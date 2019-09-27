2019'un ilk altı ayında elektrik ve doğalgaz birim fiyatında artış yaşandı-haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi 'Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları' verilerini açıkladı. Buna göre konutlarda elektrik birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, doğalgaz birim fiyatı ise yüzde 19 yükseldi. konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2019 yılı I. döneminde (ocak-haziran dönemi) en küçük tüketim aralığı olan 1.000 kWh'in altında ortalama 53.8 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15.000 kWh ve üstünde ise ortalama 53.3 kuruş ödedi.

Sanayide 2019 yılı I. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 59 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150.000 MWh üstündekiler ise ortalama 43.1 kuruş ödedi.

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2019 yılı I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 136.8 kuruş, 522 - 5219 m3 aralığında ortalama 134.7 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 135.4 kuruş ödedi.

Sanayide 2019 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26.094 m3 altında 1 m3 doğal gaz için ortalama 136.1 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104.376.000 m3 üstünde ise ortalama 168.6 kuruş ödedi.