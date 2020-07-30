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2020 Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize kısa, uzun ve resimli Kurban Bayramı mesajları gönderin!

Kurban Bayramı mesajları, 2020 yılında idrak edilecek ikinci bayram için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle bu bayramda da sevdiklerimize doyasıya sarılamayacağız. Ancak bu özel günde sevdiklerinize Kurban Bayramı mesajları göndererek onların hayır dualarını alabilirsiniz. En anlamlı, özel, kısa ve uzun, resimli 2020 Kurban Bayramı mesajları haberimizde

30.07.2020 - 10:08 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kurban Bayramı mesajları, uzakta olan sevdiklerinizi bu önemli günde mutlu etmenin en pratik yöntemlerinden biri. Yarın idrak edilecek bayram için vatandaşlar en özel Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte resimli ve kısa seçenekleriyle birlikte Kurban Bayramı mesajları...

    KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

    Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

     

     

  • Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim

  • Kurban Bayramnın miletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim

  •  Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

     

  • Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

     

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