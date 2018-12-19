20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
1. Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
New York'ta yaşayan genç sanat okulu öğrencisi Miles Morales, paralel evrenlerden gelen başka süper kahramanlarla birlikte, dünyayı Kingpin'in korkunç planlarından kurtarmaya çalışır... Filmde “el çizimleri”nin, yani klasik animasyonun tadı, resimli roman estetiğiyle buluşuyor.
“Kâğıda basılı resimli romanlar”da kullanılan anlatım tekniklerinin çoğu çıkıyor karşımıza. Bazen kadraj bir resimli roman sayfası gibi tasarlanıyor, bazen kamera sayfanın üzerinde sanki hareket ediyor, bazen de sayfanın çevrilmesi hissini veren geçişler görebiliyoruz... Filmde 3D tekniği, “üç boyutlu bir şovdan” ziyade görsel bir derinlik unsuru olarak kullanılıyor. Öyle ki, kendinizi bir resimli romanın içinde dolaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yenilikçi anlatım tekniği ve hikâyesiyle bence yılın en iyisi...
2. İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)
İlk film, gerçekçi ve çok ayrıntılı tasarlanmış bir arka fonun önünde karakterleri eski usul karikatürize çizimlerle karşımıza getiriyordu. Yeni filmde de aynı grafik fikir korunuyor ama karakterlerin yüz ifadelerinde çok daha ayrıntılı bir çalışma görüyoruz. “Güçlü ifadelere sahip yüzler, karikatürize bedenler ve gerçekçi bir arka fon” formülüne yaslanan “İnanılmaz Aile tarzı”nın bir başka vazgeçilmez unsuru da yönetmen Brad Bird'ün sahneleri, gerçek film çekimleri gibi tasarlaması... Kamera hareketleri bir yana, kadrajlarda da güçlü bir sinema duygusu var.
Birçok sahne geniş açılı lenslerle çekilmiş hissi veriyor. İlk filmde Brad Bird, “1950'li yılları temel alan retro bir gelecek”ten yola çıktıklarını söylemişti. Yeni film daha aydınlık ama aynı estetik anlayışı sürdürüyor. Özellikle büyükşehirde geçen aksiyon sahnelerinde çok özenli bir işçilik var. Hikâyesi ve alt metinleri itibarıyla da yabana atılamayacak bir film.
3. Köpekler Adası (Isle of Dogs)
Wes Anderson’un stop-motion formatında çektiği film, bütün köpeklerin insanlardan uzaklaştırılarak bir adada tecrit edildiği hayali Japon şehri Megasaki’de geçiyor. Anderson ekibiyle birlikte özgün bir stop-motion tarzı yakalıyor. Köpekler, geleneksel animasyonlarda olduğu gibi insanları andıran şekilde gülmüyor, ağlamıyor, tepki vermiyorlar. Gerçek hayattaki gibi gözleriyle oynuyorlar. Buna karşılık, insanlar çizgi filmlerden fırlamış gibiler... Bu kontrast, köpekleri filmin en gerçek, duyarlı varlıkları haline getiriyor.
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