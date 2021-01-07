20 yaş altı bugün sokağa çıkabilir mi? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 Yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği yasakla ilgili her şeyi derledik. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklanan kararlara göre 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kararına eklemeler yapıldı. Yeni karar göre gün içinde sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 20 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktıkları süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Yeni genelgede bulunan " 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 1 belirlenen saatler içerisinde (10.00­13.00, 13.00­16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlanacak." maddesi 20 yaş altı çocukların ve gençlerin şehir içi toplu taşıma kullanımı kısıtlandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir." denildi.

Aynı genelgede, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER, PROFESYONEL VE MİLLİ SPORCULAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

KREŞE GİDEN ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.