01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019'DA KOÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Yıl boyunca bireysel amacınız ve yaşam misyonunuzla meşgul olacaksınız. Profesyonel anlamda kendini gösterme, pozitif bilinirlik arzunuz çok yüksek. Yüksek bir bilinçle kendi yaratımlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Mart ayına kadar yenilenme arzunuz yüksek. Özgün ve size özel, yaratıcı beceriler artarken, kimliğinizi açığa çıkaran önemli gelişmeler yaşanabilir. Ani değişimler nedeniyle bu döneme kadar öfke sorunu söz konusu.
Bu vakte kadar görmezden geldiğiniz yaşamsal kararları gözden geçireceksiniz. Düzensizlik içinde kaybolduysanız dönüştürmek için tam zamanı. İnançlarda yenilenme, manevi değerlerle huzur bulma ihtiyacınız artarken, maddi değer yaratma becerileriniz de Mart ayı itibari ile artıyor. Hayatınıza özgüven artıran yenilikler geliyor. Gerçek kazanımlarınız, hak ettikleriniz ve üretim biçiminize dair içgörü geliştireceksiniz.
Yeni gelir kaynakları oluşurken, para kazanma konusunda dünya görüşünüz dönüşüyor. Üretim, hayatınızda daha fazla yer alacak. Terfi bekliyorsanız, beraberinde gelecek sorumluluklara hazır olun. Bekarsanız yuva kurma arzunuz artıyor. Evde huzurlu alan yaratma ihtiyaçları artarken yenilik arzuları açığa çıkıyor. Yeni ev, eşya, araba alabilirsiniz. Sene boyunca pek çok zorluğun üstesinden gelecek motivasyon ve talihe sahipsiniz.
Talihe çok güvenip aşırı risk alırsanız aynı yolu baştan yürümek zorunda kalırsınız. Bu yıl temkin, sebat ve üretim talihinizi pekiştirecektir. Yeni uzmanlıklar, üniveriste, hukuki konular, yurtdışı, ithalat ihracat alanlarında önemli olaylar yaşanabilir. Yaşama dair yeni konular, dünyada yeni yerler keşfetme arzunuz çok yüksek. Bu yıl sizler için iyi talih bahşedilmiş durumda. Terfi, yaşamda değerini bulma ve sağlık ve iş konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yaşam deneyiminizi artıran yüksek bilgiye ulaşabilirsiniz.
Sağlık: Mart ayına kadar Koç burcunda retro olan Uranüs nedeniyle baş, boyun, tansiyon rahatsızlıkları gelişebilir. Böbrekler ve böbrek üstü bezlerde hassasiyetler oluşabilir. Ateşli hastalıklar ve enfeksiyon riski söz konusu. Uranüs Mart ayında Boğa burcuna geçince cinsel organlarla ilgili hassasiyetler gelişebilir. Kadınlarda hormonal sıkıntılar ve kanama riski artabilir. Erkeklerde testis, prostat sorunları yaşanabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Sağlığa dikkat etmeniz gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası.
20 Kasım - Ocak 2020: Olayların seyri kontrol dışı gelişebilir. Stresli günler yaşayabilirsiniz. Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir. Sağlık sorunları, operasyon söz konusu olabilir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yabancı, yeni uzmanlık alanları, yükseköğretim ve yurtdışında eğitim konularında imkanlar var. Kendi yaşam felsefenizi oluşturacak hedefler koyarsanız ulaşmakta sorun yaşamazsınız. Deneyim zenginliği getirecek merak ve heyecanı tetikleyen seyehatler planlayabilirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Mesleki eğitim fırsatları olası. Kısa eğitimlere başlayabilirsiniz.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Sene boyunca yuva kurmak fikri sıcak gelebilir. Statü ve güç mücadelesinde yorulup huzurlu alan yaratmak ve evde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerde geçmişten gelen problemler konforunuzu bozabilir. Sorun çözmek için makul ve zamanlı davranmak önemli. Romantik konularda sene boyunca talihiniz yüksek.
1 Ocak - 14 Şubat: Yaşam enerjiniz artacaktır. Aksiyon alma, macera peşinde koşma ve güç kullanma arzuları baskın olurken, kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. İlişkiler, anlaşmalar alanında hareketlilik yaşanabilir. Agresif tutumlarla düşman edinmemek faydalı olur.
1 Nisan - 16 Mayıs: İletişim, kısa yolculuklar ve eğitimlerle iligli gelişmeler olabilir. Ertelenmiş ticari faaliyetlerde hareket söz konusu. Yakın çevrede ifadeler sertleşebilir. Hızlı araç kullanımından kaçınmak faydalı olur.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ev aile ve yuva konularında hassasiyetler olabilir. Evle ilgili harcamalarda artış, tadilat işleri söz konusu. Ebeveyn sağlığında hassasiyetler açığa çıkabilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Romantik konularda hareket olası. Aynı dönemde Merkür retro yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.
14 Eylül - 9 Ekim: Yeni ilişkiler olası. Eş, partner ilişkilerinde yenilenme enerjileri, uzun vadeli birliktelik, evlilik arzuları artabilir.
5 Ekim - 19 Kasım: İlişkiler, anlaşmalar, eş, partner konularında hareketli bir dönemdesiniz. Rutinden çıkma ihtiyacınız artıyor. Kendinizi hapsettiğiniz zorunlu koşullardan çıkma arzusu artabilir.
Kariyer/İş/Para: Satürn, Plüto ve Güney Ay düğümü oğlakta kariyer evinizde yer alıyor. Sorumlulukları hatırlatan olaylar yaşanırken, kariyerde güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Gelir artışı yaşayacağınız bir süreç başladı. Ancak talihinize güvenip harcamaları artırmamak önemli. İşe ve sorumluluklara sahip çıkıp, gelir ve gider dengesini ayarlamalısınız. Sene içinde iş ve kariyer konularında stresli dönemleriniz olabilir, tasarruflu davranmak ve uzun vadeli yatırımlar yapmak önemli.
1 Ocak - 14 Şubat: İlişkiler, anlaşmalar alanında hareketlilik olası. Bekleten işlerde hareket yaşanabilir.
15 Şubat - 31 Mart: Harcamalarda artış söz konusu. Aşırı güç gösterileri, kaynak yaratma konusunda hırs ve rekabet gelişebilir. Borç alacak, ortak kaynaklar, vergiler konusunda krizler olabilir. Bu tarihten önce tedbir almak yerinde olur.
15 Mayıs - 10 Haziran: Gelir artışı olası.
19 Ağustos - 4 Ekim: Sağlığa dikkat etmenzi gereken bir dönem. Eklemler, kaslar, sindirim hassasiyeti olası. Günlük işlerde prtaiklik ve düzen önem kazanacak. Kendinizi fazla hırpalamadan, acele hareket etmeden çalışıp üretmek faydalı olur.
20 Kasım - Ocak 2019: Ertelenmiş borçlar varsa konu olabilir. Akışı kontrol etmeye çalışmak, güç mücadelesi size zarar verir.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro: İş, sağlık birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili geçmişten gelen haberler olası. Bilinçaltınız pesimist fikirler üretebilir. Dedikoduya dayalı kesinleşmemeiş bilgi ile harekete geçmeyin.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro: Yarım kalan hobilere dönebilirsiniz. Aşk, romantik konular, spor ve çocuklarla ilgili yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.Yaratıcılığınızda akış azalabilir. Çocuksu tutumlar ve sürekli onay arayışına karşı tedbirli olmak gerekir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda: Kriz yaratan durumlar, ortak gelirler alanında sorunlar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Sırlar açığa çıkarken, öfke sorunları yaşanabilir. Sabit fikirli tutumlardan kaçınmak ve akışta olmak fayda sağlar.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: Yüksek hedeflerin peşine düşüp hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İdeallerinizde mantıklı yaklaşımlara gereksinim artacaktır. Sıradan deneyimlerin dışına çıkmak adına risk alma arzunuz artabilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: Kariyer ve statü konularında bekleme dönemi yaşanırken otorite ile sorun olabilir. Süre boyunca risk almaktan kaçınmak faydalı olur. Kimliğinize uymayan, sizi bütünlemeyen bir kariyer hedefliyorsanız gerçekleşmesi iyice zorlaşacaktır. Bu süreçte güç, statü, ün düşkünlüğü başınıza iş açabilir.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro: Kaynakları yapılandırma ve verimli kullanmak, sorumlulukların artması söz konusu. Maddi değerlere aşırı bağlanma nedeniyle özgüven ve özdeğer duygularında sorun oluşabilir. Özdeğerinizin sahip olduğunuz eşyadan daha kıymetli olduğunu anlayacağınız olaylar gelişebilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro: Aşırı duyarlılıklar, bilinçaltı kaygılar açığa çıkabilir. Karmaşa, şüphe ve gerçeklerden kaçmak adına bağımlılıklar gellişebilir. Günlük rutinlerde ve iş hayatında düzen sıkıntısı olabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro: Kimliğinizin ifade bulduğu kariyer arayışları başlayabilir. Güç ve statü mücadelesi yaşanırken, özdeğeri hatırlatan olaylar gelişebilir. Kendi gücünüzün farkına varıp kariyer yapılandırması talep edebilirsiniz.
2019'DA BOĞA BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu yıl bireysellik, kendini tanıma ve kimliğini geliştirmek konularına yoğunlaşacaksınız. Maddi konfor arayışınız ve güvenli alan yaratma ihtiyacınız artarken, yenilenme arzularınız önemli değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Kaynak yaratmak, üretmek ve bireysel çalışmak, yetenekleri kullanmak önemli hale geliyor. Dogmatik, haz vermeyen ilişkilerden, sosyal çevreden ve hedeflerden uzaklaşıyorsunuz.
Değişmez sandığınız rutinleriniz dönüşüyor. Deneyim alanlarınız gelişirken, yeni yerler keşfedebilirsiniz. Bulunduğunuz koşullardan çıkıp denenmemiş alanlara yönelirken, ilişkilere bakış açınız da dönüşecek. Seyahat arzunuz, taşınma ihtiyaçları olası. Temel amacınız kendiniz, üretim biçiminiz, özgürlük ihtiyacınız olacak. Sizi sınırlamak isteyen insanlara karşı tepkisel olabilirsiniz. Sürekli karar değiştirmek, yönsüzlük ve özgünlük adına fanatik tavırlardan kaçınmak faydalı olur.
Bireyselliğin hazlarını yaşarken, sorumlulukları hatırlamak durumunda kalacaksınız. Dengeyi korumak önemli. Kaynaklarınız yenilenirken gelir artışı yaşayabilirsiniz. Bir yandan aile ve yuva kurmak, çocuk sahibi olmak diğer yandan tamamiyle bireysel olmak isteyebilirsiniz. Karşıtlıklar sene boyunca hakim olabilir. Yurt dışı imkanları, ulusararası işler gelişebilir. İş seyahatleri artabilir. Başka ülkelere yerleşme arzunuz ve bu konudaki bakış açınız değişebilir. Senenin imkanlarında faydalanmak için akışta olmak, hedef koyup ilerlemek önemli.
Sağlık: Vücut ısınızda ani artış olası. Hormonlar, yumurtalıklar ve ciltte hassasiyetler olabilir. Diyabet, hipoglisemi oluşabilir. Kadınlarda regl düzensizliği görülebilir. İdrar yolları, böbrekler ve boğazda hassasiyetler gelişebilir. Çocuk yapma arzunuz bu yıl artabilir.
1 Ocak - 14 Şubat: Öfkeli tutumlar, stres artabilir. Sebepsiz ağrılar ve sağlık sorunları, kronik hastalıklar sizi meşgul edebilir.
14 Eylül - 9 Ekim: Sağlık sorunlarında düzelme, enerjide artış olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Sağlık sorunları, hormonal sıkıntılar yaşanabilir. Sıvı tüketimini artırın. Böbreklerde hassasiyet olabilir.
Eğitim/beceriler/hedefler: Ay Düğümleri kendinizi yenilemek için imkanlar tanıyor. Uzmanlık gerektiren, geçmişten gelen eğitimleri tamamlama zorunluluğunuz olası. Size katkı sağlamayan hedefleri bırakıp önemli değişiklikler yapacaksınız. Hedeflerinizi yenilerken aile ve yuva kavramı, güvenli alan ihtiyacı ile özgürlük arzunuz çatışabilir. Yakın çevrede bulunmak, iletişim becerilerinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ticari konularda aile ortaklıkları gelişebilir. Mart ayı ile birlikte karalılığınız artıyor. El becerisine dayalı eğitimler alabilir ve eğitim verebilirsiniz.
15 Mayıs - 10 Haziran: Yenilenme arzunuz ve talihiniz artıyor. Hedefleri gözden geçirip kendinizi yenileyebilirsiniz.
Aşk/ilişkiler/evlilik: Mart ayından sonra eş partner ilişkilerinde hareket artabilir. Bu yıl aile yuva kurma arzularınız artarken bu konuda imkanlarınız olabilir. Sosyal çevrede yeni ilişkiler, yeni grup arayışınız söz konusu. Ruhsal öğretilere, mistik konulara yoğunlaşmış arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Platonik aşklar, gizli ilişkiler gelişebilir. Beraberliklerinizde özgürlük ve heyecan arayışınız artabilir. Romantik arzularda artış söz konusu.
