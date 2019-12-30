İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarını gülmekten kırıp geçiriyor. Peki 2019'un sonuna gelmişken, geçmişe dönüp yılın en güldüren paylaşımlarına göz atmaya ne dersiniz? İşte 2019'un en çok gündem olan paylaşımları...