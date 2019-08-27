Dünyanın önemli müzik ödüllerinden biri daha sahiplerini buldu. 1984 yılında en iyi müzik videolarını belirlemek için verilmeye başlanan MTV 2019 Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Gecede ödüller ve renkli sahne performansları kadar ve kırmızı halı görünümleri de dikkat çekti. Ünlüler iddialı kıyafetleriyle adeta bir şıklık yarışına girdiler.