27 Mart - 20 Nisan: Platonik aşklar olası. Sosyal çevrenizde sizi memnun eden olaylar gelişebilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Anne, yuva aileniz konularında gelişmeler olabilir. Kariyer beklentileriniz, yeni anlaşmalar gelişebilir. Ev, arsa ,araç alım satımı olabilir. Aileden gelen taşınmazlarla iligli gelişme olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Sosyal hedefleri dönüştürmeye sebep olan olaylar gelişebilir. Arkadaşlarınızla iş konulu çatışmalar yaşanabilir. Romantik konular, çocuklar alanında gelişmeler yaşanırken, düşündüğünzüden fazla çaba sarfetmeniz gerekebilir. Hazırlıksız ayrılıklar olabilir. El becerisine dayalı işlerde hızlı çalışma ve verim söz konusu.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi, yakın çevre, kardeşler konularında hassasiyetler, inatlaşmalar yaşanabilir. Taşınma söz konusu olabilir. Plansız gelişen işler ve uğraşlar nedeniyle duygu durumunuz bozulabilir. Bu dönemde önyargıdan uzak durmalı, tarafsızlığınızı korumalısınız.
20 Kasım 2019 - Ocak 2020: Eş, partner ilişkiler alanınızda hareket yaşanabilir. Yakın çevrenin etkin olduğu durumlara tabi olabilirsiniz. Sizi harekete geçirecek ve dönüşüm yaratacak ilişkiler başlayabilir. Eğitim konularında başlangıçlar olabilir, kendinizle ilgili hedefleri yenileyebilirsiniz.
Kariyer/iş/para: Maddi kaynaklarla birlikte harcamalarda sene boyunca artış var. Eş, partner geliri artabilir, miras konularında gelişmeler yaşanabilir. Yenilenme, yeni işlere başlama arzunuz yüksek. Hayatınızı profesyonel bir sistem içinde geçiriyorsanız bireysel çalışmak isteyebilirsiniz. İş ve kariyer hedefleriniz sene boyunca dönüşümden geçiyor. Toplumun taleplerinin dışında, yeteneklerinizi kullanacağınız kariyer değişiklikleri olabilir. İş yüzünden taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Ailenizden uzakta çalışacağınız koşullar gelişirken, seyahatlerde artış olabilir.
1 Ocak - 14 Şubat: İş planları, iş yerinde öfkeli tutumlar, iş değişitrme arzunuz olası.
15 Şubat - 31 Mart: Sizi harekete geçiren olaylar olabilir. Gücünüzü kullanacağınız atılım içinde olacağınzı bir süreç. Karar alıp uygulamak mümkün olacaktır. İlişkilerde girişimci davranabilir, yeni işlere başlayabilirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Harcamalarınızın artacağı bir dönemdesiniz. Plansız işler gelişebilir. Tartışmalar içinde bulunabilirsiniz. Bilgiyi esirgeyen, yaşam akışınıza ve üretmenize engel olan insanlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Üretim biçiminiz ve kaynaklarınızı yenilemeniz gerekebilir.
14 Eylül- 9 Ekim: İş yerinde düzenlemeler, yeni başlangıçlar olası.
5 Ekim - 19 Kasım: İş yerinde çatışmalar, günlük işlerde ekstra çaba söz konusu. Planlı davranmak istesenizde olayların seyrii beklenen dışında gelişebilir.
20 Kasım - Ocak 2020: Sözleşme veya anlaşma imzalayabilirsiniz. Yeni işlere başlangıç olası.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart: İşten gelen kazanç, sosyal konular, gruplar ve organizasyonlarda aksamalar yaşanabilir. Sosyal çevrede dedikodudan kaçınmak faydalı olur. Bu süreçte hedefsiz ve yönsüz davranışlar öne çıkar. Kendinizi bulunduğunuz ortamlara ait hissedemeyebilirsiniz. Hedefleri gözden geçirmek ve kurban bilinciyle hareket etmemek önemli.
7 Temmuz - 1 Ağustos: Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Aile içinde küslükler, tartışmalar, geçmişten gelen sorunları gün yüzüne çıkarabilir. Kariyer kararlarınız değişebilir. Ani değişim ihtiyacı içinde olurken, imkanları yanlış anlayabilir ya da beklentiyi yüksek tutabilirsiniz.
31 Ekim - 20 Kasım: İlişkiler, eş partner konuları, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili dikkatli olunması gereken bir zaman dilimi. İlişkilerde gözden geçirmeler yaşanabilir. Küslükler, aşırı bağlanma sorunlarınızla yüzleşeceğiniz olaylar gelişebilir.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: Ortak gelirler, miras, harcamalar konularında bekleme dönemine girebilirsiniz. Bu döneme kadar kaynakları iyi kullanmak önemli. Akışın tersine gider, tasarruf yerine lüks harcamaları artırırsanız borçlanmalar olası.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Hukuki konular, gelenekler, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, üniversite konularında kararları gözden geçireceğiniz, sorumlulukları hatırlatan olaylar, kısıtlanmalar yaşanabilir. Taşınma, iş veya pozisyon değişikliği planlıyorsanız süreç uzayabilir.
Uranüs
12 Ağustos 2019 - 1 Ocak 2020: Özgürlük arzunuz artarken kısıtlanabilirsiniz. Kendinize dürüst ve adil olmalısınız. Kaynak kullanımı, ilişkiler alanında sorunlar olabilir. Denenmemişi deneme ve arzularınızı gözden geçirmek için fırsatlarınız olabilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: Ertelenmiş hayalleri gündeme getiren olaylar veya kişiler olabilir. Bu dönemde muhakeme yeteneğinizin duygulardan çok mantığa dayalı olması önemli.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim: Dünya görüşünüzü dönüştürecek önemli olaylar yaşanabilir. Kollektif hedefleri, aidietleri gözden geçirebilirsiniz. Yeni eğitimler ve uzmanlık konularında ihtiyaçlar belirebilir. Süren eğitimlerde koşullar zorlaşabilir. Uzmanlık gerektiren eğitimleri bu dönemden önce planlamak ve başlamak faydalı olur.
2019'DA İKİZLER BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu sene neşeli ve iyimser vasıflarınız artıyor. Sosyal sınırları aşmak, yenileyici hedefler koyma arzunuz yüksek. Kimliğinizin oluşumuna ve olgunlaşmaya vesile olan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ruhsal büyüme ve olgunlaşma adına zorlu sınavlardan geçerken önemli destekler alacaksınız. Çekiciliğinizin, ifade gücünüzün arttığı bir süreçtesiniz. Hayattaki en önemli değişim ve büyüme döneminden geçiyorsunuz. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Görünenin altında yatan gizler sizi çekerken, külfet olan maddi sorumlulukları bırakacaksınız.
Becerileriniz artarken psikoloji merakınız derinleşebilir. Kendinizi ve etrafınızı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. Yıl boyunca doğru söz ve sadakatin önemini anlayacağınız durumlarla yüzleşebilirsiniz. Yaşam boyu süren ikilemlerinizden sıyrılmak ve netleşmek adına yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.
Sezgilerinizde artış olası. Değişken, yönlendirilmeye eğilimli tavırlarınız zorunlu sebepler, baskılarla dönüşüyor. Fiziksel arzularınızda değişimler yaşanırken hayatın madde tarafıyla mana tarafını dengeliyorsunuz. Sene boyunca verimli ilişkiler kurmak, sizi anlayan derinliği olan insanları tercih etmek gelişiminiz açısında fayda sağlayacaktır.
Sağlık: Sinir sisteminde hassasiyetler, solunum sorunları, alerjiler olabilir. Kemikler, eklemler yıl boyunca hassas. Cinsel organlarda rahim ve yumurtalıklarda, testislerde sorunlar olabilir. Kadınlarda erken menopoz riski olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Duygusal yükünüz ağırlaşabilir. Zihin beden dengesini korumak ve üretim içinde olmak faydalı olur.
15 Şubat - 31 Mart: Ruh ve beden dengesinde sorun olabilir. Sindirim hassasiyetleri, sağlık sorunları ve gerginlik yaşanabilir. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemin güçlenmesi önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Sağlıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Geçmişten gelen sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Beden enerjiniz yüksek. Kaygıdan uzak durup dengeyi korumak faydalı olur.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yıl boyunca uzmanlık gerektiren konularla meşgul olacaksınız. Hedeflerinizin uzun vadeli olması fayda sağlar. Yabancı diller ve yurtdışı konularında meraklarınız artabilir. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp, vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu yıl alacağınız eğitimler ve koyacağınız hedefler önümüzdeki yıllarda giderek önem kazanacaktır. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Enerjinizin yüksek olduğu bir döneme işaret ediyor. Farklı konulara yoğunlaşıp analiz yapabilirsiniz. Zaman zaman öfke ve gerginlik olsa da hızlı yol alacaksınız. İlişkilerde baskıcı tutumlar sergileyebilirsiniz. Problem çözme beceriniz gelişkin, hedefe varma kapasiteniz yüksek.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Eğitim faaliyetleri, ticaret, kısa yolculuklar ve yakın çevre, akrabalarla ilgili hareket yaşanabilir. Hareketli bir döneme işaret ediyor. Hedefleri gerçekleştirmek için motivasyonunuz yüksek.
5 Ekim - 19 Kasım: Yaratıcı becerilerinizde artış olası. Keyif ve zevk veren uğraşlar, spor ve sanat etkinlikleriyle meşgul olabilirsiniz. Yeni hobiler edinmek için koşullar uygun.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Jüpiter ilişkiler evinizden geçiyor. Yaşam enerjinizi artırırken, uzun vadeli ilişkiler ve evlilik için imkanlar getiriyor. Her tür partnerlikten verim alabilirsiniz. Çekiciliğiniz artacaktır. Bu vakte kadar yıpratıcı ve tüketici bir ilişki sürdürdüyseniz sonlanabilir. Akıl alacağınız, yaşam boyu danışacağınız önemli insanlar hayatınıza girebilir. İlişkilerde huzur, uyum ve onaylanma duygusuyla taktir görebilirsiniz. Arkadaşlar ve grup faaliyetlerinde öne çıkma ve bilinirlik imkanlarınız olacaktır.
1 Ocak - 14 Şubat: Sosyal çevrede hareket olası. Yenilenen ihtiyaçlarınıza göre çevre arayışınız olabilir. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Romantik konularda başlangıçlar olabilir. Derinlikten yoksun ifadeler, araştırılmamış konular kriz yaratabilir, tedbirli davranın. Yaratıcı beceriler ve çocuklar, spor konularında gelişmeler olası.
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. Ajitasyon olası. Karmaşa, şüphe oluşurken kaçtığınız gerçeklerle yüzleşebilirsiniz.
19 Ağustos - 4 Ekim: Ailevi konular, taşınmazlar, araç alım satımı gündem olabilir. Anneninizin sağlık sorunları gelişebilir. Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz.
5 Ekim - 19 Kasım: Romantik konular ve sosyal çevrede gelişmeler yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun.
Kariyer/İş/Para: Ay düğümleri finansla ilgili evlerde olduğu için gelir gider dengesini korumak yıl boyunca önemli olacaktır. Ticari faaliyetler, satış işlerinden gelir elde edersiniz. Ailenizle ya da akrabalarınızla ortak işlere başlayabilirsiniz. Yıl boyunca farklı konularda para kazanma imkanınız olacaktır.
Ani harcamalar, ertelenmiş borçlarla da meşgul olacaksınız. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Değişiklik arzuluyorsanız tedbirli olmak ve uzmanlık alanlarınızı tespit etmek önemli. Otoriteniz konumunda olan insanları doğru anlamak yanılsamalardan kaçınmak sene boyunca fayda sağlar.
15 Şubat - 31 Mart: Geçmişten gelen husumetler açığa çıkabilir. İş yerinde karmaşa yaşanabilir. İş ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Harcamalarınız artabilir. Ailevi problemler sizi zorlayabilir. Vergi, sigorta işleri olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Kariyer alanında hareketli günlerden geçebilirsiniz. Yanılsamalardan, uzmanlık dışı işlerden kaçınmak faydalı olur.
20 Kasım - Ocak 2020: Günlük işler konularında gelişmeler yaşanabilir. Enerjiniz yüksek işleri toparlayacaksınız. Verim elde edeceğiniz kendinizi göstereceğiniz bir dönemdesiniz. Detaylara takılmadan işleri organize etmek verim sağlar.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart: Kariyer ve statü konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen konular gündem olurken, toplum içinde kendinizi doğru anlatmak adına sorun yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, anne ile küslük olabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos: İletişim, ticaret, yazılı işler, ilköğretim, kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre konularında aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarında sorunlar olabilir. Son dakika plan değişiklikleri sizi sıkıntıya sokabilir.
31 Ekim - 20 Kasım: Zihin beden dengesi, sağlık ve iş konularında sıkıntılar olabilir. İş yerinde iletişim sorunu, sağlık işlerinde gecikme yanlış tanı olası. Sinirsel gerginliğin artacağı bir süreç dengeyi korumak önemli.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: İlişki içinde olduğunuz insanlarla mesafeyi doğru ayarlamanız gerek. Bu dönemde kopuşlar, ilginin dağılması olası. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarda bekleme dönemi yaşanırken, geçmişten gelen konularla hedefleriniz değişebilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Vergi, sigorta, borç alacak işlerinde aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen borçlarla meşgul olabilirsiniz. Miras işleriniz varsa düzenleme gerektiren hukuki konular oluşabilir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirsiniz. Kendinizi baskılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz. Olayların akışını doğru kavramak için danışmanlık almak faydalı olur.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020: Bilinçaltınızda bastırılmış korkularla yüzleşebilirsiniz. Kıtlık bilinci, yoksunluk duyguları kaygıya sebep olabilir. Yaşamınızdaki yüzeysel konular geçerliliğini yitirirken manevi tatmin arayışınız başlayabilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: İşinize olan bağlılığınızı, yaşamda içinde yer aldığınız rollerin kimliğinize olan katkısını sorgulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme ve yenilenme arzuları derin bir biçimde belirecektir. Kariyerle ilgili derin yönsüzlük ve tatminsizlik yaşayabilirsiniz.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim: Hassasiyetlerin açığa çıkacağı kırılgan bir döneme işaret ediyor. Size hizmet etmeyen dönüştürülmesi gereken hassasiyetlerinizin farkına varacaksınız. İlişkilerdeki farkındalığınız artarken, özdeğer, doğru söz ve sadakatin önemini daha çok anlayacaksınız.
2019'DA YENGEÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Kuzey Ay düğümü burcunuzla kavuşumda olduğu için ev, aile ve yuva kavramlarına duyduğunuz hassasiyet iyice artıyor. Duygularınızı, insani tutumlarınızı gözden geçirme imkanlarınız olacaktır. Yengeç burcu, kabuğunun içinde çok kuvvetli ve yenilmezdir. Kuzey Ay düğümü yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır. İç dünyanızda olanı daha rahat fark edip ifade edeceksiniz. Duygusal ve kırılgan tutumlarınız objektif yaklaşımlara doğru evriliyor. Bu dönemde empati, destekleme, koruma, gözetme vasıflarınız gelişirken, ilişkilerde adil ve objektif olma eğiliminiz artacaktır.
Heyecan ve tutku arayışınız artarken, kendinizi rahat ifade edeceğiniz sosyal imkanlar gelişebilir. Kişisel gücünüz artarken, kaderinizin kontrolü sizin elinizde. Daha sosyal, girişimci ve iş bitirici olacaksınız. Toplumsal konulardaki duyarlılığınız artarken, bu konularda daha aktif tutumlar sergileyeceksiniz. Önemli ve güçlü insanlarla bağlantılarınız olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun arttığı ve kısıtlanmış hissettiğiniz dönemler olacaktır.
Bu süreçte kişisel gelişim imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanın. Bu yıl ilişkilerde dengeli olmak, aşırı bağlanmalardan kaçınmak faydalı olur. Şefkatinizi hak eden, sizi bütünleyen insanlara yer açmak adına sizi zora sokan, değer yaratmayan, alışkanlık adına sürdürdüğünüz ilişkilerden sıyrılacaksınız. Hayata bakış açınız objektif, işe ve kariyere bakış açınız profesyonel seviyede ilerleyecek. Kişisel tatmin sağlayan hedeflere ve yaratımlara doğru ilerliyorsunuz. Dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.
Sağlık: Oğlak burcunda yerleşen ağır gezegenlerin görünümü nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Mide ve sindirim hassasiyetleri olabilir. Gebelik için tedavi gerektiren durumlar gelişebilir. Dişler, kemikler, ciltte hassasiyetler yaşanabilir. Kronik rahatsızlıklar artabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Sağlık konularıyla meşgul olabilirsiniz.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Sindirim hassasiyetleri, kronik rahatsızlıklarda artış olası.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Manevi değerlere yöneldiğiniz bir dönemdesiniz. Farklı felsefelere, inanç derinliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yabancı diller öğrenmek için imkanlarınız olabilir. Bu yıl fazla iyimser tutumlar sergileyebilir, karşılığını alamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. O nedenle kısa ve uzun vadeli hedefleri planlarken rasyonel davranmaya gayret edin. Bu yılın görünümleri inanç ve gönül genişliği, bilgelik ve sizi bu yolda geliştirecek eğitim imkanları sunacaktır.
27 Mart - 20 Nisan: Venüs balıkta kariyer hedeflerinizi, imkanlarınızı yeniliyor.
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli.
19 Ağustos - 4 Ekim: Kısa yolculuklar, ticari faaliyetler alanında hareket, yakın çevrede tartışmalar olası. Hedeflerinizi gözden geçireceğiniz olaylar yaşanabilir. Eğitim, uzmanlık, hukuk ve yurtdışı konularında gelişmeler yaşanabilir.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: İlişkiler vasıtasıyla olgunlaştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi kısıtlanmış ve baskı altında hissedebilirsiniz. Bu yıl uzlaşmayı, güvenli alandan çıkmayı, başkalarını objektif biçimde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. İlişkide çekingen ve kendini gizleyen tavırlarınızın yerini objektif tutumlar ve girişimler alacak. Evlilik kurumuna duyduğunuz inançta değişiklikler yaşanabilir. Romantik konularda derin duygular, platonik aşklar olası. Sizi tatmin etmeyen alışkanlıktan süren ilişkiler sonlanırken, kendinizi kalben bağlı hissettiğiniz ilişkiler evlilikle sonuçlanabilir.
15 Şubat - 31 Mart arasında aşk, yaratıcılık çocuklar alanında hareketlilik olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Yenilenme ihtiyacınız artarken tepkisel davranabilirsiniz. İlişkilerde çatışmalar yaşanabilir. Uzun süredir devam eden gerginlikler ve baskı varsa tepkileriniz sertleşecektir.
15 Mayıs - 9 Haziran: Aynı dönemde Mars yengeçte ve ilişkiler evinizde olacak yenilenme ihtiyacınız, size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz: Evlilik, anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.)
19 - 31 Temmuz: Dedikoduya dayalı eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar, gözden geçirmeler, eski ilişkilere dönüş olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Yaşam alanınızda tadilat gerektiren durumlar olası. Ebeveynlerle çatışmalar huzursuzluk yaşanabilir. Kariyer, statü, bilinirlik alanında gelişmeler olası.
20 Kasım - Ocak 2020: Akrep. Romantik konularda, hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Çocuklar, gebe kalma, tedavi gerektiren konular olası. Sosyal çevrede hareket, gelirde artış olası.
Kariyer/İş/Para: İş ve kariyer konusunda önemli bir yıldasınız. Kendinizi gösterme, yeteneklerini açığa çıkarma ve işte başarı için koşullar elverişli. Ayakları yere basan fikirler geliştirmek ve hedefler koymak zorundasınız. Mart ayına kadar kariyer alanınız hareketli. İyi değerlendirilmiş projeler için koşullar uygun. Geçmişten gelen sizi zora sokan iş ve projeler sonlanabilir. Mart itibari ile maddi konular ve üretim alanında fırsatlar gelişebilir. Yeni sosyal gruplar vasıtasıyla iş imkanları olabilir. Üretim ve çalışma biçiminiz disiplin ve özgüvene dayalı ise bu yıl varlık edinme imkanlarınız artacaktır.
1 Ocak - 14 Şubat arasında kariyerde hareket olası. hareketli dönemler. Özellikle 6 - 15 Şubat arası dönemde riskli işlerden kaçınmak önemli.
1 Nisan - 16 Mayıs: Günlük rutinler, iş birlikte çalıştığınız insanlar ve sağlık konularında hareket olabilir. Sinirsel gerginlik olası. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilir, duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz.
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Riskli büyük borçlanmalardan kaçının. Bu süreçte geçmişten gelen işler sonuçlanabilir. Ertelenmiş projeler hayata geçebilir.
15 Mayıs - 10 Haziran yenilenen iş imkanları olası.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Üretimin ve heyecanın artacağı bir dönemdesiniz. Harcamalar artabilir. Yatırım imkanları gelişebilir. Ortak gelirler alanında gelişmeler yaşanabilir.
4 Ekim - 19 Kasım kariyer alanında yeni girişimler olası. Ani gelişmeleri sağlıklı değerlendirmek ve sabırlı davranmak önemli.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Hukuki konular, yurtdışı, üniversiteler ve uzmanlık gerektiren alanlarda beklemelere yol açabilir. Yanlış anlaşılmalar, yazılı işlerde aksamalar, ticari faaliyette duraklama olabilir. Yakın çevrenizde, akrabalarınızla dedikodu olası. Seyahat planları aksayabilir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda: Romantik konular, aşk ve çocuklar konusunda hassasiyetler artabilir. Yaratıcı ifade, sanatsal girişimlerde geçmişten gelen yetenekler açığa çıkabilir. Spor, kumar ve spekülasyon alanlarında tedbirli davranmak gerekir. Sosyal ilişkiler gruplar organizasyonlarda sorumluluklara dikkat etmelisiniz.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: İş ve sağlık konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen projeler devreye sokulabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla huzursuzluk olabilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: İlişkilerde sorunlar yaşanabilir. Sorumluluklarda artış olası. İçe bakış imkanı tanıyan bu dönemde gereksiz inat yüzünden zorlaşan yaşam alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Sosyal gruplar, dernekler, organizasyonlarda yenilenmeler olabilir. Eski gruplarınıza dönebilirsiniz. Mart ayı itibari ile başlamış romantik konularda duraklamalar yaşanabilir. Sanatsal yetenekleri keşfetmek için koşullar uygun. Romantik konular ve çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Orijinal fikirler üretmek ve farkındalık geliştirici eğitimler söz konusu.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro: Hedef ve ideallerinizde dönüşüm olası. Yurtdışı yabancılar, yüksek öğrenim alanında aksamalar, günün gerçekleriyle uyuşmayan hayaller olabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro: İlişkilerde dönüştürücü etkisi olan kuralları, baskıları sorgulama ihtiyacınız olabilir. İlişkilerde hassas ve kırılgan olabilirsiniz.
Bu yıl monotonluktan çıkma arzunuz çok yüksek. Kendinizi adadığınız idealleriniz dönüşüyor. Yaratıma engel olan alışkanlıkları bırakırken, üretme ihtiyacınız artıyor. Bağımsızlık artarken, lider vasıflarınız gelişiyor. Kendinizi ifade ederken sert söylemlere başvurabilirsiniz. Otorite ile sorun yaşayabilir, sürekli ortam değişikliği arzulayabilirsiniz. Danışmanlık alacağınız, hayatınıza yöne veren önemli insanlarla tanışabilirsiniz.
Bilge tutumlarınız artarken, yurtdışı ve yabancı diller meraklarınız artıyor. Maceraya atılma, farklı yerler görme ve dünyayı anlama ihtiyacınız Mart ayına kadar yüksek. Günlük rutinlerinizde düzen arzunuz artıyor. Uzlaşma ve adaptasyon sizin için önem kazanıyor. Sizi kısıtlayan insanlardan, iş ve olaylardan uzaklaşıyorsunuz. Hayatınızı etkili biçimde planlama ve tasarım kabiliyetiniz gelişiyor. İşleri yoluna koyarken daha sabırlı olacaksınız.
Bu yıl sağlıklı beslenme, rutin dahilinde spor yapmak sizin için önemli. İçsel özgürlük önem kazandıkça madde ile olan ilişkiniz rahatlıyor. Hayatın madde ve mana taraflarını dengeleme ihtiyacınız artıyor. Sene boyunca duygusal ve maddesel bağımlılıklardan kurtulmak için imkanlar gelişecektir. Ego çatışması yaşadığınız durumlarda net ve objektif bakış açısı geliştirmek her zamankinden daha önemli. Bu yıl yaşayacağınız değişimler önümüzdeki yıllarda kimliğinize yansıyacak ve sizi olgun, şefkatli ve özverili idealleri olan yaratımlara sevk edecektir.
Sağlık: Sağlık evinizde yer alan ağır gezegenler nedeniyle hassasiyetler olası. Bu dönemde açığa çıkan rahatsızlıkları kronikleşmeden çözmek önemli. Ruh-beden dengesini korumak ve beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Dolaşım sorunları, kronik tansiyon, kalp, kalıtımsal rahatsızlıklar açığa çıkabilir. İmmun sistem düşebilir, enfeksiyon hastalıkalrına açıklık artabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Bilinçaltı kaygılar artabilir. Yurtdışı yerleşim, göç konuları sizi meşgul edebilir. Hizmetler, sağlık, evcil hayvanlar konusunda gelişmeler olası. Zihin beden dengesizliği yaşanabilir. Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacanız artabilir. Ailenizin sağlık konularıyla da meşgul olabilirsiniz.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Düşünme yetinizde gelişmeler yaşanıyor. Bağımsız ve aydınlanmış bir zihin yapısıyla ilerlerken hedefleriniz dönüşüyor. Yaşamı geniş açıdan değerlendirip uzmanlaşıyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken gücü buluyorsunuz. Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince yenilenecek ve hızla ilerleyeceksiniz.
1 Ocak - 14 Şubat: Yurtdışı seyahatler, hukuki konular, yabancı diller, üniversiteler alanında gelişmeler olabilir. Öğrenme, öğretme, eğitim, kısa yolculuklar, ticari faaliyetlerde hareket başlayabilir. Pratik fikirler gelişebilir. Uzmanlaşacağınız alanlara dair imkanlar çıkabilir.
