"ICARDI'YE SAHA İÇİNDE TEK BİR TOP YETİYOR"

"Mauro Icardi Galatasaray’a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım kendimi. Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maça çıktı, ilk golünü attı, antrenmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm. Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi dahil olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh. Saha içinde çok farklı, tek bir topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor."