2019 Yılı Özel Güvenlik Sınav Tarihleri

Özel Güvenlik kursları belli program dahilinde kursiyerlere güvenlik sertifikası alabilmeleri için yardımcı olmakta ve adaylar da bu kurslarda özel güvenlik kursu ile mesleği öğrenmektedirler. Adaylar yılın belli tarihlerinde özel güvenlik sınavlarına girerek bilgileri ölçülmekte ve sınavda başarılı olan adaylar sertifika alarak, iş başvuruları yapabilme hakkına sahip olmaktadırlar. İşte binlerce vatandaşın beklediği ÖGG sınavı hakkında detaylı bilgi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

Türkiye'de özel güvenlik

Türkiye'de 514 şirket, 324 okulda özel güvenlik hizmeti için eğitim vermektedir. Sektörde 200 bin kişi çalışmaktadır.

Özel güvenlik şirketleri ve teşkilatlar 2495 (eski) ve 5188 (yeni) sayılı kanuna göre kurulmuşlardır. Güvenlik şirketleri, güvenlik ve teknoloji hizmeti vermektedir . İsteyen kişilere gerekli mercilerden alınan izinler doğrultusunda koruma hizmeti sunmaktadırlar.

Bu yapılanmadan farklı olarak body-guardlar, özel dedektiflik ve diğer özel hizmetlerde bulunmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri ve şirketleri çeşitli meslek dernekleri ve birlikleri kurmuşlardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TOGF)

Özel Güvenlik Federasyonu

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD)

Akdeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (AGEHİD)

Özel Güvenlik Şirketleri Dayanışma Derneği (ÖGSİAD)

Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği (ÖGHİD)

Teknik ve Üst Düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği (TÜMGED)

SINAV TARİHLERİ

S.N. SINAVIN ADI EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ SINAV TARİHİ 1 ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM VE 56.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 11 Ocak 2019 Cuma 17 Şubat 2019 Pazar 2 ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM VE 57.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 15 Mart 2019 Cuma 21 Nisan 2019 Pazar 3 ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM VE 58.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 17 Mayıs 2019 Cuma 30 Haziran 2019 Pazar Saat:14 4 ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 19 Temmuz 2019 Cuma 25 Ağustos 2019 Pazar 5 ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Eylül 2019 Cuma 20 Ekim 2019 Pazar 5 ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 01 Kasım 2019 Cuma 08 Aralık 2019 Pazar 11 B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 17 Mart 2019 Pazar 12 C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 28 Temmuz 2019 Pazar 13 A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI 15 Eylül 2019 Pazar 14 SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI 10 Kasım 2019 Pazar 15 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 30 Nisan 2019 Salı 16 HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI 20 Haziran 2019 Perşembe 17 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI (YETERİ SAYISIDA BAŞVURUSU OLMASI HALİNDE SINAV YAPILACAKTIR) Mayıs/Haziran 2019

Temel Silahsız Özel Güvenlik Kursu



Silahsız güvenlik kursu, ilk defa silahsız özel güvenlik olmak isteyen adayların başvurabileceği bir eğitimdir. “Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi” alabilmek için bazı şartlar vardır.

Silahsız Özel Güvenlik Olmak İçin Şartlar



Silahsız özel güvenlik olabilmeniz için en az ortaokul mezunu olmanız ve 18 yaşınızı bitirmiş olmanız gerekmektedir. Özel Güvenlik Eğitimlerinde boy, kilo ve üst yaş sınırı aranmaz. Eğer bu şartlara uyuyorsanız sizde silahsız özel güvenlik kursuna katılabilirsiniz.,.

Silahsız Özel Güvenlik Olmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkeklerde; sakalsız kravatıl zemin rengi beyaz. Bayanlarda ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz.)

En az ortaokulu bitirdiğinize dair Diploma Fotokopisi veya Lise/üniversite okuyor iseniz Öğrenci Belgesi

Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Özel hastane veya polikliniklerden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Her eğitim kurumunun kontenjan sınırı vardır dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırttırabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırmış ve ön kayıt olmuş olursunuz.

Silahsız Özel Güvenlik Dersleri Ne Kadar Sürer?



Silahsız özel güvenlik kursu toplam 100 saatlik derslerden oluşur. Yaklaşık olarak 12 güne tekâmül eder ve 100 ders saati sürer. Bu dersler, özel güvenliğin bilmesi gereken temel derslerden oluşur. Bu kurumumuzda verilen eğitimler hem sınava yönelik hemde mesleğinize yönelik olarak verilir.

Silahsız Güvenlik Eğitimi Hangi Derslerden Oluşur?



Yaklaşık 12 gün süren silahsız güvenlik kursunda aşağıdaki dersler verilmektedir.

Temel Dersler (silahsız güvenlik kursu) :

*Özel Güvenlik Hukuku,

*Güvenlik Tedbirleri,

*Yangın Bilgisi,

*Kişi Koruma,

*Genel Kollukla İlişkiler,

*Etkili İletişim,

*Uyuşturucu Madde Bilgisi,

*Temel İlk Yardım,

*Güvenlik Sistem ve Cihazları,

*Kalabalık Yönetimi gibi temel derslerden oluşmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerini konusunda uzman eğiticiler ile emekli emniyet müdürleri tarafından profesyonel eğiticiler tarafından verilmektedir. Amacımız sizlerin özel güvenlik sınavlarında en yüksek başarıyı sağlamak özel güvenlik sektörüne başarılı personeller yetiştirmektir.

