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İzlemeden geçmeyin! İşte 2000’li yılların en iyi 10 Güney Kore filmi

2000’li yılların en iyi 10 Güney Kore filmi

Ülkesinde ulaştığı gişe başarısıyla dikkat çeken ‘Acil İniş’ (Emergency Declaration) filminin gösterime girdiği hafta, 2000’li yılların en iyi Güney Kore filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi. 

11.09.2022 - 01:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • CİNAYET GÜNLÜĞÜ (2003)
    (Sarinui chueok - Memories of Murder)

    Bong Joon-ho’nun Güney Kore’nin ilk seri katil vakasından yola çıkan bir tiyatro oyunundan Shim Sung-bo ile birlikte sinemaya uyarladığı film, Detektif Park ve Detektif Seo’nun 1986’dan 2003’e kadar uzanan hikâyesini anlatıyor. Olayların arka fonunda Güney Kore’de yıllar içinde yaşanan ekonomik ve toplumsal değişimi incelikle yansıtan Bong, kişilik olarak birbirlerinden çok farklı olan iki detektifin psikolojisini derinlemesine ele almayı başarıyor. Filmin en şaşırtıcı ve güçlü yanı, seri katil türünün kodlarına meydan okuması; başarıya değil başarısızlığa odaklanma cesaretini göstermesi. Oyuncuları, görüntü yönetimi, müziği, anlatımı, senaryosu, hüzünlü ve gerçekçi havasıyla tüm zamanların en iyi seri katil filmlerinden biri.  

  • İHTİYAR DELİKANLI (2003)
    (Oldboy)

    Yıllarca bir odaya hapsedilen adam, serbest kaldığında bunu kendisine yapanların peşine düşer. Son 30 dakika öykünün bağlamı değişir, simetrik bir intikam planı çıkar karşımıza. Final kafa karıştırıcı, zihin açıcıdır. Sonuç olarak, çoktan unutulmuş şımarık bir gençlik hatasının trajik sonuçları, suçluluk duygusu, intikam içgüdüsünün sınır tanımazlığı ve hiçbir cezanın sevdiklerini kaybetmek kadar büyük olamayacağı üzerine güçlü bir öykü var ortada. Yönetmen Park Chan-wook, baştan sona sinemasal bir şok koyuyor ortaya. Anlatım sizi öyle bir alıp götürüyor ki, öykünün inandırıcılığı üzerine düşünecek vaktiniz olmuyor. Rüyayı andıran ve çoğunlukla sabit kamerayla çekilen dövüş sahneleri eşsiz. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nü kazandıktan sonra 2004 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olmuştu. 2013’te Hollywood’da yapılan yeniden çevrimi ise beğenilmedi. 

  • KARANLIK SIRLAR (2003)
    (Janghwa, Hongryeon - A Tale of Two Sisters) 

    Bir Kore halk hikâyesinden esinlenen film, üvey anneleriyle sorun yaşayan iki kız kardeşin başına gelenleri anlatıyor. Senaryoyu da yazan yönetmen Kim Jee-woon, gerilimi ağır ama sağlam şekilde inşa ediyor ve seyirciyi sürpriz sonlu finale doğru ustalıkla sürüklüyor. Film ilerledikçe ailenin karanlık sırlarına, geçmişte yaşanan ağır travmalara doğru ilerliyoruz. Gösterime girdiği yıl itibarıyla Güney Kore tarihinin en çok iş yapan korku filmi olmayı başarmış; ABD'de sinema salonlarında gösterilen ilk Güney Kore korku filmi olarak da tarihe geçmişti. 2009 yılında ABD'de gerçekleştirilen “The Uninvited” adlı yeniden çevrimi ise çok ilgi görmemişti. “Karanlık Sırlar”ın sürpriz finaliyle birçok korku gerilim filmine ilham verdiğini de belirtelim.

  • BOŞ EV (2004)
    (Bin-jip – 3-Iron)

    2020 yılında 60 yaşına girmesine günler kala Covid 19’a yakalanan ve hayatını kaybeden Kim Ki Duk’un en iyi filmlerinden biri. Senaryosu da Kim Ki Duk’un imzasını taşıyan film, motorsikletiyle yollara düşen ve sahiplerinin belirli süreler için ayrıldığı evlere yerleşen Tae-suk adlı gencin hikâyesini anlatıyor. Tae-suk dairelere hırsızlık amacıyla girmiyor. Tam aksine, gerekli tamir ve bakım işleriyle ilgileniyor. Bir gün boş zannederek girdiği evde gördüğü evli bir kadına âşık oluyor. Kocasından şiddet gören kadın, Tae-suk ile birlikte evden kaçıyor. Kim Ki-duk iki ana karakterini konuşturmuyor ve aralarındaki sessiz iletişime odaklanıyor. ‘Boş Ev’, başta benzersiz hikâyesi, başarılı yönetmenliği ve sosyal – sınıfsal temalara uzanan alt metinleriyle akıllardan kolay çıkmayan bir film. Venedik’te yönetmenine Gümüş Aslan kazandırdığını belirtelim.  

  • THE HOST (2006)
    (Gwoemul) 

    ABD üssünün kirli atıklarının atıldığı nehirde ortaya çıkan bir canavarın hikâyesi... Canavarın amacı, bütün canlılar gibi beslenmek ve hayatta kalmak. Karada da hareket edebiliyor olması onu tam bir insan avcısı haline getiriyor. Türkiye'de İngilizce adıyla bilinen “The Host”, bir aileyle canavar arasındaki husumeti anlatıyor daha çok... “Parazit”le tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, Amerikan canavar filmi klişelerinin bazılarını kullanırken bazılarıyla da dalga geçiyor. Ama seyirciye sağlam bir canavar filmi seyrettirmeyi ihmal etmiyor. Canavarın gündüz vakti, nehirden çıkıp şehirdeki ilk saldırısını gerçekleştirdiği o harikulade sekansın bir benzerine rastlamak gerçekten zor. Amerikan canavar filmi geleneğinin nasıl yıkılıp yeniden yapılandırıldığını görmek istiyorsanız “The Host”u kaçırmayın. Korku gerilim filmi olarak da gayet iyi.

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