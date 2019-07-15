Müslümanlar tarafından her yıl kutlanan Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı bu sene (2019) yine Ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Bayram toplamda 4 gün sürecek.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılma ihtimali de söz konusu. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Kurban Bayramı tarihi yaklaştığında açıklama yapılması beklenecek. 4 günlük tatil uzatıldığı takdirde bayram tatili 9 güne çıkacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı tarihini 11 Ağustos Pazar günü olarak belirledi. Bayramın son gününü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Merak edilen arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 11 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 12 AĞUSTOS PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 13 AĞUSTOS SALI KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

VATANDAŞIN DERDİ KURBANLIK FİYATLARI...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber vatandaş kurban fiyatlarını takip etmeye de başladı. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1200 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 7 bin-11 bin lira fiyatlarla satılırken, bu yıl ise küçükbaş fiyatının 1000-1500 lira, büyükbaş fiyatının ise 8 bin 500-13 bin 500 lira olması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 artış olduğunu belirten Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Maliyet artışı ise yüzde 40 oldu. Alım gücünün düşmesiyle talep azalınca, üretici maliyet artışını fiyata aynı oranda yansıtamadı. Maliyet kalemlerini oluşturan bazı takviye ilaçları, bazı yemler ve mazot gibi ürünlerin çoğu ithal edildiğinden, dövizin etkisiyle fiyatları arttı” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ BEKLİYOR

Geçen yıldan itibaren emekliler bayram ikramiyelerini almaya başladı. En son Ramazan Bayramı'nda 1000 liralık ikramiyeyi alan emekliler şimdi Kurban Bayramı'nda alacakları ikramiyeyi bekliyorlar. Emekli bayram ikramiyelerinin Ağustos'un ilk haftası hesaplara geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 9 Eylül ve Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verilecek. Konuyla ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

DİYANET'İN KURBAN BAĞIŞI LOGOSU BELLİ OLDU

Diyanet'in Yurt İçinde Kesilen Kurban Hisse sayısı 27.062 adete ulaştı. Bu rakam yurt dışında ise 230.727