04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
SCOTT PILGRIM vs. THE WORLD (2010)
İngiliz yönetmen Edgar Wright'ın Bryan Lee O'Mailey'in resimli romanından sinemaya uyarladığı film, 22 yaşanıdaki 'boşta gezer' basçı Scott Pilgrim'in (Michael Cera) aşk ve müzik hayatında yaşadığı rekabeti gerçek üstü, fantastik bir tarzda anlatıyor. Edgar Wright'ın çizgi roman ve video oyun estetiğini harmanladığı film, farklı bir mantığa dayalı kurgusu, resimli roman seyrediyormuş hissi veren özel efektleriyle kelimenin gerçek anlamıyla müstesna bir iş... Ebeveynler ve yetişkinlerin boy göstermediği yarı gerçek yarı hayal bir dünyada geçen film aksiyondan Uzakdoğu dövüş filmlerine, sitcomlardan romantik komedilere uzanan geniş bir janr yelpazesine sahip. Filmin mizah duygusu için de aynı şey söylenebilir. Resimli romanlar ve video oyunlarıyla büyümüş bir kuşağın bitmeyen rekabet döngüsü içindeki komik hallerini anlatan filmde Scott'un aşık olduğu Ramona'yı Mary Elizabeth Winstead canlandırıyor. Yardımcı rollerde ise sürpriz isimler var. 1990'larda doğan gençliğin kült filmlerinden olan 'Scott Pilgrim'e bir şans vermenizi öneriririm. Sevmeyebilirsiniz ama benzerine denk gelmeniz biraz zor.
NEDİMELERE (2011)
(Bridesmaids)
Bir yanıyla tam bir kadın filmi... Kadınlar arası ilişkiler, arkadaşlıklar, çekişmeler bir yana, aşk ve romantizm de var filmde. Ama tüm bunlar öylesine gerçekçi bir çerçeve içinde ele alınıyor ki, "Nedimeler" Hollywood tarzı duygusal kadın filmlerine bir alternatif oluyor.
Hayıtı sürekli baş aşağı giden ve en yakın arkadaşı Lillian'ın (Maya Rudolph) baş nedimeliğini yapacağım derken dibe vurmaktan kurtulamayan rekabetçi Annie'yi Kristen Wiig canlandırıyor. Annie'nin yanlış tercihleri ve sorumsuzlukları bir yana "Nedimeler", gösterişe dönüşmüş bazı "kadın ritüelleri"ne hınzır bir gözle bakmayıda deniyor. Tüm o feminen zerafetin bazen katı gerçekler karşısında hiçbir şansının olmadığını vurguluyor. Sözgelimi, lüks modaevinde giyisi seçimi sırasında yaşanan "tuvalet sorunu" ya da Annie'nin "hediye günü"nde yaşadığı sinir krizi... Paul Feig'in yönettiği "Nedimeler", sinir krizlerine, rezilliklere bir tür isyan ve kurtuluş gözüyle bakarken çok eğlenceli komedi sahnelerini peş peşe sıralıyor.
PARİS'TE GECE YARISI (2011)
(Midnight in Paris)
Ağır konuları, hafif komedi kıvamında ele almayı seven Woody Allen, derin ve ciddi görünmek için çaba göstermez. Filmleri şurup şeker kıvamında akıp giderken derinleşir ve güçlü anlamlar kazanır. "Paris'te Gece Yarısı"nda da durum değişmiyor. Film, "maddiyatçı" nişanlısı Inez (Rachel McAdams) ve onun Cumhuriyetçi ailesiyle Paris'te bulunan Amerikalı senaryo yazarı Gil'in (Owen Wilson) yaşadığı "iç aydınlanma"yı fantastik bir komedi tadında anlatıyor. Artık Hollywood'da içi boş senaryolar yazmak istemeyen Gil, yeni romanı için ilham ararken, kendini bir anda 1920'li yılların Paris'inde dönemin Picasso, Dali, Hemingway gibi ünlü sahatçı ve yazarlarının arasında buluyor.
Allen, bu filmle bir bakıma çağımızın aydınına sesleniyor; "Yaşadığınız dünyadan bunalıyorsanız, biraz eskilere bakın. Fitzgerald, Hemingway, Getrude Stein okuyun, Cole Porter dinleyin, Luis Bunuel filmleri seyredin" demeye getiriyor. Allen'a göre o yıllarda aradığınız ilhamı ve samimiyeti bulmanız mümkün.
CAN DOSTUM (2011)
(Intouchables)
Driss (Omar Sy) sadece reddedildiğine dair bir kağıt almak için gittiği iş görüşmesinin ardından boynundan aşağısı felç olan zengin Philippe'nin (François Cluzet) bakıcısı olur. Banliyönün yoksul beton bloklarında yaşam mücadelesi veren Driss'in, bakıcı olma konusundaki gönülsüzlüğü ve deneyimsizliği, ilk günlerde büyük sorunlara yol açsa da , acıma ve sahtelik istemeyen Philippe ondan vazgeçmez. Eric Toledano ve Oliver Nakache ikilisinin yönettiği "Can Dostum", işadamı Phillippe Pozzo di Borgo'nun kendi anılarından yola çıkarak yazdığı bir kitaptan uyarlandı. Banliyö ve alt sınıf kültürünü temsil eden Driss ile yüzlerce yıllık Avrupa kültürünü temsil eden burjuva Philippe'in çatışma ve çelişkilerle dolu dostluk süreci, birbirinden eğlenceli sahnelere vesile oluyor. Philippe'in hoşgörüsü, Driss'in içtenliği iletişimi derinleştiriyor. Dünyanın ihtiyacı olan da aslında kültürler arasında hoşgörü içtenlik değil mi? "Can Dostum" bu fikri, gerçekçi, komik, yer yer duygusal bir öykü içinde karşımıza getiriyor.
DÜNYANIN SONU (2013)
(The World's End)
Bir grup arkadaş gelenek haline getirdikleri, farklı publarda süren 'içki maratonu' sırasında dünyanın insan kılığına giren androidler tarafından işgal edildiğini fark eder... Kendi içlerindeki meseleler sürerken androidlere karşı savaşmak zorunda kalırlar... Senaryoyu birlikte yazan başrol oyuncusu Simon Pegg ile yönetmen Edgar Wright, zombi filmleri parodisi "Shun of the Dead" ve polisiye türünün klişeleriyle ince ince dalga geçtikleri "Hot Fuzz"da olduğu gibi öyküyü yine sağlam tutuyorlar. "Dünyanın Sonu"nda da durum değişmiyor. Komedi tıkır tıkır işlerken, hikaye zengin alt metinlerle derinlik kazanıyor. "Dünyanın Sonu" bilimkurgu klasiklerine göndermeler yaparken, korku ve paranoya üzerine kurulu işgal filmlerinin klişeleriyle dalga geçiyor. Özellikle bilimkurgu sevenlere tavsiye ederim.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!