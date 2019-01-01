Yeni yılda dünyadan bir çok girişim halka arzı ajandasına dahil etmiş durumda. Bunların başında ise, Uber ve rakibi Lyft geliyor. Öyle ki, her iki milyar dolarlık girişim (unicorn) de, ABD'de halka arz için gerekli başvuruyu yapmış durumda. Ulaşım teknolojileri sunan Uber ve Lyft, haricinde Slack ve Pinterest'in de halka arz planladığı kaydediliyor. Fakat, dünyaca ünlü 'unicorn' girişimlerin, 2019 yılındaki halka arzlarında yalnız kalmayacakları görülüyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yıl içinde halka arzı beklenen 5 unicorn belli oldu. CB Insights'in yayınladığı raporda, web trafiği, yaratılan istihdam ve mobil uygulama datası verilerine göre halka açılması beklenen girişimlerden Peleton, kuruluşunun üzerinden 6 yıl geçmedeb 1 milyar dolarlık yatırım aldı ve değerleme tutarı da 4 milyar dolara ulaştı. Kendini 'fitness dünyasının Netflix'i' olarak tanımlayan girişimin kurucusu John Foley, yılda 2 kattan fazla büyüme ortalamasına sahip.

10 YILDA DEĞERİ 3.5 MİLYAR DOLAR OLDU

Yıl içinde halka arz edilmesi beklenen bir başka girişim olan siber güvenlik şirketi Cloudflare, 2015'teki 1.8 milyar dolarlık değerlemesinin üzerinden 4 yıl geçmeden söz konusu rakamı 3.5 milyar dolara taşımış durumda. 2009 yılında kurulan San Francisco merkezli girişim, son olarak 250 milyon dolarlık bir yatırıma imza atmıştı. CB Insights'in raporuna göre, Cloudflare'in de 2019'da halka arzının gerçekleşmesi sürpriz olmayacak.

UNICORN OLMASI 6 YIL SÜRDÜ

Video iletişimi üzerine çalışmalarını sürdüren Zoom ise, 2019'da halka arzı gerçekleşek bir başka girişim. Morgan Stanley'i halka arza liderlik etmesi için seçen Zoom, bugüne kadar risk sermayesi şirketlerindne 160 milyon dolarlık yatırım almış durumda. 2011'de kurulan girişim, unicorn statüsüne ise 2017'de çıktı.

Kaliforniya merkezli girişime yakın kaynaklar, video konferans hizmetleri ve online toplantı servisleri sunan girişimin halka arzdan 1 milyar dolardan fazla kaynak beklediğini aktarıyor.

HALKA ARZ İÇİN CFO İŞE ALDI



Veri yönetimini girişimi Rubrik'te 2019'da halka arz edilmesi beklenen bir başka milyar dolarlık girişim karşımıza çıkıyor. Rapora göre, 2017'de 180 milyon dolarlık yatırım alarak değerini 1 milyar doların üzerine çıkaran şirketler için veri yönetim hizmetlerini sunan Rubrik, bugüne kadar toplamda 300 milyon dolarlık yatırım almış durumda. Palo Alto merkezli şirketin, halka arz operasyonunu yönetmesii için CFO atadığı belirtiliyor.

CB Insights araştırmasına göre, yıl içinde halka arzı beklenen beşinci girişim Medallia. Kullanıcı deneyimi üzerine faaliyetlerini sürdüren Medallia, yıl başında yeni CEO'sunu işe aldı. Şirket, yıl içinde 250 milyon dolarlık ciro elde ederken, bugüne kadar aldığı toplam 250 milyon dolardan fazla yatırım ile de değerini 1.2 milyar dolara çıkarmış durumda.