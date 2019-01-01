1 Nisan - 16 Mayıs: Enerjinizin yüksek olduğu bir döneme işaret ediyor. Farklı konulara yoğunlaşıp analiz yapabilirsiniz. Zaman zaman öfke ve gerginlik olsa da hızlı yol alacaksınız. İlişkilerde baskıcı tutumlar sergileyebilirsiniz. Problem çözme beceriniz gelişkin, hedefe varma kapasiteniz yüksek.

2 Temmuz - 18 Ağustos: Eğitim faaliyetleri, ticaret, kısa yolculuklar ve yakın çevre, akrabalarla ilgili hareket yaşanabilir. Hareketli bir döneme işaret ediyor. Hedefleri gerçekleştirmek için motivasyonunuz yüksek.

5 Ekim - 19 Kasım: Yaratıcı becerilerinizde artış olası. Keyif ve zevk veren uğraşlar, spor ve sanat etkinlikleriyle meşgul olabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için koşullar uygun.