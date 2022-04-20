20 yıl sonra o da eniştesini öldürdü

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Enis Yıldırım'ın haberine göre; Trabzon'da 20 yıl önce 7 aylık hamile eşi Özlem Çakmak ve kayınvalidesi Havva E.'yi öldüren Muzaffer Çakmak, şartlı tahliye ile 2016 yılında cezaevinden çıktı. Maçka'da bir otelde çalışan Çakmak, kayınbiraderi Adem E. tarafından tabancayla, vurularak öldürüldü.

Yenimahalle semtinde 14 Mart 2000’de 7 aylık hamile eşi Özlem Çakmak ve kayınvalidesi Havva E.'yi öldüren Muzaffer Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İşlediği cinayetin ardından Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muzaffer Çakmak, eşini öldürmekten 30, kayınvalidesini öldürmekten 25 yıl hapis cezasını çarptırıldı. Şartlı tahliye hükümlerini tamamladığı için 2016 yılında tahliye olan Muzaffer Çakmak, Maçka’da yaşamaya başladı. Bir otelde çalışan Çakmak, 13 Temmuz 2020 yıılında tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kaçtı.

Adem E., İki arkadaşı ile birlikte geldiği Maçka'da, jandarmayı arayarak teslim oldu. Zanlı Adem E.'nin beraberindeki M.B. ve O.B. ise polis tarafından Değirmendere girişinde gözaltına alındı.

'SÜTLAÇ ISMARLAYAYIM' DİYEREK CİNAYETE GİTMİŞ

Adem E.'nin, birlikte oturduğu arkadaşlarına "Size sütlaç ısmarlayayım" diyerek Hamsiköy'e gittikleri, arkadaşından su almak için aracı durdurmasını istediği ve otele gidip Muzaffer Çakmak'ı vurduğu belirlendi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Adem E. beraat istdi. Önce müebbet hapis cezasına verilen Adem E. daha sonra cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Adem E. ile birlikte olay yerinde bulunan M.B. ve O.B. ise beraat etti.