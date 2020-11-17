ÖSYM tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için 2. geç başvurulan alınması başladı. 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapmayan adaylar 17-18 Kasım tarihlerinde başvurularını tamamlayabilecek. 2020-DİB-MBSTS 2. geç başvuru nasıl yapılır? 2020-DİB-MBSTS geç başvuru yap
2020-DİB-MBSTS 2. GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda "Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır.
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." denildi.
2020-DİB-MBSTS SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden(https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.
DİKKAT! Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
2020-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DIB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2020-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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2020-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU YAP
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