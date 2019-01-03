Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında artırılacak. Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI 2018 Temmuz 2019 Ocak En düşük SSK emekli aylığı 1.747 1904 En düşük BAĞ-KUR 1.475 1608 En düşük tarım BAĞ-KUR 1.164 1269 Ek ödeme dahil değildir

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.69 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI 2018 Temmuz 2019 Ocak Müsteşar (1/1) 7742 8570 Genel müdür (1/1) 6844 7576 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2569 2844 Memur (Lisans - 1/4) 2569 2844 Öğretmen (1/4) 2642 2924 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4485 4964 Başkomiser (1/4) 2742 3035 Polis memuru (8/1) 2742 3035 Hemşire (Lisans - 1/4) 2569 2844 Mühendis (1/4) 3222 3566 Teknisyen (Lise -1/4) 2222 2460 Profesör (1/4) 6492 7186 Araştırma görevlisi (1/4) 3222 3566 Vaiz (1/4) 2642 2924 Avukat (1/4) 2642 2924 En düşük memur emekli aylığı 2.149 2379 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

Eski ve yeni memur maaşları UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak Müsteşar (1/4) 11978 13258 Genel müdür (1/4) 10507 11630 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5519 6109 Memur (Lisans - 9/1) 3387 3749 Öğretmen (1/4) 4247 4701 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9651 10683 Başkomiser (3/1) 5516 6106 Polis memuru (8/1) 4823 5339 Uzman doktor (1/4) 6568 7270 Hemşire (Lisans - 5/1) 4124 4565 Mühendis (1/4) 5634 6236 Teknisyen (Lise - 11/1) 3527 3904 Profesör (1/4) 9089 10061 Araştırma görevlisi (7/1) 5347 5919 Vaiz (1/4) 4415 4887 Avukat (1/4) 5377 5952 En düşük memur maaşı 3133 3468 Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir



