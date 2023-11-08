Sacha Boey hayalini açıkladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği ve hedefleri hakkında Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek, takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili de flaş ifadeler kullandı.
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Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Sacha Boey, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Le Carre'ye konuşan Fransız sağ bek, kariyer hedefleri ve Mauro Icardi hakkında flaş ifadeler kullandı.
Sacha Boey'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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"ICARDI'YE SAHA İÇİNDE TEK BİR TOP YETİYOR"
"Mauro Icardi Galatasaray’a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım kendimi. Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maça çıktı, ilk golünü attı, antrenmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm. Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi dahil olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh. Saha içinde çok farklı, tek bir topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor."
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"ICARDI SEVGİYE İHTİYAÇ DUYAN BİRİ"
"Icardi sevgiye ihtiyaç duyan bir isim, taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için sahada elinden geleni yapıyor. Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, onu etkilemiyordu bu haberler. O hiç etkilenmediği için haberler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim."
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"HAYALİM PREMIER LİG'DE OYNAMAK"
"Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak. Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var. Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu. Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok."
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"FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDAN BİR GÜN DAVET ALACAĞIM"
"Fransa U17, U19 ve U20 takımlarında forma giydim. Geçen yıl da 21 Yaş Altı kadrosundaydım. Bana bir gün Fransa Milli Takımı’nda oynayacaksın deseler asla inanmazdım. Zamanla bir hedef haline geldi, özellikle takımda milli takımlara giden arkadaşlarımı gördükten sonra. Benim şahsi bakış açım bu meseleyi zamana bırakmak gerektiği. İyi performanslarımı sürdürüyorum, yükselişimi devam ettiriyorum, bugün olmasa eğer böyle devam edersem bile bir gün davet alacağımı biliyorum. Davet almak da yeterli değil, gittikten sonra orada kalıcı olmak önemli."
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ, MİLLİ TAKIM HEDEFİMDE BANA YARDIMCI OLABİLİR"
"İnsanlar bu konuyla ilgili çok fazla konuşuyor ama ben görmezden geliyorum, çünkü bu işin sonunda davet alamazsanız bu sizi etkileyebilir. Bu yüzden ben çok umursamıyorum. Şampiyonlar Ligi bu açıdan milli takım hedefimde bana çok yardımcı olabilir çünkü milli takımla isminiz çok anıldığında insanlar bu maçlarda sizi dikkatle izleyecekler ve hakkınızda net bir fikir sahibi olacaklar."
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"Marsilya iddiaları doğru mu?"
Marsilya haberleri doğruydu. Sonra neler oldu bilmiyorum. Ancak, Marsilya'nın teklifi vardı.
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"Bir Parisli'nin Marsilya'da oynaması mümkün mü?"
"Evet olabilir. Birçok futbolcu oynadı. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez."
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