15 Mayıs - 6 Haziran: Yeni eğitimler, uzmanlık gerektiren konularda gelişmeler olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Kısa yolculuklar, eğitim, ticari faaliyet alanında hareket olası. Yabancı ülkeler, yükseköğrenim, üniversite, hukuki konularda girişimler olası. Bekleyen davalar sonuçlanabilir. Yakınlarınızla haberleşebilirsiniz.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Aşk konusunda talihiniz yıl boyunca yüksek. Ev, aile ve yuva kavramlarında hareket olası. Kendi konforunuzdan ödün vereceğiniz, birlikte sosyalleşeceğiniz insanların önem kazandığı koşullar gelişiyor. İlişkilerde önemli dönemeçlerden geçiyorsunuz. Baskı altında hissedebilirsiniz. Yönsüzlük, değişim arzusu artabilir. Dogmatik inanışlar nedeniyle sürdürdüğünüz size fayda sağlamayan insanlardan kopuyorsunuz. Özgürlük arzunuz artarken, keşif yapmak, değişik insanlarla tanışmak sizin için önemli olacak. Sabit ilişkilerden çıkıp yeni sosyal çevrelere giriyorsunuz.
15 Şubat - 31 Mart: Sosyal statü, bilinirlik alanında hareket oalsı. Sorumluluklar öne çıkabilir. Ev, aile, ebeveynler, taşınmazlar konusunda gelişmeler olabilir. Çocukluk koşullanmalarına taılıp kaldıysanız doyumsuz tutumlar sergileyebilirsiniz.
11 Ocak - 4 Şubat: Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz.
1 - 27 Mart: Uzun soluklu ilişkiler, evlilikler olası. Sizi anlayan değer yaratan insanlarla tanışablirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Sosyal çevrede gelişmeler, yenilenen koşullar olası. Neşe veren uğraşlar, yaratıcı beceriler, çocuklar, spor alanlarında gelişmeler yaşanabilir. Rekabet duygunuz artabilir. Sağlıklı hedef koyamazsanız çok hareket az iş yapmış olursunuz.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Yaşam enerjiniz artacaktır. Eş, partner ilişkilerinde gelişmeler olası. Tahakkümden kaçınmak önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Ailevi konular, taşınmalar, ev araç alım satım olası. Yaşam alanınızda düzenlemeler yapabilirsiniz.
Kariyer/İş/Para: Kariyer yapılandırmasında önemli bir süreçtesiniz. Sizi sınırlayan koşullar ortadan kalkıyor. Profesyonel yaşantınıza yeni konular, uzmanlık alanları ekleniyor. Monotonluktan sıyrılıp kendinizi farklı yaratımlarla ifade edeceksiniz. Kariyer alanında değişim yapma arzunuz çok artacak. Bağımsız çalışma danışmanlık konularında gelişmeler yaşanırken, liderlik vasıflarınız artıyor.
Bu yıl adil, güvenilir olmak ve dengeyi korumak sizin için çok önemli. İşinize olan bağınız artıyor. Daha disiplinle çalışmak ve üretmek için zorunlu koşullar gelişiyor. Birlikte çalıştığınız insanların size olan katkısını anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Yaratıcılık, çağdaşlaşma ve eşit koşullar önem kazanıyor.
1 Ocak - 14 Şubat: Pratik fikirler gelişebilir. Uzmanlaşacağınız alanlara dair imkanlar çıkabilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Gelir getirici anlaşmalar olabilir. Anlaşmanın ön hazırlığını yapmak ve yürürlüğe koymak için merkür retrosunun bitişini beklemek yerinde olur. (7 Temmuz - 1 Ağustos)
20 Kasım - Ocak 2020: Saygınlık, sosyal statü, otorite ile ilgili konular ve kariyer alanında gelişmeler yaşanabilir. Yer değişikliği hareket arzunuz artabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Finansal konularda hareket söz konusu. Harcamalar artabilir. Sindirim hassasiyetleri yaşanabilir. Sağlık sorunlarına karşı duyarlı olun. Bu süreçte harcamalarda tutumlu olmak, kriz yaratan tutumlardan kaçınmak faydalı olur.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Borç alacak konuları, üretim finans alanlarında aksamalar yaşanabilir. Uzun vadeli işlere girişmemek faydalı olur.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda. Yanlış anlaşılmalar, ifade sıkıntıları yaşanabilir. İlişkiler alanında hassasiyetler, anlaşmazlıklar anlaşma ve sözleşmelerde aksamalar olası. Geçmişten gelen konular gündem olabilir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda retro. Ailevi konularda hassasiyetler, anne ile küslük, yanlış anlaşılmalar olası. Kariyer alanında bekleten durumlar olabilir.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Romantik konular, yaratıcı beceriler, sanat, spor alanında yenilenmeler olası. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair önceliklerinizi gözden geçireceksiniz. Romantik konularda geçmiş ilişkiler gündem olabilir. Bu dönemde riskli yatırımlar yapmaktan kaçınmak gerekir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro. Geçmişten gelen sağlık sorunları, psikolojik problemler açığa çıkabilir. Ruh beden dengesini korumak güçleşebilir. Kendinizi kısıtlanmış hissederken koşullardan çıkmak için çabanız ve enerjiniz olacaktır.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Kariyer, satatü, bilinirlik alanında gözden geçirmeler olası. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği planlıyorsanız kararsız kalabilirsiniz.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Ortak gelirler, miras konularında planlar aksayabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Kısıtlandığınız konularda zorunlu yüzleşmelerle sonuç alabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir. Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz.
2019'DA BAŞAK BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Geçtiğimiz yıllarda, yaşamı daha büyük bir pencereden görmenizi sağlayan olaylar yaşadınız. İlişkilerde değer sorunları, güven eksikliği oluştu. Bu yıl idealleriniz değişiyor. Daha romantik, katılımcı ve şefkatli tutumlar sergileyip karşılığını alacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak önemli. Özgün arkadaşlar, yeni yaşam deneyimleri edineceksiniz. Dikkatiniz kişisel yaratıcılığınıza odaklanacak. Sanat ve bilimle olan ilginiz artarken, yeni uzmanlık alanlarına yöneleceksiniz.
Zaman zaman gelişen karamsarlık sizi zorlasa da yetenekler geliştikçe kendinizin farkına varıp özgürleşeceksiniz. Sevilmeme, yoksunluk duyguları gelişirse, arka planda yatan, sizden kaynaklanan sebepleri irdelemek ve dönüştürmek faydalı olur. Dünyayı keşfetme, araştırma arzularınız artıyor. Kişisel gelişim alanında epey yol katedeceksiniz. Uranüs Mart ayı itibari ile sizi dönüştürecek kuvvetli etkileri açığa çıkarıyor.
Zihniniz soyut gerçekleri kabul edip içselleştirdikçe bakış açınız genişliyor. Yabancılar, üniversiteler, yeni eğitimler, yurtdışı konularında vizyonunuz artıyor. Yaşam görüşünüze katkı sağlayan idealler değişiyor daha derin bir bilinç haline ilerliyorsunuz. Siz değiştikçe yakın çevreniz, ikili ilişkileriniz dönüşecek ve ortak anlayışa doğru evrilecek. Başlangıçta yaşanacak zorlukları göğüslemek , kendinizle barışık olmak sene boyunca önemli.
Kariyerinizde, sosyal statünüzde yenilenen hedeflere uygun biçimde gelişmeler yaşanacaktır. Yaşam alanınızı yenileme, ev ya da araç alma arzularınız artabilir. Bu yıl önemli aşamalardan geçerek daha tutkulu, canlı ve dinamik olacaksınız. Evren size gerekli içgörüyü ve fırsatları sağlıyor. Yaşayacağınız sorunlara değil çözümlere odaklanmak seneyi verimli geçirmenizi sağlayacaktır.
Sağlık: Bağırsaklar, safra ve sindirim organlarında hassasiyetler olabilir. Alt bacaklarda varislerle ilgili sıkıntılar olabilir. Dizler, kemikler, dişlerde sorunlar yaşanabilir. Nefes yoluyla bulaşan rahatsızlıklara yıl boyunca hassasiyet gösterin.
1 Ocak - 14 Şubat: Alerji, tansiyon, dolaşım hassasiyetleri oluşabilir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yabancı diller, felsefi konular sene boyunca sizi meşgul edebilir. Uzmanlık alanı değiştirme arzunuz artabilir. Kısa yolculuklar planlamak, görsel sanatlarla meşgul olmak sene boyunca iyi gelir. Mart ayında Uranüs boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Maddi değer yaratma hedefleriniz yenilenecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz sınırları yaratıcı becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yaşam enerjiniz artacak sportif faaliyetlere yönelmek faydalı olur.
15 Şubat - 31 Mart: Yurtdışı, uluslararası konular, yükseköğretim alanında hareket olası. Hedeflerinizi yenileyebilirsiniz.
20 Kasım - Ocak 2020: Hedeflerinizi yenileyebilirsiniz. Akrabalar ve yakın çevre, iletişim, ticaret konularında gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı, yabancılar, yüksek öğrenim ve hukuki konularda, uzun yolculuk gerektiren durumlarda gelişmeler olabilir. Ufku genişleten insanlar vasıtasıyla önemli olaylar yaşanabilir.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Romantik ihtiyaçlarınız artıyor. İlişkilere bakış açınız dönüşürken, mükemmeli arama arzunuzun yerini ruhsal uyum alıyor. Yeni tanışacağınız insanlarla uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz. Hayatınıza yöne verecek danışmanlık alacağınız insanlarla tanışabilirsiniz. İlişkilerde bir süredir devam eden yönsüzlük, yerini sizi anlayan, değer veren insanlara bırakabilir. Evlilik, partnerlik konularında gelişmeler yaşanabilir.
15 Şubat - 31 Mart: Yakın çevre, akrabalarla gerginlik olabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Ailevi konularda tartışmalar yaşanabilir.
27 Mart - 20 Nisan arasında ilişkilerde yenilenmeler olası.
15 Mayıs - 9 Haziran: Romantik konularda hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars yengeçte size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz evlilik anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası.)
17 Mayıs - 1 Temmuz: Aşk ve çocuklar alanında gerginlikler olabilir. Geçmişten gelen konular ailevi meseleler büyüyebilir. Sosyal çevrede hareket, küslükler, yenilenme ihtiyacı olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Gerginlik artabilir. İlişkilerde çatışmacı tutumlar sergileyebilirsiniz. Kendinizi daha çok ifade etme öne çıkma arzunuz olacaktır. Sağlık sorunları gelişebilir.
Kariyer/İş/Para: Kariyer evinize görünüm yapan Jüpiter imkanlarınızı artırıyor. Bekleten işlerde gelişmeler, anlaşmalarda akış olası. Yeni uzmanlık alanları, sizi tanımlayan, yaratıcı becerilerinizi kullanacağınız işler gelişebilir. Becerilerinizi gölgeleyen rutinleri bırakma cesaretiniz artıyor. Yeteneklerinizi açığa çıkaran, yaşam enerjinizi yükselten yeni konular hayatınıza giriyor. Bu yıl denemek üzere başladığınız girişimler uzun vadede kariyeriniz olabilir.
1 Ocak - 14 Şubat: Borç alacak alanında hareket, finansal konularda krizler olası. Sağlık sorunları baş gösterebilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Kariyer alanında hareket var. Taşınmalar, evde ya da işyerinde tadilat olabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Yatırım planlarınızı gözden geçirin, riskli işlere girişmeyin.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Kısıtlayan koşullarda rahatlama gelişirken, mücadele gücünüz artacak. Projelerde gelişmeler olabilir. Bekleten işler hareket geçebilir. Üretme ve çalışma gücünüz artabilir.
5 Ekim - 19 Kasım: Ortak kaynaklar, harcamalar, miras konularında gündem olabilir. Ani gelişen kriz durumlarında metanetli davranmak önemli.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. İlişkilerde yönsüzlük, kararsızlık olabilir. Netlik önemli; kontrol duygusunu yitirmemeye çalışın. Yanlış anlaşılmalar, sağlıksız ifadeler olabilir. Sadakat duygunuz sınanabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro. Anlamlı gelmeyen işlerle meşgul olma, yoğun depresif duygular söz konusu olabilir. Amaç edinerek çalışmak önemli. İş ve günlük rutinlerde aksamalar, sağlık sorunları olabilir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda. Kısa yolculuklar, eğitim, ticaret, iletişim konularında aksamalar yaşanabilir. Yabancı ülkelere seyahat planları aksayabilir. Yükseköğrenim, uzmanlaştığınız konular, hukuki alanlarda aksaklıklar olabilir. Dar görüşlü tutumlardan kaçınmak önemli.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Ailevi konularda plansız işler, emlak, araç alım satımda aksamalar olabilir. Kariyerde program dışı gelişmeler, bekleten durumlar gelişebilir. Sabır göstermek akışı bozmamak önemli.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda burcunda. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair bekleten durumlar olabilir. Sabır sınavları gelişebilir.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Yakın akraba ilişkilerinde sorunlar, öğrenme, öğretme, dil, iletişim konularında yarım kalan konular gündem olabilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Duygusal tutumlar artabilir. Gerçek ve illüzyon karışabilir. Yaratıcı beceriler artarken, kişi kendini olmayan becerilere dair kandırabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair dönüşümler, zorlayan olaylar yaşanabilir. Somut ve size özgü bir yön ve hedef duygusu geliştirmeniz önemli. Yönsüzlükten doğan karmaşa yorucu olur.