Temel Silahlı Özel Güvenlik Kursu



Silahlı güvenlik kursu, ilk defa silahsız özel güvenlik olmak isteyen adayların başvurabileceği bir eğitimdir. “Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi” alabilmek için bazı şartlar vardır.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak İçin Şartlar

Silahlı özel güvenlik olabilmeniz için en az lise mezunu olmanız ve 21 yaşınızı bitirmiş olmanız gerekmektedir. Özel Güvenlik Eğitimlerinde boy, kilo ve üst yaş sınırı aranmaz. Eğer bu şartlara uyuyorsanız sizde silahlı özel güvenlik kursuna katılabilirsiniz.,.

Silahlı Özel Güvenlik Olmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için kursumuza kayıt olurken getirmeniz gereken bazı evraklar vardır. Bu evraklar şu şekildedir;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Erkeklerde; sakalsız kravatıl zemin rengi beyaz. Bayanlarda ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz.)

En az liseyi bitirdiğinize dair Diploma Fotokopisi veya üniversite okuyor iseniz Öğrenci Belgesi

Sağlık Raporu – Heyet Raporu (Özel hastane veya polikliniklerden alınabilen, KBB, Ortopedi, Nöroloji, Psikiyatri ve Göz doktorlarının kaşesi, başhekim onayı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahlı Özel Güvenlik Olur” ibaresi yer almalıdır.)

Not: Her eğitim kurumunun kontenjan sınırı vardır dilerseniz kurumumuza sadece nüfus cüzdanı fotokopiniz ile gelerek yerinizi ayırttırabilir ve ön kayıt olabilirsiniz. Böylece herkesten önce yerinizi ayırtmış ve ön kayıt olmuş olursunuz.

Silahlı Özel Güvenlik Dersleri Ne Kadar Sürer?

Silahlı özel güvenlik kursu toplam 120 saatlik derslerden oluşur. Yaklaşık olarak 15 güne tekâmül eder ve 120 ders saati sürer. Bu dersler, özel güvenliğin bilmesi gereken temel derslerden oluşur. Bu kurumumuzda verilen eğitimler hem sınava yönelik hemde mesleğinize yönelik olarak verilir.

Silahlı Güvenlik Eğitimi Hangi Derslerden Oluşur?

Yaklaşık 15 gün süren silahlı güvenlik kursunda aşağıdaki dersler verilmektedir.

Temel Dersler (silalı güvenlik kursu) :

*Özel Güvenlik Hukuku,

*Güvenlik Tedbirleri,

*Yangın Bilgisi,

*Kişi Koruma,

*Genel Kollukla İlişkiler,

*Etkili İletişim,

*Uyuşturucu Madde Bilgisi,

*Temel İlk Yardım,

*Güvenlik Sistem ve Cihazları,

*Kalabalık Yönetimi

*Silah Atış Eğitimi gibi temel derslerden oluşmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerini konusunda uzman eğiticiler ile emekli emniyet müdürleri tarafından profesyonel eğiticiler tarafından verilmektedir. Amacımız sizlerin özel güvenlik sınavlarında en yüksek başarıyı sağlamak özel güvenlik sektörüne başarılı personeller yetiştirmektir.



Silahlı Yenileme Özel Güvenlik Kursu;

Özel güvenlik kimlik kartı yada Güvenlik Sertifikasının geçerlilik süresi dolmasına 6 ay kala mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Silahlı Yenileme eğitiminin süresi 60 saattir.

Silahlı Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf (Erkek Adaylarda; Sakalsız, Kravatlı, küpesiz, zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise kolye ve küpesiz zemin rengi beyaz)

2- Diploma Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi / Temel Eğitim Sertifikası Fotokopisi.



Not: Silahlı Yenileme kursuna özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler)



Silahsız Yenileme Özel Güvenlik Kursu;

Özel güvenlik kimlik kartının/ özel güvenlik eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolmasına 6 Ay kala mutlaka yenileme eğitimi almaları gerekmektedir. Silahsız Yenileme Eğitimi toplam 50 saattir.

Silahsız Yenileme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf ( Erkek Adaylar da Sakalsız, Kravatlı, küpesiz zemin rengi beyaz. Bayan Adaylar da ise Kolye ve Küpesiz zemin rengi beyaz)

2-Diploma Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi.

Not: Bu kursa özel güvenlik kimlik kartı yada özel güvenlik sertifikası olan kişiler diledikleri zaman katılabilirler. (5188 Sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup daha önceden özel güvenlik kimlik kartının süresinin bitmesine 1yıl kalanlar yada enaz 6 ay kalanlar girmeliydiler şimdi bu zorunluluk yapılan kanun değişikliğiyle kalkmıştır. Diledikleri zaman yenileme eğitimi alıp kimlik kartlarının süresini uzatabilirler...)



Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme Kursuna

En az Lise mezunu 21 yaşını bitirmiş 22 yaşından gün almış olanlar ve silahsız güvenlik sertifikasına yada özel güvenlik kimlik kartına sahip kişiler bu eğitimi alabilirler. Silahsız sertifikasını / silahsız kimliğini silahlıya çevirmek isteyenler 20 saat silah dersi görecektir.

Silahsız Kimliği Silahlıya Çevirme Kursuna Kayıt için gerekli evraklar

1- 2 Adet Fotoğraf ( Sakalsız, Kravatlı,Kolye,Küpesiz)

2- En az Lise Diploma Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi / Silahsız Özel güvenlik Sertifika Fotokopisi

5- Silahlı Özel Güvenlik Olur İbareli Sağlık Raporu (Bu raporu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Raporda mutlaka SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibaresi olmalıdr.



Not : Silahsız kimliği silahlıya çevirmek isteyenler en az lise mezunu ve silahsız özel güvenlik kimlik kartı yada sertifikası olması gerekir. Özel Güvenlik Meslek Yüksekokulu Mezunları diploma yada okuldan almış oldukları gecici belge ile kayıt yaptırabilirler.