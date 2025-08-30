20 yıl önce ilk albümünü çıkaran Rihanna: Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim

Rihanna, müzik kariyerinin başlangıcını kutladı. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, ilk albümü için Instagram hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Sanatçı, ilk albümü 'Music of the Sun'ı, 29 Ağustos 2005'te yayınladı ve bu tarih, yıldızlığa yükselişinin başlangıcı oldu.

"20 yıl önce ülkemi, kültürümü, yemeklerimi ve ailemi geride bırakarak ilk müzik albümümü yayınlamamla başlayan bir yolculuğa çıktım" diyen Rihanna, "Birçoğunuz en başından beri hayatımın ve kariyerimin bir parçasıydınız ve bazılarınız bu maceraya yol boyunca eşlik etti. Hepinize sonsuza dek minnettarım. Her biriniz bu yolculuğun beni bugüne kadar getirdiği noktada çok önemli bir rol oynadınız" ifadesini kullandı.

20 yıldır yanında olan tüm hayranlarına teşekkür etmek istediğini söyleyen şarkıcı, "Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim. En sadık hayranlarla dolu 20 yıl, etrafımdaki 20 yıllık sıkı çalışma ve çalışkan ekipler, 20 yıllık dersler, 20 yıllık unutulmaz deneyimler ve başarılar, 20 yıldır bir numaralı destek sistemim olan ailem, bana evet diyen ve daha 'havalı' olmadan önce bana bir şans veren herkese" diye devam etti.

'Riri' lakaplı şarkıcı, teşekkürlerinin son kısmını kariyerinin ilk günlerinde onu destekleyen yapımcılar, moda tasarımcıları, DJ'ler ve diğer katkı verenlere ayırırken, "20 yıldır size teşekkür ediyorum. Tanrı'ya şükrediyorum, bana karşı çok cömert davrandı ve şan, ona aittir" sözlerini kullandı. İki çocuk annesi Rihanna, üçüncü bebeğine hamile