Meraklı insanlardan ve canavar avcılarından özenle korunan Hotel Transilvanya'nın konukları her zaman olduğu gibi yine çok renkli ve canlı bir görsel atmosfere vesile oluyor... Ötekileştirdiğimiz herkese karşı önyargılarımızı sorgulayan seri, üçüncü halkasında da insan – canavar kardeşliğini anlatıyor. Yalnız bu kez otelden çıkıyor ve bir gemi turuna katılıyoruz. Hem de cümbür cemaat... Filmin hikâyesine şekil veren vampir avcısı Van Helsing'i unutmayalım. Yalnız bu farklı bir Van Helsing hikâyesi. Bu kez olayları onun gözünden takip etmiyoruz...