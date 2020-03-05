2019'da Bursa'nın lideri Fiat oldu

05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fiat, 2019 yılının trafik tescil verilerine göre, 2 bin 663 adet satış ve yüzde 14,4'lük pazar payı ile Bursa'nın en çok tercih ettiği marka oldu.
Fiat açıklamasına göre, Fiat, ürün gamında yer alan otomobil ve hafif ticari modelleri ile Bursa'da başarılı sonuçlara imza attı.
2019 yılının trafik tescil verilerine göre Fiat, 2 bin 663 adet satış ve yüzde 14,4'lük pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.
Fiat, il bazında da başarısını sürdürdü ve otomobil+hafif ticari araç toplamında 46 ilde birden en fazla tercih edilen marka olma başarısı gösterdi. Fiat, segmentasyon olarak bakıldığında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka olarak öne çıktı.
"Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşadık. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. Bursa'daki liderliğimizde kıymetli iş ortaklarımız Birmot Bursa ve Banoto'ya özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan da Fiat'ın Bursa'daki gücünü temsil eden Birmot Bursa ve Banoto ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü teşkilatımızı kutluyorum. Otomobil ve hafif ticari araç ürün gamımız, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi ağımız ile 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
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