2019'DA TERAZİ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bir süredir yaşadığınız çevre ile ilgili zorluklarınız olmuş olabilir. Bu yıl zorlukların üstesinden gelme ve düzenleme yapmak için fırsatlarınız var. Jüpiterin etkisiyle taşınma, yenilenme ve bunun sonucunda gelen canlılık hissi size iyi gelecektir. Yaşadığınız alanı, işinizi doğanıza uygun hale getirmek veriminizi artırır.
Dikkatiniz huzur veren konulara odaklanırken, bu ihtiyaç sene boyunca yoğun olacak. Dışardaki hayatla ve ilişkilerle ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlama arzunuz artıyor. Yeni konular öğrenmek uzmanlaşmak ve olayları daha derinden incelemek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlere, kısa eğitimlere, yeni uzmanlıklara başlayabilirsiniz. Başkalarını becerilerinizle etkileme ve yaşamınızın kontrolünü bütünüyle ele almak için fırsatlarınız olacaktır.
Yaşlı akrabalarınızla ilgili sağlık sorunları oluşabilir. Bir süredir üretmek adına odağınızı kaybetmiş ve verimsizleşmiştiniz. Bu yıl kariyer alanından geçen Kuzey Ay Düğümü sosyal hayatta aktif olmanın önemini vurgularken, statü arzunuz artabilir. Yeni iş arayışınız gelişebilir, eğitim, dış ticaret, gayrimenkul işlerine girebilirsiniz. Mart ayı itibari ile potansiyelini açığa çıkarmak adına girişimleriniz artacaktır.
Bu süreçte büyük riskler almadan, özkaynaklarınızla ilerlemeye çalışın. İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Sene boyunca kimliğinizin zayıf yönleriyle yüzleşip bağlanma sorunlarını çözüp, kendinize adil olmayı öğreneceksiniz.
Sağlık
Mart ayına kadar sağlık hassasiyetleriniz artabilir. Sağlık evinizde yer alan gezegenler nedeniyle zihin beden dengesini sağlamak adına bu yıl çabanız olabilir. Zehirlenmeler, sindirim hassasiyetleri, enfeksiyonlar olabilir. Yeme bozukluğu, beden enerjisinde düşüklük yaşanabilir. Diyabet önleyici beslenme bu yıl önem kazanıyor. Bağımlılık yapan gıda, ilaç ve içeceklerden uzak durmak faydalı olur.
15 Şubat - 31 Mart: Üreme organları, testisler ve yumurtalıklarda hassasiyetler olabilir.
19 Ağustos - 4 Ekim: Bilinçaltı, psiklojik konular, hastaneler, kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz konularda hareket olası. Engelleri aşmak için çaba sarfetmek önemli. Gerçeklerden kaçıp bağımlılıklara sığınmak zarar verir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler
Zihinsel becerilerinizde artış var. Yabancı diller, felsefe ve edebiyat, sanat alanında yeni eğitimlere başalayabilirsiniz. Hedefleriniz değişkenlik gösterse de en verimli alanlar sizi içine çekecektir. Zihinsel işlerle uğraşıyorsanız yaratıcılığınız artacaktır. Seyahat, yeni yerler keşfetme arzularınız artacaktır. Olayların üstüne gitme ve yaratma cesaretiniz olağandan daha fazla. Bu artış neşe sağlayacak. Sabit bir mesaide çalışıyorsanız spor ve sanatla ikincil uzmanlık olarak uğraşma arzunuz artabilir. Zihni meşgul edecek yeni bilgilere sene boyunca çok ihtiyaç var.
15 Şubat - 31 Mart: Dönüşüm gerektiren konular, krizler, ortak gelirler alanında hareket olası. Hayatın doğla süreçlerini olduğu gibi kabul etmek ve dönüşüme direnci bırakmak önemli.
1 Nisan - 16 Mayıs: Uluslararası konular, seyahatler, hukuki konular, yüksek öğretim konularında hareket olabilir. Yeni bakış açısı edineceğiniz imkanlar gelişebilir. Sabırsızlık yüzünden stresli durumlar olası.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Uzun bir süredir ilişkiler alanında devam eden hareket bu yıl bitiyor. Mart ayına kadar ilişkilerde hassasiyetler olabilir. Ayrılıklar yaşanabileceği gibi, kopmuş ilişkileri onarabilirsiniz. Akabinde öğrendiklerinizi uygulayacağınız yeni bir dönem başlıyor. Bu süreçte hayatta aradığınız denge ve uyumun bir tek sizin tarafınızdan yaratılacağını anladınız. İlişkilerde karşı tarafa yüklediğiniz anlamları bıraktınız.
Objektif ve adil bir bakış açısı edindiniz. Beklentiler makul seviyeye indi. İlişkilerde doğru odaklanmak, ilişki içinde kendizi yitirmemek adına dersler aldınız. Hedefleriniz yenilendi, sizi tamamlayan insanlara çekiliyorsunuz. Sizi heyecanlandıran yenilikler gelişiyor. Evlilik yuva kurma imkanları artıyor.
1 Ocak - 14 Şubat: Eş, partner ilişkileri, anlaşmalar, diplomasi ve ortaklıklar konularında gelişmeler olası. Olaylar size karşı gelişiyor algısına kapılmadan konsatrasyonu korumak ve süreci iyi yönetmek önemli. Eşitliği korumak ve benlik duygusunda taviz vermemek gerekir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Sosyal çevreniz, akranlarınız, ortak idealleri paylaştığınız gruplarda hareket olası. Bu vakte kadar emek verdiğiniz konulardan sonuç alabilirsiniz. 7 Temmuz - 1 Ağustos arasında merkür retro olduğu için geçmişten gelen konular çözüme ulaşabilir.
14 Eylül – 8 Ekim: Uzun süreli ilişkiler başlayabilir, evlilikler yaşanabilir.
Kariyer/İş/Para: Kuzey Ay Düğümü, kariyer evinizde yer alıyor. İş, üretim ve finans konularında güvenli alan arayışınız artıyor. Uzun vadeli beklentilerinizin karşılanması adına zemin oluşturuyorsunuz. Sorumluluklar artacak ve üretim biçiminiz dönüşecek. Sene boyunca kariyer hedeflerinizde, iş ve günlük rutinlerde, terfilerde aksamalar, bekleten süreçler olabilir.
Uzun vadeli hedefleri günün gereklerine göre uyumlarken azim ve kararlılık önemli. Özdisiplin ve odaklanma sene boyunca önemini koruyor. Daha yaratıcı ve idealist olacağınız, fark yaratan işler ve iş ilişkisi içinde bulunma arzunuz arıyor. Şayet işiniz üzerinde kontrol gücünüz düşükse, yaratıcı becerilerin ikinci bir uzmanlık olarak kullanılması imkanları gelişiyor.
27 Mart- 20 Nisan: İş konularıdna fırsatlar olabilir. Birlikte çalıştığınız insnalarla uyum ve denge sağlanabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Kariyer, saygınlık, sosyal statü otoroite ve anne konularında gelişmeler olası. Sosyla düzene uyum sağlamak, ün ve görünüş saplantısında kurtulmak adına sınavlar olabilir. Ailevi sorumlulukları hatirlatan olaylar yaşanabilir.
14 Eylül – 8 Ekim: Anlaşma sözleşme yeni başlangıçlar olabilir.
5 Ekim - 19 Kasım: Gücünüzü harekete geçirecek olaylar yaşanabilir. Tepkisel davranışlar sergileyebilirsiniz. Kendinizi ilişkiler yoluyla ifade etmek yerine bireysel kazanımlarınızı sergilemek isteyebilirsiniz.
20 Kasım - Ocak 2020: Akrep, kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi kazanımlar alanlarında hareket olası. Ortak gelirler, miras konularında adil çözümler için çaba sarfedebilirsiniz.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Günlük rutinleriniz, işiniz ve sağlık konularında aksamalar olabilir. Tanısı konulan hastalıklar için ikinci görüş almak önemli. Zihin beden uyumunda sorunlar olabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos: Aslan burcunda retro. Sosyal organizasyonlarda dedikoduya dayalı düşük bilgiden uzak durmak önemli. Geçmişten gelen konularda düzeltmeler yaşanabilir. Adalet duygusundan şaşmamak önemli. Sırlar açığa çıkabilir. Uzun vadeli negatif etkilerden korunmak için şeffaf olmak gerekir.
31 Ekim - 20 Kasım: Akrep burcunda retro, kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi kazanımlar alanlarında durağanlık yaşanabilir. Kalıcı çözümler üretmek çin sabırlı davranmak gerekebilir.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro. Bir süredir yoğun olan zihinsel faaliyetlerde özümseme zamanı. Geçmişten gelen araştırmalar, eğitim programları gündem olabilir. Düşünmeden hareket etmemek, olayları çok yönlü tartmak faydalı olur.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro. Kalıtsal yetenekler, soydan gelen miraslar yaşamı düzenleme konularında imkanlar olabilir. Ailevi konularda ertelenmiş sorumlulukları üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Anne sağlığında hassasiyetler olası.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Krizlere direndiyseniz anlayış ve kabul sınavından geçebilirsiniz. Olayları akışına bırakmak ve kendinizle yüzleşmek faydalı olur.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: Balık burcunda retro. Hayaller ve günün gerçekleri çatışabilir. Bu süreçte rasyonel davranmak önemli.
Plüton
24 Nisan-3 Ekim Oğlak burcunda retro. İç huzuru, güvenli alan arayışınız artacaktır. Ev ve aile hayatında zorlanmalar olası.
2019'DA AKREP BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Farkındalığınızın arttığı, yaratıcılığın geliştiği önemli bir senedesiniz. Yakıcı duyguların kontrolüne son verip bireysel hazları artıran, sizi geliştiren yaratıcı faaliyetlere yönelmelisiniz. Resim, görsel sanatlar, yazı, müzik alanlarında gelişme kaydedebilir, duygulanım ve derin hazlar yaşayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli desteği görüyorsunuz.
Yıl boyunca bireysel ihtiyaçlarınızla başkalarının ihtiyaçlarını dengelemeyi öğreniyorsunuz. Bu yıl özverili şevkatli tutumlara ihtiyacınız yüksek. Romantik arzularınız artarken, bir başkasını olduğu haliyle kabulü deneyimleyeceksiniz. Yaratıcı becerilerinizdeki artışla birlikte kendinizi ifade etme arzunuz belirginleşiyor.
Mart ayı itibari ile özgürlük arayışınız artacaktır. Sizi bütünüyle anlayan, yadırgamayan insanlarla olmak isteyebilirsiniz. Yıl boyunca bütünüyle dürüst ve adil yaklaşımlar sergilemek önemli. Sadece kendinize adil seçimler yaparsanız, sene boyunca öfkeli tutumlara, bitmeyen eleştirilere maruz kalırsınız. Duygularınızı samimi bir biçimde ifade etmek, ilişkilerde açık davranmak başlangıçta zor olsa da işe yararlığını gördükçe memnun olacaksınız.
Kendinizi bir yandan savunmasız hissederken diğer yandan yenilenen ihtiyaçlarınızı fark edeceksiniz. Aşk ve romantizm, yaratıcı becerilerden açığa çıkan hazlar yenilenme çabalarınıza eşlik edecek. Sezgilerinizin iyice geliştiğini fark edeceksiniz. Bu vasıflarınızı geliştirecek pozitif bilgiler, kişisel gelişim eğitimleri önem kazanacak.
Kendinizle, ihtiyaçlarınızla ilgili yüzeye çıkan derin farkındalıklar büyümenize, hayattan daha fazla tad almanıza vesile olacak. Sene boyunca sağlıklı hedef koymak için, seyahat etmeli, başka kültürleri görmeli, araştırıp yeni bilgiler edinmelisiniz. Yaratıcılığınıza katkı sağlayan hedeflerle bu yıl maddi ve manevi kaynaklarınız belirgin biçimde artacaktır.
Sağlık: Sindirim hassasiyetleri, bağırsaklarda rahatsızlıklar olası. Cinsel organlar bu burç yönetiminde olduğu için sene boyunca hassasiyetler, dejenaratif rahatsızlıklar görülebilir. Ruh beden dengesinde sorunlar, depresyon görülebilir. Eklemler, el ve kol başta olmak üzere kemikler, dişler yıl boyunca hassas.
1 Ocak - 14 Şubat: Sağlık sorunları gelişebilir. Tansiyona dikkat etmek faydalı olur. Günlük işlerde telaş söz konusu olabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Yanlış bilgilendirilme, iletişim sorunları, sağlık, dönüşüm gerektiren durumlar, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte doğru ve adil olmak, krizleri büyütmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli. Derin duygular, kaygı, stres açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Öğrenme arzunuzda artış var. Bilgide derinleşme, kendinizi geliştirme imkanlarınız artıyor. Eğitim alanında konsantrasyonunuz artıyor. Bu yıl çalışmaya dayalı başarınız artarken araştırma kabiliyetleriniz gelişiyor. İletişim becerilerinizi artıran hedefler koyacaksınız. Yazı yazma, edebiyatla uğraşma arzunuz artabilir. Seyahat ihtiyacında artış, yabancı dillere ve yurt dışına merak var. Yeni yerler görüp dünya görüşünüzü geliştirebilirsiniz.
