HİLTON OTEL BOSPHORUS

Hilton İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesine özel hazırladığı birbirinden farklı konseptteki programları ile yeni yıla hem eğlenceli hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Boğaz manzarasına hakim konumda bulunan restoranlar Bosphorus Terrace ve Dubb Indian Bosphorus ile Hilton balo salonu Veranda Bar Terrace’da gerçekleşecek yılbaşı programları farklı zevklere hitap ediyor.