2018'de 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurları ile birlikte Jandarma Özel Harekât (JÖH),Polis Özel Harekât (PÖH),Jandarma Komando Birlikleri tarafından İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde kırsalda 599’u büyük ve orta çaplı toplam 96 bin 745, şehirlerde 33 bin 895 olmak üzere 130 bin 640 operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 bin 239 terör (PKK/KCK 19 bin 185, SOL bin 6, DEAŞ 3 bin 38, FETÖ/PDY 52 bin 10),203 bin 297 Uyuşturucu, 32 bin 140 Kaçakçılık suçlarından ve 6 bin 138 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 316 bin 814 kişi gözaltına alındı.

2018 yılı içinde yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Kategorilerinde bulunan; 107 sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 (693 Ölü, 534 Sağ, 519 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Yapılan operasyonlar neticesinde; bin 287 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. Bin 106’sı ağır ve uzun namlulu (14 füze, 4 havan, 74 roketatar/lav, 14 uçaksavar, 47 makineli tüfek, 47 keskin nişancı tüfeği, 129 M-16, 777 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 2 bin 075 silah, 1.647 adet el bombası, 23,07 ton patlayıcı madde (1.9 Tonu plastik patlayıcı),836 adet EYP/Mayın imha edildi, 503 bin adet Muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyonda; 78.086 kg Esrar, 17.877 kg Eroin, 1.161 kg Kokain, 472 kg Afyon, 784 kg Sentetik kannabinoid, 466 kg Metamfetamin, 8.556.529 adet Ectasy, 21.751.438 adet Captagon, 1.750.288 adet Sentetik Ecza, 10.152.351 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlarda 203 bin 297 kişi gözaltına alınmış 22 bin 815 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 21 bin 433 operasyonda; 25.950.882 paket Kaçak Sigara, 1.414.329 litre kaçak/Sahte Alkollü İçki, 4.553.537 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlarda 32 bin 140 kişi gözaltına alınmış, 602 kişi tutuklandı.

HUZUR UYGULAMALARI

47’si genel asayiş, 5’i narkotik, 6’sı kaçakçılık, 1’i trafik olmak üzere ülke genelinde toplam 59 “Huzur Uygulaması” yapıldı. Bu uygulamalarda; 14.675.746 şahıs, 577.382 iş yeri/günübirlik ev, 4.154.848 araç kontrol edildi, 79.365 şahsa, 6.671 iş yeri/günübirlik eve, 19.859 araca işlem yapıldı, 49.169 şahıs yakalandı; 504 tabanca, 435 kurusıkı tabanca, 1.516 av tüfeği, 1.177 kesici/delici alet ile 15.749 mermi ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 42 bin 406 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 18 bin 376 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

26 bin 614’ü denizlerde olmak üzere toplam 265 bin 169 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 6 bin 138 organizatör gözaltına alındı.