19 Ağustos - 4 Ekim: Hedefler günü gerçekleriyle çatışabilir. Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideali paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Kişisel mücadeleler, hırslar başarma azmini tetikleyen olaylar yaşanabilir. Bir süredir ertelediğiniz sorunlarla yüzleşebilirsiniz. Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık almak, kontrol düşkünü ve benmerkezci davranmamak önemli. Kararlı tutumlar, yaşam amacına yönelik girişimler gelişebilir.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Bu yıl ilişkilere bakış açınız yenileniyor. İnsanlara ulaşma, daha sık vakit geçirme arzunuz artarken, yakın çevrede karşılıklı anlayış sorunları yaşanabilir. Sorunlara doğru yaklaşım sene boyunca önemli. Desteklenme arsunuzun destekleme güdüleriyle bütünleşmesi gerekecek. Kuzey Ay Düğümü yengeç burcunda evlilik, yuva kurma ile ilgili düşüncelerinizi artırıyor.
Güdüsel olarak güvenli alan arayışınız artacak. Sizi ruhsal olarak bütünleyen insanlara doğru çekiliyorsunuz. Uzaklarda yaşayan arkadaşlarınızla, akrabalarınızla görüşme sıklığınız artabilir. Yabancı eş ,evlenip yurt dışına yerleşim imkanları gelişebilir. Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince verimsiz ilişkileri bırakıp yeni bir içgörü ediniyorsunuz.
15 Şubat - 31 Mart: Eş partner ilişkilerinde hassasiyetler olabilir. Kavgacı tutumlar, olaylar size karşı gelişiyor algısına sebep olabilir. İlişkilerde adaleti sağlamak önem kazanacak. Eskimiş ve değerini yitirmiş olanları sonlandırmak olası.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Akrabalarla ilişkilerde sorunlar olabilir. Arzularınız sorumluluklarla çatışabilir. Yabancı ülkelerle ilgili işler, seyahatler, üniversiteler, uzmanlık gerektiren işler yolculuklar, hukuki konular, ithalat ihracat alanlarında hareket olası. Merkür retro olduğu için bekleten koşullar olsa da geçmişten gelen işlerde hareket olabilir. Ağustos başında projeler hayata girer.
19 Ağustos - 4 Ekim: Hedefler günü gerçekleriyle çatışabilir. Romantik ilişkilerde objektif davranmak zorunda kalabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideali paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli. Gruplar içinde tartışmacı, agresif tavırlar uzuzn vadede zararlı olur.
5 Ekim - 19 Kasım: İlişkilerde çatışmalar olası. Geçmişten gelen iletişim sorunları gün yüzüne çıkabilir. Karmik olaylar, bilinçaltı tetiklenmeleri olası. Sırlar, strese sebep olan olaylar açığa çıkabilir. Ruh ve beden sağlığını dengelemek önemli.
Kariyer/İş/Para: Bu yıl Jüpiter değerler evininizden geçerek size bolluk bilinci yaşatıyor. Kaynaklarınızda artış olası. Geçen yıldan gelen projelerde büyüme ve gelişme kazanç artışı yaşayabilirsiniz. Hayatın mana tarafında yöneliminiz daha fazla ise derin arzuların duaların sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Yetenekleriniz ve üretiminiz, inançlarınızdan kaynaklanan becerileriniz göz dolduracaktır. İş arayışındaysanız sonuç alabilirsiniz. Kariyer ve statü konularında gelişmeler yaşanırken beklenen terfiler gerçekleşebilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos Aslan: Kariyer, sosyal durum, statü, saygınlık, bilinirlik konularında gelişmeler olası. Uzmanlaştığınız alanda kendinizi gösterebilirsiniz. Pozisyonu korumak için mücadele, yeni imkanlar gelişebilir. Saplantılı tutumlar, statü bağımlılığı sorun oluştururken, otorite ile çatışma yaşanabilir. Maddi konularda beklenti karşılanabilir.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Yaratıcı yetenekler keyif ve zevk veren unsurlar eğlence, spor, çocuklar ve aşk konularında duraklama, geçmişten gelen konular hassasiyetler olabilir. Yaratıcı beceriler, yazı, resim kabiliyetleri artabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro. Kariyer, sosyal statü, şöhret, otorite, ebeveynler konularında hassasiyetler olabilir. Geçmişin yükü toplumsal bilinirliği etkileyebilir. Kariyerinizin yaşam amacınıza uyumunu sorgulayabilirsiniz.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda retro. Derin düşünme, içe bakış, ilişkileri gözden geçirme imkanı sağlayacaktır. Akışa müdahale etmeden sukuneti korumak önemli. Yaşam amacınızın farkına varacağınız içgörüyü edinebilirsiniz.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: Yay burcunda retro. Maddi ve manevi kaynaklarınızı koruma arzunuz artabilir. Borç alacak ilişkisine dikkat etmek faydalı olur. Güvenlik arzunuz artabilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Oğlak burcunda retro. Akrabalar, kardeşlerle ilgili yüzleşmeler olabilir. Kendinizi hedeften sapmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. Bilgiyi özümseme, soyut düşünceleri somutlaştırma imkanlarınız olacaktır.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Eş partner, ortaklık ilişkilerinde gözden geçirmeler olası. Kendi arzularınızı anlama ve birliktelikleri sorgulama dönemindesiniz.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: Balık burcunda retro. Romantik konularda tutkulu tutumlarınızdan vazgeçebilirsiniz. İdealize ettiğiniz insanların gerçek yüzleri ile karşılaşabilirsiniz. Çocuklar konusunda özveri gereken durumlar olabilir. Yazı, resim, müzik yetenekleriniz açığa çıkabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Aşina olmadığınız konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Hedefleri dönüştürme ihtiyacınız olabilir. Derinleşen farkındalığı günün gerçeklerine uyumlama ihtiyacınız olabilir.
2019'DA YAY BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Sene boyunca iyimserlik ve neşeniz artacak. Terfiler, önemli iş anlaşmaları, evlilikler olası. Arzularınız kolaylıkla gerçekleşecek. Önemli insanlarla tanışabilir, uzun vadede faydalı olacak eğitimlere başlayabilirsiniz. Uzmanlık gerektiren işler için yaratıcı beceriniz ve sabrınız gelişirken koşulları oluşturma ve sürdürmek için gerekli desteğe sahipsiniz.
Bütünüyle yenilenme, bolluk bereket dönemindesiniz. Talihi abartıp aşırı spekülatif işlere yoğunlaşmak sıkıntı yaratır. Talihin sürdürülebilir olması çabaya bağlıdır. Kısa vadeli küçük işler için uzun vadeli bolluğu bölmemek faydalı olur. İyimserliğiniz sayesinde etki alanınız artacak ve farklı sosyal gruplarda yer alacaksınız. Yıl boyunca yatırım yapma imkanlarınız gelişiyor. Gelir - gider dengesini korumak önemli.
Sizi canlandıran iş imkanları, yaratıcı faaliyetler, seyahatler gelişebilir. Rutine ve özdisipline duyduğunuz ihtiyaç artıyor. Aksi halde dağınıklık ve yönsüzlük nedeniyle fırsatları değerlendiremezsiniz. Hareket ihtiyacınızı sportif faaliyetlerle gidermek zihin - beden dengesi sağlar ve rutinleri düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz disiplin gelişir. Sene boyunca duygularınızın, içgüdülerinizin farkına vararak ilerleyecek, cesaret ve güvenle hayata atılıp karşılığını alacaksınız.
Sağlık
Boğaz, tiroit, guatr rahatsızlıkları yaşanabilir. Bağışıklık sistemi, dejeneratif rahatsızlıklar gelişebilir. Estetik kaygılar artabilir. Kilo sorunlarının çözümü için cerrahi müdehaleler olası. Üreme organlarında, eklemlerde, kemiklerde diş ve ciltte hassasiyetler gelişebilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Sağlığa dikkat edin. Ani operasyonlar, estetik konular gündem olabilir. Derin duygular, kaygı açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
20 Kasım - Ocak 2020: Karmik olaylar, bilinçaltı tetiklenmeleri olası. Sırlar, strese sebep olan olaylar açığa çıkabilir. Ruh ve beden sağlığını dengelemek önemli. Ebeveynlerin sağlık sorunları ile meşgul olabilirsiniz.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Yıl boyunca uzmanlık gerektiren konularla meşgul olacaksınız. Yabancı diller, felsefi konulara olan ilginiz artacak. Yeni alanlarda eğitim alma ihtiyacınız artarken, farklı fırsatlar eş zamanlı gelişebilir. Hedeflerinizin uzun vadeli olması fayda sağlar. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp vizyonunuzu genişleten önemli eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu yıl alacağınız eğitimler ve koyacağınız hedefler önümüzdeki yıllarda giderek önem kazanacaktır. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
1 Ocak - 14 Şubat: Kendinizi yaratıcı biçimde ortaya koyabilirsiniz. Keyif ve zevk, eğlence ve spor konularında faaliyet olası. Yaratcı becerilerin ve ifadenin geliştirilmesi için imkanlar açığa çıkıyor. Aşk ve romantik konularda da gelişmeler olabilir. Tek yönlü zevkler, kendinini geliştirememe, riskli yatıırmlar, kumar benzeri bağımlılıklara karşı tedbir önemli.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi konular, sağlık, krizler, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte hayatın doğal döngülerini kabullenmek, değişime direnmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli. Derin duygular, kaygı açığa çıkabilir. Danışmanlık almak gerekebilir.
5 Ekim - 19 Kasım: Geleceğe yönelik hedefler, sosyal gruplar, ortak ideali paylaştığınız organizasyonlar ve sosyal çevrede hareket olası. Somut ve sürdürülebilir hedefler koymak önemli. Gruplar içinde tartışmacı, agresif tavırlar uzun vadede zararlı olur. Harcamalar artabilir.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Jüpiter 1. evinizden geçerek aşk ve ilişkiler alanına ışık tutuyor. Yeni fırsatlar beliriyor. Tatmin edici ilişkiler gelişecektir. Neşeli ve iyimser tavırlarınız artacağı için sosyal ortamlarda aranır hale geleceksiniz. Evlilik, uzun vadeli ilişkiler gelişebilir. Çocuk istiyorsanız sonuç verir. Yeni aşklar başlarken, birlikte seyahat edeceğiniz insanlarla tanışabilirsiniz. Başlangıçta sosyal ortamlarda başlayan birliktelikler aşka ve evliliğe gidebilir. Ev aile yuva arzularınız artarken, özgürlük, yenilenme ihtiyacınız da artacak. Çelişik duyguların ilişkileri yıpratmasına izin vermeyin.
1 Nisan - 16 Mayıs: İlişkiler evlilik, ortaklık, rakipler ve rekabet içeren işler, eş ve partner konularında hareket, yenilenme olası. İlişki ve anlşamaların sürdürülmesinde sorunlar, başlangıca göre koşullarında değişim yaşanabilir. Dengeyi korumak ve telaşa düşmemek önemli.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Ailevi konular, sağlık, krizler, ortak gelirler alanlarında hassasiyetler olası. Bu süreçte hayatın doğal döngülerini kabullenmek, değişime direnmemek, savunma ve savaş durumuna geçmeden gözlemde kalmak önemli.
Kariyer/İş/Para: Ay düğümleri finansla ilgili evlerde olduğu için gelir gider dengesini korumak yıl boyunca önemli olacaktır. İthalat, ihracat, tercüme, eğitim, ticari faaliyetler, satış işlerinden gelir elde edersiniz. Yıl boyunca farklı konularda para kazanma imkanınız olacaktır. Ani harcamalar, yatırım konuları, ev araç, menkul alma imkanlarınız var. Kariyer hedeflerinizin dönüştüğü bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinirlik, uzmanlık, rahat iş bulma imkanlarınız var. İşinizin yaşam amacınıza olan katkısı önem kazanacak. Kendi kendinizin otoritesi olup bağımsız çalışmak isteebilirsiniz. Senenin ilk yarısında riskli iş ve yatırımlardan kaçınmak, hesaplı davranmak faydalı olur.
15 Şubat - 31 Mart: Günlük işler, görevler, hizmet, çalışma, çalışma ortamı, iş yaşamı, fiziksel ve ruhsal sağlık konularında faaliyet olası. Beden ve zihin arasında denge kurmak gerekir. Anlamlı gelmeyen, beslemeyen, tekdüze işler ve iş ilişkilerinde kopuşlar, yeniden yapılandırma ihtiyacı olabilir. Bu dönemde faydalı olmak ihtiyacı ve düzen dahilinde çalışma arzusu artabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Harcamalar artabilir. Gelir gider dengesine dikkat etmek gerekir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Yabancı ülkelerle ilgili işler, seyahatler, üniversiteler, uzmanlık gerektiren işler yolculuklar, hukuki konular, ithalat ihracat alanlarında hareket olası. Merkür retro olduğu için bekleten koşullar olsa da geçmişten gelen işlerde hareket olabilir. Ağustos başında projeler hayata girer.
19 Ağustos - 4 Ekim: Kariyer, sosyal durum, statü, saygınlık, bilinirlik konularında gelişmeler olası. Uzmanlaştığınız alanda rekabet durumları olabilir. Pozisyonu korumak için mücadele gerekebilir. Saplantılı tutumlar, statü bağımlılığı sorun oluştururken, otorite ile çatışma yaşanabilir. Maddi konularda tedbirli davranmak önemli.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart: Kariyer ve statü konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen konular gündem olurken, toplum içinde kendinizi doğru anlatmak adına sorun yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda yanlış anlaşılmalar, anne ile küslük olabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos: İletişim, ticaret, yazılı işler, ilköğretim, kardeşler, yakın akrabalar ve yakın çevre konularında aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarında sorunlar olabilir. Son dakika plan değişiklikleri sizi sıkıntıya sokabilir.
