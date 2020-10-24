Kim Milyoner Olmak İster programında "2020'de Danimarkada bir lise hangi meyveden 1964 tane kullanıp 1521 volt gerilim üreterek Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusu soruldu.

CEVAP: A.LİMON

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster programı ATV'de yayınlanıyor.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12 soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.