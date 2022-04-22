20 yıldır aynı kubbeye yuva kuruyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki 26 yılık camiye 20 yıldır yuva yapan leylekler mahallenin simgesi haline geldi.
Muslihittin Mahallesi'nde 26 yıl önce yapımı tamamlanan Şeyh Muslihittin Camisi'ne her yıl nisan ayında gelen leylekler mahalle sakinlerinin ilgisini çekiyor. Leyleklerin kubbeye yaptığı yuvaya, cami yöneticileri de özenle bakıyor.
Şeyh Muslihittin Camisi İmam Hatibi Sait Demirel, AA muhabirine, 18 yıldır camide görev yaptığını söyledi.
Leyleklerin havanın çok rüzgarlı olduğu dönemde yuva yapmak için getirdikleri çalı, çırpı gibi malzemelerin uçtuğunu anlatan Demirel, "20 yıldır geldikleri söyleniyor. Son 5 veya 6 yıldır düzenli olarak bahar mevsiminde geliyorlar. Yavrulayıp, çoğaldıktan sonra biraz uçuş antrenmanı yapıp buradan ayrılıyorlar." dedi.
Demirel, olumsuz havaların yoğun olduğu yıllarda yuvaları bozulan leyleklerin apartman ve baca üzerinde konakladığını belirtti.
Dişi ve erkek leyleğin sırayla yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Demirel, "Nöbetleşe duruyorlar. Misafirlerimiz bu yıl ramazan ayının başlangıcıyla beraber geldi. Güzel bir hava oluşturdular. İnşallah yavrulayıp buradan ayrılıncaya kadar iyi bir şekilde misafir edeceğiz." diye konuştu.
Mahalle sakini 80 yaşındaki Nergis Kara da 60 yıldır aynı mahallede oturduğunu, leyleklerin 20 yıldır mahallenin misafiri olduğunu anlattı. Kara, zaman zaman seslerini duyduğu leyleklerin yavrularını büyüttükten sonra gittiklerini dile getirdi.
Mahallede yaşayan 74 yaşındaki Yıldız Dadak ise 52 yıldır mahallede yaşadığını, caminin yapılmasının ardından leyleklerin gelmeye başladığını söyledi.
İlk başta tek başına gelen leyleğin sonraki yıl çift geldiğini ifade eden Dadak, "Yavruladıktan sonra gidiyorlar. Her sene devamlı baharda gelip, sonbaharda giderler. Yaklaşık 25 senedir gelirler. Leylekler akşam olduğu zaman manevra yaparak cami kubbesindeki yuvalarına inerler." diye konuştu.
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