14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A BEAUTİFUL DAY İN THE NEİGHBORHOOD
Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan film, seyirci ve eleştirmenleri buluşturması itibarıyla şimdiden birçok Oscar tahmincisinin listesinde ilk sıralarda boy gösteriyor. Düşük bütçeli işleriyle tanınan yönetmen Marielle Heller'in ABD'de 22 Kasım'da gösterime girecek filmi, gerçek bir hayat hikâyesinden esinleniyor. Senaryo yazarları Micah Fitzerman-Blue ve Noah Harpster, Esquire yazarı Tom Junod'nun ABD'nin ikonik televizyon yıldızı Fred Rogers üzerine kaleme aldığı “Can You Say... Hero?” adlı makalesinden yola çıkmışlar.
Geçtiğimiz sene “Can You Ever Forgive Me” ile ses getiren Mariel Heller'in yönettiği filmin başrollerinde Tom Hanks ve Matthew Rhys oynuyor. Geçen yıl “Yeşil Rehber”in (Green Book) gösterdiği başarıyı düşünürsek duygusal bir “kendini iyi hisset filmi” olarak “A Beautiful Day in the Neighborhood”un Oscar yarışında azımsanmayacak bir şansı olduğu söylenebilir. Film, Türkiye'de 28 Şubat 2020 tarihinde gösterime girecek.
THE FAREWELL
Lulu Yang'ın otobiyografik nitelikler taşıyan eseri “The Farewell”, geçtiğimiz Sundance Film Festivali'nin en beğenilen filmlerinden biriydi. Festival sonunda sadece Seyirci Ödülü'yle yetinse de eleştirmenlerin verdiği yüksek notlarla Oscar yarışına erkenden dahil olan filmlerden biri oldu. Lulu Yang'ın senaryo yazarı ve yönetmen olarak imza attığı film, büyükannelerinin kansere yakalandığını ve 3 ay içinde öleceğini öğrenen Çin kökenli bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
Aile, öleceğini büyükanneden saklamaya karar veriyor ve onu mutlu etmek için herkesi bir araya getirecek bir evlilik töreni düzenlemeyi planlıyor. Duygusal yanları ağır basan hüzünlü bir komedi filmi olan “The Farewell”, başroldeki Awkwafina'nın çok iyi eleştiriler alan oyunculuğuyla da öne çıkıyor. ABD'deki birçok festivalde gösterime giren filmin ABD ve Türkiye sinemalarında ne zaman gösterime gireceği henüz belli değil.
THE IRISHMAN
Çekimleri bile başlamadan, henüz bir proje olarak adı açıklandığında dahi “olağan Oscar adaylarından” biriydi.. Film, Charles Brandt'ın “I Heard You Paint Houses” adlı kitabından usta senaryo yazarı Steven Zaillian tarafından sinemaya uyarlandı. Hikâye, II. Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra mafya tetikçisi olarak çalışmaya başlayan Frank Sheeran'ın, dönemin ünlü sendika lideri Jimmy Hoffa suikastindeki rolü üzerine kurulu... Jimmy Hoffa'yla olan arkadaşlığı ve Bufalino ailesiyle olan bağlantıları, olaya kuşkusuz farklı bir boyut getiriyor.
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