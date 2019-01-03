03 OCAK 2019
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
Haberlerİş-Yaşam

2019’da kim ne kadar maaş ve emekli aylığı alacak?

Enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına 2019 ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.69 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında artırılacak. En düşük memur aylığı 3 bin 133 liradan 3.468 liraya yükselecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, 2019 ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılan artış sonrası kimin ne kadar maaş alacağını yazdı.

03.01.2019 - 10:11 | Güncelleme: İş-Yaşam
SON DAKİKA



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.19 oranında artırılacak. Bu artışla en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.

 

 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69,  temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI  
 2018 Temmuz2019 Ocak
En düşük SSK emekli aylığı1.7471904
En düşük BAĞ-KUR1.4751608
En düşük tarım BAĞ-KUR1.1641269
Ek ödeme dahil değildir  

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.69 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI  
 2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/1)77428570
Genel müdür (1/1)68447576
Şube müdürü (Lisans - 1/4)25692844
Memur (Lisans - 1/4)25692844
Öğretmen (1/4)26422924
Kaymakam 1. sınıf (1/4)44854964
Başkomiser (1/4)27423035
Polis memuru (8/1)27423035
Hemşire (Lisans - 1/4)25692844
Mühendis (1/4)32223566
Teknisyen (Lise -1/4)22222460
Profesör (1/4)64927186
Araştırma görevlisi (1/4)32223566
Vaiz (1/4)26422924
Avukat (1/4)26422924
En düşük memur emekli aylığı2.1492379
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.

 

Eski ve yeni memur maaşları  
   
UNVAN VE DERECE2018 Temmuz2019 Ocak
Müsteşar (1/4)1197813258
Genel müdür (1/4)1050711630
Şube müdürü (Lisans - 1/4)55196109
Memur (Lisans - 9/1)33873749
Öğretmen (1/4)42474701
Kaymakam 1. sınıf (1/4)965110683
Başkomiser (3/1)55166106
Polis memuru (8/1)48235339
Uzman doktor (1/4)65687270
Hemşire (Lisans - 5/1)41244565
Mühendis (1/4)56346236
Teknisyen (Lise - 11/1)35273904
Profesör (1/4)908910061
Araştırma görevlisi (7/1)53475919
Vaiz (1/4)44154887
Avukat (1/4)53775952
En düşük memur maaşı31333468
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir 


 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(3)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • cerekan2019-01-03 10:49:49Enflasyonun yarısı kadar zam yapmak, benim milletimi fakirleştirmekrir. Ama bakıyorum da, memurlar düzene ses etmiyor. Aman düzenim bozulmasın diye. Merak etmeyin düzen de aynı, düzülen de..
  • alikaraca2019-01-03 10:38:13merhaba ilave %4 ü yansıtmamışınız. sadece %6,88 i koymusunuz temmuz 2018 maaşlarına.
  • kanunsuz2019-01-03 10:22:41bazılarına &-27 zam yapanlar memura % 6,86 yazıklar olsun size. yazıklar olsun verdiğimiz emeklere

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X