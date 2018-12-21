21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
2019 yılını evde oturarak geçirmek istemiyorsanız bu haber size! 2019' girmeye sayılı günler kala yeni yılı karşılayabileceğiniz restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTÜRK okuyucuları için bir araya getirdik! İşte İstanbul'da yılbaşı için gidilebilecek en güzel mekanlar!
W İSTANBUL
W Istanbul, yılbaşında misafirlerine özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. W Lounge ve W Secret Garden’da saat 19.00’da başlayacak olan yılbaşı özel programı birbirinden ünlü DJ performanslarla gece yarısı 05.00’a kadar devam edecek.
W Istanbul yılbaşı programında Miret, Doctor K, Ezgi Taşçeviren, Hemi, Avangart Tabldot, Orkun Bozdemir, Menachem 26 ve Aksak başta olmak üzere birbirinden ünlü DJ’leriyle misafirlerine keyifli bir akşam yaşatacak. Sınırsız içki ve müzik eşliğindeki W İstanbul yılbaşı programı ücreti ise kişi başı 500 TL.
HİLTON OTEL BOSPHORUS
Hilton İstanbul Bosphorus, yılbaşı gecesine özel hazırladığı birbirinden farklı konseptteki programları ile yeni yıla hem eğlenceli hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyen misafirlerini bekliyor. Boğaz manzarasına hakim konumda bulunan restoranlar Bosphorus Terrace ve Dubb Indian Bosphorus ile Hilton balo salonu Veranda Bar Terrace’da gerçekleşecek yılbaşı programları farklı zevklere hitap ediyor.
Hilton İstanbul Bosphorus, Bosphorus Terrace’ta zengin açık büfesi ve canlı müzik performansıyla misafirlerine keyifli bir yılbaşı gecesi yaşatmayı vadediyor. Boğaz manzaralı Dubb Indian Bosphorus, leziz Hint yemeklerini Bollywood partisi ile süslüyor. Yılbaşını daha samimi bir ortamda geçirmek isteyenlerin adresi ise Veranda Terrace Bar oluyor. Hilton’un yılbaşı programları ise 200 TL’den başlıyor.
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