Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 20 yıl önce ilk albümünü çıkaran Rihanna: Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim - magazin haberleri

        20 yıl önce ilk albümünü çıkaran Rihanna: Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim

        Rihanna, müzik kariyerinin 20'nci yılını kutlamak için hayranlarına, ailesine ve kariyeri boyunca yanında olan herkese teşekkür mesajında, "20 yıl önce ülkemi, kültürümü, yemeklerimi ve ailemi geride bırakarak ilk müzik albümümü yayınlamamla başlayan bir yolculuğa çıktım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şey 20 yıl önce bugün başladı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rihanna, müzik kariyerinin başlangıcını kutladı. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, ilk albümü için Instagram hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı. Sanatçı, ilk albümü 'Music of the Sun'ı, 29 Ağustos 2005'te yayınladı ve bu tarih, yıldızlığa yükselişinin başlangıcı oldu.

        "20 yıl önce ülkemi, kültürümü, yemeklerimi ve ailemi geride bırakarak ilk müzik albümümü yayınlamamla başlayan bir yolculuğa çıktım" diyen Rihanna, "Birçoğunuz en başından beri hayatımın ve kariyerimin bir parçasıydınız ve bazılarınız bu maceraya yol boyunca eşlik etti. Hepinize sonsuza dek minnettarım. Her biriniz bu yolculuğun beni bugüne kadar getirdiği noktada çok önemli bir rol oynadınız" ifadesini kullandı.

        20 yıldır yanında olan tüm hayranlarına teşekkür etmek istediğini söyleyen şarkıcı, "Hayatımın en harika ilk 20 yılı için teşekkür ederim. En sadık hayranlarla dolu 20 yıl, etrafımdaki 20 yıllık sıkı çalışma ve çalışkan ekipler, 20 yıllık dersler, 20 yıllık unutulmaz deneyimler ve başarılar, 20 yıldır bir numaralı destek sistemim olan ailem, bana evet diyen ve daha 'havalı' olmadan önce bana bir şans veren herkese" diye devam etti.

        'Riri' lakaplı şarkıcı, teşekkürlerinin son kısmını kariyerinin ilk günlerinde onu destekleyen yapımcılar, moda tasarımcıları, DJ'ler ve diğer katkı verenlere ayırırken, "20 yıldır size teşekkür ediyorum. Tanrı'ya şükrediyorum, bana karşı çok cömert davrandı ve şan, ona aittir" sözlerini kullandı.

        İki çocuk annesi Rihanna, üçüncü bebeğine hamile

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rihanna
        #müzik

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Habertürk Anasayfa