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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Bayern Münih maçı sonrası açıklamalar yaptı: "Hakem büyük hata yaptı" - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Hakem büyük hata yaptı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Burum müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Buruk maçın hakem Antonio Nobre'ye eleştirilerde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 02:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 02:20
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

          "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var."

        • 2

          "İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik."

        • 3

          "Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok."

        • 4

          "Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda. Ancak oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz kalan iki maçımızı da kazanmak."

        • 5

          "Taraftarlarımız bugün harika bir destek verdi bize. Onlara buradan puan alarak teşekkür etmek isterdik ama olmadı. Bizi sanki İstanbul'da gibi hissettirdikleri dakikalar oldu."

        • 6

          "Burada gol öncesinde, kritik bir pozisyon. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakem. Hatalar yapması normal. İstediklerimizi yapmaya çalıştık. Pozisyonlara girdik"

        • 7

          "Sayılmayan gol oldu. Öne geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum",

        • 8

          "Birincisi, girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Bu tabii ki oluyor. Skor aldıkça öz güven yerine geliyor. Bundan sonra daha iyisini yapacaklardır. Bizim için bu pozisyonlara girmek önemli. Bayern Münih gibi bir takıma karşı bir takıma karşı bu pozisyonlara giriyorsanız, bunları atmak zorundasınız. Ama oyuncuların genel performansı, üretimimiz genelde iyiydi. Performanslardan dolayı mutluyum. Bu maç olmadı, bir sonraki maçta olacak"

        • 9

          "Kopenhag'ın kazanması... İki türlü de iki takımı da yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine kazanmak için çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi."

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