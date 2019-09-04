Spor, stil, eğlence gibi dallarda yılın en iyilerini belirleyen GQ Men of the Year ödülleri, İngiltere'nin Londra kentindeki Tate Modern Müzesi'nde sahiplerine verildi. Oyuncu ve aktivist Michael Sheen'in sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde Bodyguard dizisinin yıldızı Richard Madden, eski futbolcu David Beckham ve daha pek çok ünlü isim ödüle layık görüldü.