LİTTLE WOMEN



Sundance, Cannes, Telluride, Venedik, Toronto gibi festivallerde görücüye çıkan ve çok beğenilen filmler, Oscar yarışında kuşkusuz bir adım öne geçerler... Ama henüz seyirci karşısına çıkmadığı halde yüksek ihtimalle Oscar adayı olması beklenen filmler de vardır. “Little Women” bunlardan biri... Tümüyle “kapalı kutu” olduğu söylenemez. En azından bir fragmanı var ve her haliyle “buram buram Oscar” koktuğu söylenebilir. İlk filmi “Lady Bird” ile büyük başarı kazanan Greta Gerwig'in, Louisa May Alcott'un 1868 yılında yayımlanan ve daha önce 7 kez sinemaya uyarlanan romanına feminist bir yorum getirdiği kesin.