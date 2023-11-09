Mehmet Ayan yazdı: Makul kayıp

İstanbul’daki maçın tam tersi başladı G.Saray… Bekleyerek… O maçtaki görüntünün maçın sonunu getiremediğini, deplasmanda bu stratejinin işe yaramadığını tahlil etmiş Okan Hoca ve ekibi…

Yine de önde baskıyı parça parça ve bu sefer daha bilinçli hayata geçirdiler. Kısmen Mazraouri, çoğunlukla da Davies’in bölgesine baskı uygulayarak hem onların çıkmasına, hem de orta sahada Goretzka-Kimmich ikilisine pas bağlantılarını kesmeye gayret ettiler.

Bunda Angelinho’nun nihayet iyi bir sol bek olduğunu anımsamasının, Coman’ı etkisiz kılmasının etkisi vardı. 2003 doğumlu Musiala’nın yerine 38’de 1989 doğumlu Müller’in oyuna girmesinin takımın enerjisini düşürdüğünü de ilave etmeli.

Bek bölgelerine yapılan baskıda 3-4 kişi kullanınca merkez boşaldı. Presi kırdıkları an öndeki dörtlüye hızla top geçirdiler. Coman-Sane-Musiala önlerindeki Kane ile birlikte hem şut, hem pas olanakları buldular. Değerlendiremediler.

Ve elbette Muslera.. Kaptan 14 ve 30’da yaptığı iki kurtarış ile takımı oyunda tutmayı başardı. Bekleyerek sürdürdüğümüz, dengeli oynadığımız ilk yarının sonunda 43.dakikada Icardi ve Ziyech ile iki pozisyon da bulduk.

İkinci yarı daha sıkı bir savunma anlayışıyla hareket ettik. Dengeli oyun kabul etmeli ki hücumda etkinliğimizi azaltan cinsten tezahür etti. Rakibimiz sabırla koruğu helva etti. Set oyunundan, bizim sıkı savunmamızdan yılgınlığa düşmedi.

Hücumda Hakim ve Zaha’nın halen devam eden “gölge oyunlarını”, Icardi’nin idmansızlığını, Kerem’in etkisizliğini aşamadığımız gibi yapılan her oyuncu değişikliği ile oyunumuz geriye gitti.