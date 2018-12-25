Hayattaki en önemli değişim ve büyüme döneminden geçiyorsunuz. Size hizmet etmeyen bağlılıklar, bağımlılıklar ve ilişkiler hayatınızdan çıkıyor. Görünenin altında yatan gizler sizi çekerken, külfet olan maddi sorumlulukları bırakacaksınız. Becerileriniz artarken psikoloji merakınız derinleşebilir. Kendinizi ve etrafınızı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. Yıl boyunca doğru söz ve sadakatin önemini anlayacağınız durumlarla yüzleşebilirsiniz.