27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi 'Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları' verilerini açıkladı. Buna göre konutlarda elektrik birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz birim fiyatı ise yüzde 19 yükseldi. konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı I. döneminde (ocak-haziran dönemi) en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh'in altında ortalama 53.8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15.000 kWh ve üstünde ise ortalama 53.3 kuruş ödedi.
Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2019 yılı I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 136.8 kuruş, 522 - 5219 m3 aralığında ortalama 134.7 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 135.4 kuruş ödedi.
Sanayide 2019 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26.094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 136.1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104.376.000 m3 üstünde ise ortalama 168.6 kuruş ödedi.
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