"Birincisi, girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Bu tabii ki oluyor. Skor aldıkça öz güven yerine geliyor. Bundan sonra daha iyisini yapacaklardır. Bizim için bu pozisyonlara girmek önemli. Bayern Münih gibi bir takıma karşı bir takıma karşı bu pozisyonlara giriyorsanız, bunları atmak zorundasınız. Ama oyuncuların genel performansı, üretimimiz genelde iyiydi. Performanslardan dolayı mutluyum. Bu maç olmadı, bir sonraki maçta olacak"