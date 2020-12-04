KYK burs sonuçları için kritik günler başladı. Öğrenciler KYK burs sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sayfasından sorgulayabilecek. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra taahhütname süreci başlayacak. 2021 KYK burs miktar henüz açıklanmadı. İşte KYK kredi ve burs başvuruları hakkında merak edilen son gelişmeler...
KYK BURS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili KYK kesin bir tarih belirtmedi, değerlendirme süreci devam ediyor. Öte yandan her yıl KYK burs sonuçlarının Aralık ayının son günlerinde açıklandığı biliniyor.
KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğrenim Kredisi, Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Katkı Kredisi ise yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.
BURS ALANLAR DERS ORTALAMASINA DİKKAT ETMELİ!
Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4′ lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100′ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.
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