31 Ekim - 20 Kasım: Zihin beden dengesi, sağlık ve iş konularında sıkıntılar olabilir. İş yerinde iletişim sorunu, sağlık işlerinde gecikme yanlış tanı olası. Sinirsel gerginliğin artacağı bir süreç dengeyi korumak önemli.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos: İlişki içinde olduğunuz insanlarla mesafeyi doğru ayarlamanız gerek. Bu dönemde kopuşlar, ilginin dağılması olası. Kendini olduğundan farklı gösteren insanlarla sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlaşmalarda bekleme dönemi yaşanırken, geçmişten gelen konularla hedefleriniz değişebilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül: Vergi, sigorta, borç alacak işlerinde aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen borçlarla meşgul olabilirsiniz. Miras işleriniz varsa düzenleme gerektiren hukuki konular oluşabilir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olabilirsiniz. Kendinizi baskılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz. Olayların akışını doğru kavramak için danışmanlık almak faydalı olur.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020: Bilinçaltınızda bastırılmış korkularla yüzleşebilirsiniz. Kıtlık bilinci, yoksunluk duyguları kaygıya sebep olabilir. Yaşamınızdaki yüzeysel konular geçerliliğini yitirirken manevi tatmin arayışınız başlayabilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım: İşinize olan bağlılığınızı, yaşamda içinde yer aldığınız rollerin kimliğinize olan katkısını sorgulayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme ve yenilenme arzuları derin bir biçimde belirecektir. Kariyerle ilgili derin yönsüzlük ve tatminsizlik yaşayabilirsiniz.
Plüto
24 Nisan - 3 Ekim: Hassasiyetlerin açığa çıkacağı kırılgan bir döneme işaret ediyor. Size hizmet etmeyen dönüştürülmesi gereken hassasiyetlerinizin farkına varacaksınız. İlişkilerdeki farkındalığınız artarken, özdeğer, doğru söz ve sadakatin önemini daha çok anlayacaksınız.
2019'DA OĞLAK BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu yıl içe bakış, derinleşme, eksikleri anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Satürn bu sene de sorumlulukları ve öz disiplini hatırlatıyor. Yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Amaçları ve arzuları gözden geçirerek, yaşamı tüm yönleriyle kavrayıp içselleştirme ihtiyacınız artacaktır.
Yenilenen amaçlara ulaşmak için yoğun çaba sarfederken, gelişen kimliğiniz ve değerlerinizle bütünleşmek adına kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yılgınlıklar olsa da bireysel amacınıza yönlendirici imkanlar gelişecektir. Bu yılki değişimler yavaş ve yorucu olsa da; sağlamlık, kararlılık , bilgelik ve kendiniz hakkında daha objektif bir bakış açısı edinmiş olacaksınız. Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü burcunuzda kavuşum halinde ilerlediği için içsel potansiyeli işleyip, denenmemiş yetenekleri açığa çıkarabilirsiniz.
Burcunuzun çalışma ve özdisiplin temaları doruk noktasına çıkarken dışa dönük ve sosyal olma ihtiyacınız artacaktır. Bu güçlü etki yoğun, canlandırıcı, yaşam veren olağandışı gelişmeleri de tetikleyecek. Yenilenen hedeflerle, yüksek motivasyon kazanacaksınız. Sabrın sınandığı durumlarda yılgınlık yerine dönüşüm mucizesine tanıklık etmenin hazzını duyumsamak önemli.
Yıl boyunca Jüpiter görünümü bulunduğu yerleşimler itibari ile olayların bütününü görmeye, arzuları gerçekleştirme çabasına sebep olacak. Bu görünümle bilinçaltı kaygıları rahatlar duygusal baskı azalır. İş yaşamınızda günlük hayatta akış artar. Neptün görünümü ile hayal gücünün arttığı, manevi hedeflere yöneldiğiniz bir dönemdesiniz. Günlük kaygılardan arınma ve rahatlama ihtiyacınız çok aratacak. Kişisel gelişiminiz önem kazanacak. Yılın ilk aylarında yakın çevrede hassasiyetler yanlış anlaşılmalar, kopuşlar yaşanabilir. Sene boyunca tarafsızlığı korumak, objektif ve hümanist davranmak önemli.
Sağlık: Birinci evinizde yer alan ağır gezegenler nedeniyle sağlık hassasiyetleri olabilir. Kronik rahatsızlıklar, stres ve buna bağlı immun sistem rahatsızlıkları gelişebilir. İskelet sistemi, eklemler ve kemiklerde rahatsızlıklar, romatizma deri ve diş sorunları olabilir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Uranüs yaratıcı beceriler evinize ilerleyince yenilenme ihtiyacınız artacak. Kendinizi geliştireceğiniz önemli fırsatlar, eğitim ve sanat olanakları olabilir. Mart ayı itibari ile yeni hobiler edinebilirsiniz. Geliştirmek istediğiniz becerilerinize uygun sosyal çevrelerde bulunmak yıl boyunca sizi çok besler.
Seramik sanatları, taş ve cam mozaik, egzotik yemek kursları ilginizi çekebilir. Sene boyunca spor yapmak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Maddeden ruhsal hedeflere yöneliyorsunuz. Kişisel gelişim alanında eğitim almak sizi besleyecektir. Yazı beceriniz gelişirken, kendinizi alışılan dışında ifade etmek isteyebilirsiniz.
Aşk/ilişkiler/evlilik: Oğlak burcunda yer alan ağır gezegenler nedeniyle ilişkilerde baskıcı, hükmedici tutumlar sergileyebilirsiniz. Güç mücadeleleri, ego çatışmaları yaşanabilir. Yaşamda sizi desteklemeyen ancak alışkanlık nedeniyle sürdürdüğünüz ilişkilerde sonlanmalar olası. 6-17 Ocak arasında doğanlar için bu etkiler yoğun yaşanacaktır.
Bilinçsiz yaklaşımlarınızın ve sorumluluk adına sürdürdüğünüz ilişkilerin farkına varıp bırakma yoluna gidebilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü ilişkiler evinizde yer alıyor, ortak ruhsal anlayışta olduğunuz yeni ilişkiler başlayabilir. Aynı görünüm bu yıl evliliklere vesile olacaktir. Mart Ayında Uranüs, aşk, çocuklar ve yaratııclık evinize ilerleyecek. Bu konularda hareket ve talih getirecek.
15 Şubat - 31 Mart arasında aşk, yaratıclık çocuklar alanında hareketlilik olası...
15 Mayıs - 9 Haziran romantik konularda hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars Yengeç'te ve ilişkiler evinizde olacak yenilenme ihtiyacınız, size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir. (17 Mayıs - 1 Temmuz evlilik anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası...
19 - 31 Temmuz dedikoduya dayalı eksik bilgi nedeniyle yanlış anlaşılmalar, gözden geçirmeler, eski ilişkilere dönüş olası.
Kariyer/iş/para: Mart ayına kadar Uranüs kariyer evinize karşıt görünümde. Yenilenmeleri tetikliyor. Jüpiter'in görünümüyle iş alanında aktivite artar. Yeni iş arayışlarınız artabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilişkileriniz rahatlar ve uyum gelişir. Mart ayında Uranüs'ün Boğa burcuna geçişiyle işten gelen gelirde artış söz konusu.
1 Ocak - 15 Şubat arası kariyerde hareketli dönemler. Özellikle 6 -15 Şubat arası dönemde riskli işlerden kaçınmak önemli.
27 Mart - 20 Nisan Venüs, Balık'ta kariyer hedeflerinizi imkanlarınızı yeniliyor.
15 Mayıs - 10 Haziran yenilenen iş imkanları olası.
10 Nisan - 11 Ağustos arasında pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Riskli büyük borçlanmalardan kaçının. Bu süreçte geçmişten gelen işler sonuçlanabilir. Ertelenmiş projeler hayata geçebilir.
2 Temmuz - 17 Ağustos harcamalarda artış olası. Riskli yatırımlar büyük borçlanmalara karşı tedbirli olun.
4 Ekim - 19 Kasım kariyer alanında yeni girişimler olası. Ani gelişmeleri sağlıklı değerlendirmek ve sabırlı davranmak önemli.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür 5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. 3'ncü evde geçekleşen retro yanlış anlaşılmalara, yazılı işlerde aksamalara, ticari faliyette duraklamaya yol açabilir. Yakın çevrenizde, akrabalarınızla dedikodu olası.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda: Sosyal ilişkiler gruplar organizasyonlarda sorumluluklara dikkat etmelisiniz. Aşk ve çocuklar konusuna hassasiyetler artabilir. Yaratıcı ifade, sanatsal girişimlerde geçmişten gelen yetenekler açığa çıkabilir. Spor, kumar ve spekülasyon alanlarında tedbirli davranmak gerekir.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda retro: İş ve sağlık konularında aksamalar yaşanabilir. Geçmişten gelen projeler devreye sokulabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla huzursuzluk olabilir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro: Sorumluluklarda artış olası. İçe bakış imkanı tanıyan bu dönemde gereksiz inat yüzünden zorlaşan yaşam alanlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Sanatsal yetenekleri keşfetmek için koşullar uygun. Romantik konular ve çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Orjinal fikirler üretmek ve farkındalık geliştirici eğitimler söz konusu.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro: Hedeflerinizde dönüşüm ve yumuşama olabilir. Parayla ilgili daha sade hedeflere ihtiyaç duyabilirsiniz.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro: Tabi olduğunuz kuralları sorgulama ihtiyacınız olabilir.
18 Ağustos - 4 Ekim: Yurt dışı, hukuki konularda, yüksek öğretim alanında hareket var. Yarım kalmış eğitimlere başlamak için imkanlar var. 19 Kasım - Ocak 2020 başına kadar sosyal çevrede tartışmalar olası. Hedeflerinizin yenileneceği, yeni insanlarla tanışacağınız bir döneme işaret ediyor. Romantik konular ve aşk alanında da hareket olası...
2019'DA KOVA BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bu yıl kişisel gelişim konularında ilginiz artabilir. Geçmişten gelen travmaların izleri son bir defa yüzeye çıkarak nihai olarak temizlenecektir. Kazanımlarınız, deneyimleriniz vasıtasıyla hayatın size sunduklarını anlama ve değerlendirme dönemindesiniz. Ruhsal bütünlük yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Dogmatik ve saplantılı tavırlardan özgürleşebilirsiniz. Dikkatiniz yıl boyunca içe dönecek. Sorunların kökten çözümü bağımlılıklarınızı aşma imkanlarınız olacaktır. Başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gözden geçirip deneyimlerinizi anlamlandırabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli.
Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir. Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Mart ayına kadar zihinsel üretiminiz yoğun. Yeni teoriler geliştirebilirsiniz. Yaygın görüşlerin dışında kendi felsefenize katkı sağlayan eğitim imkanlarınız olabilir. Yaşamda hedefleri gözden geçirip hızlı ilerleyebilirsiniz. Uranüs, boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir.
Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği arzunuz artacaktır. Finansal konularda çabaya bağlı artış olacaktır. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Jüpiter'in 11'inci evde bulunması sebebiyle uzun süredir var olan arzuları gerçekleştirme gücünüz olacaktır. Şimdiye kadar vizyon edindiyseniz uygulamak için koşullar elverişli. İşten gelen gelirde artış olabilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Günlük işlerde enerjiniz artar. Aşk ve evlilik konularında imkanlar gelişebilir. Gebelik ve çocuk şansı olabilir. Yaratıcılığınız ve hayal gücünüz artacaktır.
Sağlık: Dolaşım hassasiyetleri, sindirim sorunları olabilir. Sağlık evinize görünüm yapan ağır gezegenler kronik sorunları tetikleyebilir. Kemikler, eklemler, dişler ve cilt sorunları yaşanabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Görevler, hizmetler, sağlık, evcil hayvanlar konusunda gelişmeler olası. Sağlığa dikkat edin. Zihin beden dengesizliği yaşanabilir. Rutinlerinizi düzenleme ihtiyacınız artabilir. Ailenizin sağlık konularıyla da meşgul olabilirsiniz.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Uzmanlık gerektiren konularda yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Geçerliliğini yitirmiş hedefleri sene boyunca bırakacaksınız. Yenilenme arzunuz yüksek. Bu arzuyu karşılayan sosyal ve finansal imkanlar gelişebilir. Sene boyunca araştırılmış, emek verilmiş hedeflerinizden sonuç alacaksınız. Manevi değerlerin ağırlık kazanacağı , huzur arzunuzun artacağı görülüyor. Kendinizi, sağlığınızı çok zorlamadan ve zihni dağıtmadan ilerlemek önemli. Yurtdışı, yabancılar, yabancı diller, konusunda gelişmeler eğitim fırsatlarınız olabilir. Kendinizi geliştireceğiniz sosyal gruplara, derneklere üye olabilirsiniz.
1 Ocak - 14 Şubat: Öğrenme, öğretme, eğitim, kısa yolculuklar, ticari faaliyetlerde gelişmeler olabilir. Pratik fikirler gelişebilir. Ukalalıktan, pratik olmayan soyut düşüncelerden kaçınmak önemli. Aşırı hareket nedeniyle zihinsel dağınıklık yaşanabilir.
