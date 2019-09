Geçtiğimiz sene “Can You Ever Forgive Me” ile ses getiren Mariel Heller'in yönettiği filmin başrollerinde Tom Hanks ve Matthew Rhys oynuyor. Geçen yıl “Yeşil Rehber”in (Green Book) gösterdiği başarıyı düşünürsek duygusal bir “kendini iyi hisset filmi” olarak “A Beautiful Day in the Neighborhood”un Oscar yarışında azımsanmayacak bir şansı olduğu söylenebilir. Film, Türkiye'de 28 Şubat 2020 tarihinde gösterime girecek.