ÖSYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki 2020-İSG sınav giriş belgesi nereden alınır? 2020-İSG Sınavı ne zaman? 2020-İSG Sınavı saat kaçta?

2020-İSG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(28 Ekim 2020)

2020-İSG Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve Güvenliği Uzmanlığı (2020-İSG) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İSG Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

2020-İSG SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