2018'in en etkileyici haber fotoğrafları

BBC News fotoğraf birimi 2018'de dünya çapından foto muhabirlerin yakaladığı en etkileyici anları derledi. Yves Herman / Reuters Petrol fiyatlarına gelen zamları protesto etmek için Aralık ayında Brüksel'de sokağa çıkan bir kadın, polis tarafından yüzüne sıkılan göz yaşartıcı spreye maruz kaldı. Reuters fotoğrafçısı Yves Herman o anı şu sözlerle anlattı: "Polis bir kadını gözaltına aldığında yanındaki kadın 'O yanlış bir şey yapmadı' diye bağırarak polise koştu. Sarı yeleği bile yoktu." - Lam Yik Fei / Getty Images Hong Kong'u Eylül'de vuran Mangkhut Tayfunu, geride büyük hasar bıraktı. Saatte 200 kilometreye varan rüzgarların kaydedildiği tayfun, kentte çok sayıda binaya zarar verdi. Filipinler'de onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açan tayfun, sonrasında Çin'e yönelmişti. - Terray Sylvester / Reuters Hawaii'deki Kilauea volkanının patlaması sırasında Leilani bölgesinde bir çatlaktan dışarı lav çıkmaya başladı. Bir gecede oluşan çatlaklardan 70 metre yüksekliğe kadar lav fışkırdı. - Yasuyoshi Chiba / AFP Kenya'nın Bay ve Bayan Albinizm yarışmasına hazırlanan genç bir albino, son makyajı için makyözlerin karşısında. Kenya Albinizm Topluluğu Kasım ayında düzenlediği bu yarışma ile albinolara destek olmak ve toplumda karşılaştıkları ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi amaçlıyor. - Billy H.C. Kwok / Getty Images Tayvan'ın Pingxi kentinde Mart'ta düzenlenen fener festivaline katılan turistler binlerce kağıt feneri havaya bıraktı. Tayvanlılar bu etkinlikle yeni ay yılını kutluyor. - Marius Vagenes Villanger / AFP Norveç devriye gemisi KV Svalbard'ın tayfası Grönland yakınlarında Mart ayında buz tutmuş denizin üstünde futbol oynuyor. Futbolcuların güvenliği için iki silahlı tayfa, arkadaşları futbol oynarken kutup ayılarına karşı nöbet tutuyor. - AFP Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı (solda),Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Ekim ayında el sıkışırken. Prens Muhammed, başsağlığını iletmek için Salah Kaşıkçı Riyad'da bir görüşmeye davet etmişti. ABD Senatosu cinayetle ilgili Prens Muhammed'i suçlarken Suudi yetkililer suçlamaları reddediyor. - Justin Sullivan / Getty Images ABD'nin California eyaletini Kasım ayında etkisi altına alan yangın, Paradise kasabasını yok etti. Yangın kontrol altına alınana kadar 80 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce ev kül oldu. - AFP Yemenli Nadya Nahari, ciddi beslenme yetersizliği yaşayan beş yaşında beş kilo olan oğlu Abdülrahman Manhaş'ı tartıya çıkarıyor. Fotoğraf Kasım ayında Nadya'nın Hüdeyda'nın Khokha ilçesinde bir kliniğe geldiği sırada çekilmişti. - Jesco Denzel / Bundesregierung / Getty Images Almanya Başbakanı Angela Merkel, etrafında diğer dünya liderleri varken ABD Başkanı Donald Trump ile konuşuyor. Alman Hükümeti Basın Ofisi tarafından yayınlanan fotoğraf sosyal medyada viral oldu. - STEFANIE GLINSKI / AFP Güney Sudan'da Dinka kabilesinden bir oğlan bir Mart sabahı ineğiyle ilgileniyor. Kurak geçen mevsimlerde hayvancılar yaylalardan Nil nehri kenarındaki alçak topraklara inerek büyük kamplar kuruyor. - Shannon Stapleton / Reuters Holywood'da prodüktörlük yapan Harvey Winstein Mayıs'ta New York polisine giderek teslim oldu. Weinstein kendisine yöneltilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarını reddediyor. - Allison Joyce / Getty Images Bangladeş'in Dakka kentinde bir adam, Haziran ayında Buringanga nehrine çıkan bir kanalda kimyasal işlemden geçmiş plastik poşetleri yıkıyor. 