1 Nisan - 16 Mayıs: Neşe veren uğraşlar, yaratıcı beceriler, çocuklar, spor alanlarında gelişmeler yaşanabilir. Rekabet duygunuz artabilir. Çocuksu kişisel dramları sürdürürseniz yaşamdan keyif alamama, sinirsel gerginlik, değersizlik duygusu hakim olur.
15 Mayıs - 6 Haziran: Yeni eğitimler, uzmanlık gerektiren konularda gelişmeler olası.
5 Ekim - 19 Kasım: Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, üniversite, hukuki konularda gelişmeler olası. Yolculuk planları harekete geçebilir. Bekleyen davalar sonuçlanabilir. Uzaktaki yakınlarınızla haberleşebilirsiniz. 31 Ekim - 20 Kasım arası Merkür retrosu nedeniyle planların bu tarihten önce yapılması faydalı olur.
Aşk/ İlişkiler/Evlilik: Aşk ve evlilik konularında imkanlar gelişebilir. Gebelik ve çocuk şansı olabilir. Yaratıcılığınız ve hayal gücünüz artacaktır. İlişkilerde adil olmak ve dengeyi korumak önemli. Romantik konularda talihiniz sene boyunca yüksek.
11 Ocak - 4 Şubat: Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Uzun vadeli ilişkilere başlayabilirsiniz.
1 - 27 Mart: Uzun soluklu ilişkiler, evlilikler olası. Sizi anlayan değer yaratan insanlarla tanışabilirsiniz.
Temmuz - 18 Ağustos: Eş, partner ilişkilerinde gelişmeler olası. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak önemli. Gelir getirici anlaşmalar olabilir. Anlaşmanın ön hazırlığını yapmak ve yürürlüğe koymak için Merkür retrosunun bitişini beklemek yerinde olur.( 7 Temmuz - 1 Ağustos)
Kariyer/İş/Para: Finansal konularda çabaya bağlı artış olacaktır. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir. Jüpiter'in 11'inci evde bulunması sebebiyle uzun süredir var olan arzuları gerçekleştirme gücünüz artacak. Şimdiye kadar vizyon edindiyseniz uygulamak için koşullar elverişli. İşten gelen gelirde artış olabilir. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Günlük işlerde enerjiniz artar. Yeni gruplara, derneklere üye olabilirsiniz.
15 Şubat - 31 Mart: Ev, aile, ebeveynler, taşınmazlar konusunda gelişmeler olabilir. Kariyer alanına odaklanmak önemli. Sosyal statüye önem verin. Çocukluk koşullanmalarına takılıp kaldıysanız doyumsuz tutumlar sergileyebilirsiniz.
19 Ağustos - 4 Ekim: Ortak gelirler alanında hareket söz konusu. Sindirim hassasiyetleri yaşanabilir. Sağlık sorunlarına karşı duyarlı olun. Bu süreçte harcamalarda tutumlu olmak, kriz yaratan tutumlardan kaçınmak faydalı olur.
20 Kasım - Ocak 2020: Saygınlık, sosyal statü, otorite ile ilgili konular ve kariyer alanında gelişmeler yaşanabilir. Yer değişikliği hareket arzunuz artabilir. Ev aile konularında gelişmeler yaşanabilir.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro 2'nci evde. Maddi konular üretim alanlarında aksamalar yaşanabilir.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda. İlişkiler alanında hassasiyetler , anlaşmazlıklar anlaşma ve sözleşmelerde aksamalar olası. Birlikte çalıştığınız insanlarla geçmişten gelen konular gündem olabilir.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda. Kariyer alanında bekleten durumlar olabilir.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair önceliklerinizi gözden geçireceksiniz. Romantik konularda geçmiş ilişkiler gündem olabilir. Bu dönemde riskli yatırımlar yapmaktan kaçınmak gerekir.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda retro. Geçmişten gelen sağlık sorunları, psikolojik problemler açığa çıkabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissederken koşullardan çıkmak için çabanız ve enerjiniz olacaktır.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Uranüs boğa burcuna ilerleyince kısıtlayan koşulları sonlandırma, özgürlük ihtiyacınız artabilir. Aileden gelen derin alışkanlıklarınız dönüşebilir. Ailevi konular ve anne ile ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma ve yer değişikliği arzunuz artacaktır.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Maddi ve manevi konularda hayalperest tutumlar olabilir. Özgüven sağlayan maddi imkanları üretmek için bağımlılıklardan kurtulmak gerekecektir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Kısıtlandığınız konularda zorunlu yüzleşmelerle sonuç alabilirsiniz. Bitmemiş işler, yarım kalmış projeler varsa sonlandırmak için koşullar elverişli. Şayet takıntılarınız, fobileriniz, psikolojik rahatsızlıklarınız varsa arınmak üzere yüzeye çıkabilir. Korkularınızla yüzleşirken danışmanlık alma ihtiyacı duyabilir
2019'DA BALIK BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Bir süredir yoğun biçimde duygusalsınız. Empati ve sezgisel kabiliyetler artmış olmalı. Kararlı davranışlar sergileme, yaşam amacının farkında olma, kendini keşfetme arzularınızla özgüven eksikliği, cesaretsizlik, yaşam amacının farkında olmama güdüleriniz çelişmiştir. Olaylar içinde savrulurken yön belirlemekte zorluklar ve öz değer yitimi gelişmiş olabilir.
Hayal gücüne tutunup müzik resim gibi alanlarda faaliyet yapmak ve kalıcı hedefler koymak sizin için oldukça önemli. Bu yıl mutluluk getiren imkanlar başkalarına göre mantıklı olmasa da sizin için fırsatlar olarak gelişebilir. Kariyer ve maddi başarı konularında gerçek tatmin sağlayan içsel hedeflere doğru yol alıyorsunuz. Sosyal çevrede değişiklikler söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızın yaşamsal problemleri ve öfkesi sizi yorabilir. Ortak alanda bulunduğunuz tüm grup ve sosyal ilişkileri tarttığınız ve değişiklikler yaşadığınız dönem devam ediyor. Süreç sizi daha vizyoner olmaya zorluyor. Her tür yardım etkinlikleri, sosyal yardım kuruluşları, gönüllü işler sizi cezbedebilir.
Yatırımlar konusunda tedbirli davranmak önemli. Karamsarlık ve şüphe gelişebilir. Kendinizi arzulanmıyor, beğenilmiyor hissedebilirsiniz. Mart ayına kadar eski ve işe yaramayan değerleri dönüştürüyorsunuz. Bu aydan sonra kendi ihtiyaçlarınız konusunda daha geniş gönüllü davranacaksınız. Bu dönemde harcamalarda artış olası. Akabinde Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek.
Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orijinal ve yaratıcı işler yapabilirsiniz. Bu dönem sabırsız hissetseniz de oldukça objektif olabilirsiniz. Jüpiter kariyer evinizde bulunuyor. Dönüştürdüğünüz hedeflere ve sosyal ihtiyaca uygun yeni kariyer olasılıkları beliriyor. Statü ve saygınlık getirecek konular olası. Kendinize ve yeni vizyonunuza güvenerek kalıcı değişimler yapabilirsiniz. Fırsatlar kendiliğinden gelişir. Bunun için sağlıklı hedef koymak önemli. Aile büyükleri, otorite ve babayla olan ilişkilerde uyum sağlanır. Düşmanları alt etme gücünüz artar. Eğitim imkanları gelişebilir. Taşınmaz, araç alma ihtimalleri gelişebilir.
Sağlık: Yeme bozuklukları, kilo almaya yatkınlık, gıda duyarlılıkları, sindirim hassasiyetleri zehirlenmeler olabilir. Uyku bozuklukları, dolaşım ve lenfatik sistem sorunları yaşanabilir. Bağışıklık düşebilir. Ayaklarda hassasiyetler olabilir. İlaç, alkol bağımlılığı artabilir.
Eğitim/Beceriler/Hedefler: Uluslararası konular, yabancı diller konularında eğitim imkanlarını var. Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Maddi değer yaratma hedefleriniz yenilenecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz sınırları yaratıcı becerilerinizi geliştirebilirsiniz. İş ve çalışma koşullarınızı yenileyici, gelir artıran hedefler koymak için koşullar elverişli. Ruh ve beden dengesinin sağlanacağı, yaşam enerjinizi artıran sportif faaliyetlere yönelmek faydalı olur.
Aşk/İlişkiler/Evlilik: Romantik konularda gelişmeler yaşanabilir. Çocuk yapmayı düşünüyorsanız elverişli koşullar var. Sosyal çevrede dönüşüm, ortak hedefler doğrultusunda yenilenme var. Yakın çevrede değişiklikler, akraba ilişkilerinde gelişmeler olabilir.
27 Mart - 20 Nisan: İlişkilerde yenilenmeler olası.
15 Mayıs - 9 Haziran: Romantik konularda hareket yaratıcı becerilerde artış olası. Aynı dönemde Mars Yengeçte size göre olmayan ilişkileri geride bırakma arzunuz artabilir.
(17 Mayıs - 1 Temmuz evlilik anlaşmalar, ilişkilerde tedbirli davranmak önemli. Kavgalar, kopuşlar olası)
19 Ağustos - 4 Ekim: Gerginlik yaratan insanlara karşı tedbirli ve mesafeli olun.
Kariyer/İş/Para: Mart ayında Uranüs Boğa burcuna ilerleyince düşünme ve algı yeteneğiniz gelişecek. Bu vakte kadar kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orijinal ve yaratıcı işler yapabilirsiniz. Dönüştürdüğünüz hedeflere ve sosyal ihtiyaca uygun yeni kariyer olasılıkları beliriyor. Statü ve saygınlık getirecek konular var.
Mart ayına kadar harcamalarda artış olası. Bu dönem riskli yatırımlardan kaçınmak gerekir. Mart ayından sonra yeni ticari etkinlikler, akraba ile ortak işler olası. Jüpiter kariyer evinizden geçiyor. Statü imkanları gelişebilir. Yenilenen hedeflerle kaynaklarda artış olabilir. Uluslararası iş imkanları, yabancı ortaklıklar gelişebilir. Finansal konulara yoğunlaşmak ve değer yaratmak önemli.
1 Ocak - 14 Şubat: Harcamalarda artış, kariyer konularında gelişmeler olabilir. Sosyal çevreden insanların sorunları sizi yorabilir.
15 Şubat - 31 Mart: Cesaret yenilenme olası. Geçmişten gelen husumetler çözülebilir. Hedeflerinizi yenileyebilirsiniz.
1 Nisan - 16 Mayıs: Kariyer alanında hareket var. Taşınmalar, evde ya da işyerinde tadilat olabilir. Ailevi konularda tartışmalar yaşanabilir.
17 Mayıs - 1 Temmuz: Yatırım planlarınızı gözden geçirin. Aşk ve çocuklar alanında gerginlikler olabilir. Geçmişten gelen konular ailevi meseleler büyüyebilir.
2 Temmuz - 18 Ağustos: Projelerde gelişmeler olabilir. Bekleten işler varsa çözülür. Üretme ve çalışma gücünüz yüksek.
5 Ekim - 19 Kasım: Ortak kaynaklar, harcamalar, miras konularında gündem olabilir. Ani gelişen kriz durumlarında metanetli davranmak önemli.
20 Kasım - Ocak 2020: Yurt dışı, yabancılar, yüksek öğrenim ve hukuki konularda, uzun yolculuk gerektiren durumlarda gelişmeler olası. Ufku genişleten insanlar vasıtasıyla önemli olaylar yaşanabilir.
Retro gezegenler ve etkileri
Merkür
5 Mart - 28 Mart Balık burcunda retro. Davranışlarınızda yönsüzlük, kararsızlık olabilir. Bu tutum ilişkilere yansır. Netlik ve kararlılık önemli. Kontrol duygusunu yitirmemeye çalışın.
7 Temmuz - 1 Ağustos Aslan burcunda retro. İş ve günlük rutinlerde aksamalar, sağlık sorunları olabilir. Anlamlı gelmeyen işlerle meşgul olma, yoğun, depresif duygular söz konusu olabilir. Amaç edinerek çalışmak önemli.
31 Ekim - 20 Kasım Akrep burcunda. Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, uzmanlaştığınız konular, hukuki alanlarda aksaklıklar olabilir. Dar görüşlü tutumlardan kaçınmak önemli.
Jüpiter
10 Nisan - 11 Ağustos Yay burcunda. kariyer alanında program dışı gelişmeler, bekleten durumlar olabilir. Sabır göstermek akışı bozmamak önemli.
Satürn
30 Nisan - 18 Eylül Oğlak burcunda burcunda. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair bekleten durumlar olabilir. Sabır sınavları gelişebilir.
Uranüs
12 Ağustos - 1 Ocak 2020 Boğa burcunda retro. Yakın akraba ilişkilerinde sorunlar, öğrenme, öğretme, dil, iletişim konularında yarım kalan konular gündem olabilir.
Neptün
21 Haziran - 27 Kasım Balık burcunda retro. Duygusal tutumlar artabilir. Gerçek ve illüzyon karışabilir. Yaratıcı beceriler artarken, kişi kendini olmayan becerilere dair kandırabilir.
Plüton
24 Nisan - 3 Ekim Oğlak burcunda retro. Arkadaşlar, sosyal gruplar, ortak idealleri paylaştığınız insanlara dair dönüşümler, zorlayan olaylar yaşanabilir. Somut ve size özgü bir yön ve hedef duygusu geliştirmeniz önemli. Yönsüzlükten doğan karmaşa yorucu olur.
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