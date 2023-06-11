2011'de boşaltılan mahalle talan edildi

Başköy Mahallesi'nin dönem dönem çeşitli isimler aldığını ifade eden Ateş, "Bizans döneminde Megasus, daha sonra Kavasus adı verilen Başköy, 13'üncü yüzyıl ortalarında Türklerin eline geçmiştir. Sırasıyla Kavaklıköy, Dereköy ve Ortaköy adını almıştır. 1928 yılında ise şimdiki Başköy ismini almıştır. Merkezi eski okul binası olan mahallenin, dik yamaca yapılan evlerinin hiçbirisi bir başka evin ön cephesini örtmemektedir. Tüm evlerin ön cephesi, yerleşim alanının güneyinde yer alan dereyi görmektedir" diye konuştu.