2002 yılında Bangladeş, kanalizasyon sistemlerini tıkayarak sellere yol açtıklarının tespit edilmesi üzerine ince plastik poşetleri yasaklayan ilk ülke olmuştu. - Yana Paskova / Getty Images Porno yıldızı Stormy Daniels avukatı Michael Avnatti ile (solda) Nisan ayında ABD'nin New York eyaletinde savcılığa giderken. Daniels'a ilişkiden bahsetmemesi için 130 bin dolar ödediğini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, yargılandığı davada Aralık ayında hapis cezasına çarptırıldı. - MUHAMMAD RIFKI / Getty Images Endonezya'nın Palu bölgesini Eylül ayında vuran tsunaminin ardından bölgeye havadan dezenfektan dökülürken. Tsunami bölgede 380 kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı. - Kevin Frayer / Getty Images Moğolistan'ın Ulanbatur kentinde bir şaman, Haziran ayındaki gün dönümü sırasında ruhları çağırmak için bir ateş ritüeli düzenlerken. Komünist iktidar döneminde 70 yıl boyunca yasaklanan ritüel, 1992'den itibaren tekrardan popülerleşti. Ülkenin tarihi geleneklerinden biri olan bu ritüel, anayasa tarafından da koruma altına alındı. - Clodagh Kilcoyne / Reuters Bangladeş'e sığınan Arakanlı bir çocuk yüzüne sürdüğü bir boyayla Mart'ta kameralara böyle poz verdi. Köylerin yakılması ve saldırılara uğramaları nedeniyle Ağustos 2017'den bugüne kadar 700 binden fazla Arakan Müslümanı komşu ülke Bangladeş'e sığındı. - MAURO PIMENTEL/AFP Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Ulusal Müze'de Eylül'de çıkan yangının ardından İHA ile çekilen fotoğraf, müzenin halini gözler önüne serdi. 20 milyondan fazla eserin bulunduğu müzedeki eserlerin yüzde 90'ı kül oldu. Muhalefet, yangına karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle iktidarı suçladı. - JIM WATSON / AFP Facebook yöneticisi Mark Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verirken. Zuckerberg Nisan ayında verdiği ifadede, ABD'nin 2016'daki başkanlık seçimi döneminde Rus trollerin dezenformasyonlarına karşı yeterince hızlı harekete geçememesinin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi. - STRINGER / AFP İki Eritreli kız kardeş 20 yıl ayrı kaldıktan sonra ilk defa bir araya geldi. İki kardeş, 1993'te Eritre'nin Etiyopya'dan ayrılması ve 1998'de 80 bin kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların ardından çift bir araya gelememişti. İki ülke arasında Temmuz ayında uçuşların tekrar başlaması sonrasında kardeşler tekrardan buluştu. - LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP Tayland'da Haziran ayında su baskını gerçekleşen Tham Luang mağarasında mahsur kalan 12 çocuk futbolcu ve koçlarını kurtarmak için düzenlenen operasyona askerler de katıldı. Grup iki haftanın ardından hayatta bulundu ve üç gün süren tehlikeli bir operasyonla kurtarıldı. - Getty Images Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in, yarımadanın tekrar birleşmesi için 1945'ten sonra yapılan üçüncü zirvede Nisan ayında bir araya geldi. - ALEXEY NIKOLSKY / AFP Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki Dünya Kupası finalinde ülkesinin Hırvatistan'a attığı golü böyle kutladı. - MARK RALSTON / AFP Aktris Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıktan sonra Oscar sahnesinden inerken. McDormand ödül konuşmasında kadın oyuncuların başkaldırması ve hikayelerini anlatması gerektiğini söylemişti. - JIM WATSON / AFP ABD'nin Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Mart ayında öğrencilerin düzenlediği silahlanma karşıtı harekete katılan Emma Gonzalez (ortada) arkadaşlarıyla birlikte. TIMOTHY A. CLARY / AFP Naomi Osaka (solda) Serena Williams'ı yenerek Eylül ayında ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazandı. Final karşılaşmasında hakeme sinirlenen ve ona "hırsız" diyen Serena Williams, uzun süre konuşulmuştu. - DMITRY SEREBRYAKOV / AFP Şubat ayında Rusya'da düzenlenen geleneksel Şrovetit törene katılanlar, dallardan Gotik tarzda bir bina şeklinde yapılan yapının yakılmasını izliyor. - Mohamad Torokman / Reuters İsrail'in Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bir Filistin okulunu kapatmasının ardından başlayan protestolarda Filistinli bir adam, Ekim ayında bir İsrail askeriyle tartışırken. - Kim Kyung-Hoon / Reuters Honduraslı göçmen Maria Meza (ortada),beş yaşındaki ikiz kızları Saira Mejia Meza (solda) ve Cheili Mejia Meza (sağda) ile birlikte Meksika'nın Tijuana kentindeki ABD-Meksika sınırında göz yaşartıcı gazdan kaçarken.
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