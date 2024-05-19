200 bin kişi buluştu

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'RAMS Müzik Festivali By Mr DossoDossi' adı altında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen konser, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. 100 metre uzunluğu ve 15 metre yüksekliğiyle kurulan Türkiye’nin en büyük sahnesi, birbirinden ünlü şarkıcıları ağırladı.

RAMS Türkiye ve Dosso Dossi Holding iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan, Siyam ve Mustafa Baran sahne aldı. Tek parça halinde toplam bin 500 metre kare led ekran önünde sahne alan şarkıcılar, alanı dolduran yaklaşık 200 bin kişiye tam bir müzik ziyafeti sundu.

Hikmet Eraslan REKLAM 'Mr. Dosso Dossi' adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye’nin pek çok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan ise müzik ziyafetini, görsel şovlarla birleştirerek zirveye çıkarttı. Hareketli parçaları dijital efektler, lazer ve havai fişeklerle sunan Eraslan, İstanbul’da uzunca süre konuşulacak bir performans gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AÇIK HAVA KONSERİ İstanbul konserini kamudan hiçbir ücret talebi olmaksızın RAMS Türkiye iş birliğiyle sosyal sorumluluk kapsamında yaptıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesinde, en büyük açık hava konserinde 200 bin kişiyle birlikte eğlendik. İstanbul’da gerçekleştirilen müzik festivalleri arasında en çok izleyicinin buluştuğu etkinlik oldu” dedi.

Daha önce pek çok noktada yaptığı açık hava konserlerini bu kez RAMS Türkiye ile çok daha ileri boyuta taşıdıklarını söyleyen Hikmet Eraslan; “Büyük hayran kitleleri bulunan pek çok ünlü sanatçı ile halkımızın karşısına çıktık. Uzunca süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik etkinliğine imza attık. Amacımız, müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek” dedi. REKLAM

RAMS Türkiye İcra Kurulu Üyesi Cem Ciritci ise, RAMS olarak müziğin ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarının altını çizerek, “RASM Türkiye ve Dosso Dossi Holding iş birliğiyle düzenlenen Rams Müzik Festivali de bunun en güzel örneği. Sanatın ve müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.