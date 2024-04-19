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        Haberler Gündem Güncel 20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

        20 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan kişi, İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:32
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        Cinayetten aranıyordu: 20 yıl sonra yakalandı
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        Aydın'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi İzmir'de yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 2004 yılında Ayhan Begig'in tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan K.Ü'nün (44) İzmir'de olduğunu belirledi.

        Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Ü, Aydın'a getirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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        #cinayet
        #Aydın
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