200 besteci arasında tek Türk

İngiltere’deki Kraliyet Müzik Akademisi, kuruluşunun 200. yılı kutlamaları kapsamında “200 Pieces” adını verdiği bir proje başlattı. Genç müzisyen Emre Şener, bir solo enstrüman için eser siparişi verilen tüm dünyadan 200 besteci arasında yer alan tek Türk oldu.



Dünyanın en iyi 5 müzik okulu arasında yer alan İngiltere’deki Royal Academy of Music (Kraliyet Müzik Akademisi), kuruluşunun 200. yılı kutlamaları kapsamında “200 Pieces” adını verdiği bir proje başlattı. Akademinin bestecilik bölümü öğrencisi Emre Şener, bir solo enstrüman için eser siparişi verilen tüm dünyadan 200 besteci arasında yer alan tek Türk olmayı başardı.

Bu sipairişi alanlar arasında Hans Abrahamsen, Sir George Benjamin, Sally Beamish, Daniel Kidane gibi dünyanın en önde gelen bestecileri bulunuyor. Emre Şener’in bestesinin dünya prömiyeri 8 Temmuz’da Kraliyet Müzik Akademisi’nin ünlü Duke’s Hall konser salonunda gerçekleştirilecek ve eser ardından Akademi’nin “200 Pieces” projesi için özel olarak hazırlayacağı websitesinde 200 beste arasında yerini alacak.

1822 yazında kurulan İngiltere’nin en eski müzik okulu Kraliyet Müzik Akademisi’nin ünlü mezunları arasında Sir Simon Rattle, Sir Harrison Birtwistle, Sir Elton John ve Annie Lennox gibi müzik dünyasına yön veren isimler yer alıyor. 200. yıl kutlamaları için bir buçuk yıla yayılan kapsamlı bir program hazırlayan Akademi’nin tarihindeki 14. Müdürü olarak görev yapan Jonathan Freeman Attwood, “200 Pieces” projesiyle ilgili olarak "Geçmişe bakmak cezbedici ama biz Akademi'nin üçüncü yüzyıldaki çalışmalarına işaret etmek istiyoruz" dedi.

Klasik müziğin çağdaş yorumcusu

2020 yılında Kraliyet Müzik Akademisi bestecilik bölümüne kabul edilen iki öğrenciden biri olmayı başaran Emre Şener çalışmalarını çağdaş klasik müzik alanında yoğunlaştırıyor. Şener, geçtiğimiz yıl içinde ‘Paris Gençlik Müzik Topluluğu’ (PYMS)’na davetli sanatçı olarak çağırıldı ve Paris Konservatuarı’nda kendi parçasını yönetti, ardından bu yıl Mayıs ayında 11’incisi gerçekleştirilen ‘Les Journées de Pont ar Gler’ festivaline yeni bir eser siparişi ile davet edildi. İspanya’nın ‘Ateneo de la Laguna’ beste yarışmasına katılarak birincilik alan Emre Şener’in ödüllü eseri 17 Haziran’da Kanarya Adaları’ndaki Auditorio de Tenerife’de seslendirilecek.