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2019'un ilk altı ayında elektrik ve doğalgaz birim fiyatında artış yaşandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre konutlarda ortalama elektrik birim fiyatı yüzde 20, ortalama doğalgaz birim fiyatı ise yüzde 19 yükseldi

27.09.2019 - 10:19 | Güncelleme: HABERTURK.COMEnerji
doğalgaz elektrik fatura

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi 'Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları' verilerini açıkladı. Buna göre konutlarda elektrik birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz birim fiyatı ise yüzde 19 yükseldi. konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı I. döneminde (ocak-haziran dönemi) en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh'in altında ortalama 53.8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15.000 kWh ve üstünde ise ortalama 53.3 kuruş ödedi.


Sanayide 2019 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150.000 MWh üstündekiler ise ortalama 43.1 kuruş ödedi.

Konutlarda, 1 mdoğal gaz için tüketiciler 2019 yılı I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 maltında ortalama 136.8 kuruş, 522 - 5219 maralığında ortalama 134.7 kuruş, 5 219 mve üstünde ise ortalama 135.4 kuruş ödedi.

Sanayide 2019 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26.094 maltında 1 mdoğal gaz için ortalama 136.1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104.376.000 müstünde ise ortalama 168.6 kuruş ödedi.

 

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