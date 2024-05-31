20'nci Çocuk Filmleri Festivali Şanlıurfa'da yoğun ilgi gördü
20'nci Çocuk Filmleri Festivali'nin ikinci günü Şanlıurfa'da yoğun ilgi gördü
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Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; 'Çocuk Filmleri Festivali'nin ikinci günü de birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen festival 2 Haziran tarihine kadar devam edecek.
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Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden 20'nci 'Çocuk Filmleri Festivali'nin ikinci gününde de film gösterimleri ve atölyeler ile çocukların sanata olan ilgisi pekiştirildi.
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Şanlıurfa'da çocukları kültür sanatla buluşturmayı hedefleyen 20'nci Çocuk Filmleri Festivali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi tarafından gerçekleştirilen 'Drama Atölyesi' ile çocukların hayal dünyalarını genişletilirken oyunculuğun temellerine yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Atölye boyunca çocuklar, yaratıcı oyunlar ve drama aktiviteleri ile eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde ikinci gününde ayrıca Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, 'Tiyatro Atölyesi'nde çocuklara hem oyunculuk hem de kukla oynatımı üzerine bilgi aktardı. Çocukların keyifli vakit geçirdiği bu atölyede çocuklar hem eğlendiler hem de kukla sanatına dair önemli bilgi sahibi oldular.
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EĞLENCELİ FİLMLER ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Küçük sinemaseverler festivalin ikinci gününde de filmlerle buluşmaya devam etti. Festivalin ikinci gününde 'Benim Tatlı Diş Perim', 'Kardeş Takımı' ve 'Altın Gaga ve Macera Çetesi' filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.
FESTİVAL PROGRAMI
• 30 Mayıs Perşembe 10:00... Benim Tatlı Diş Perim
• 30 Mayıs Perşembe 13:00... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi Drama Atölyesi
• 30 Mayıs Perşembe 14:00... Kardeş Takımı
• 30 Mayıs Perşembe 17:00... Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, Tiyatro Atölyesi
• 30 Mayıs Perşembe 18:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi
• 31 Mayıs Cuma 10:00... Harika Kanatlar: Maksimum Hız
• 31 Mayıs Cuma 13:00... Yönetmen Ecem Anay, Yönetmenlik Atölyesi
• 31 Mayıs Cuma 14:00... Küçük Don Kişot’un Maceraları
• 31 Mayıs Cuma 17:00... Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç, Yazarlık Atölyesi
• 31 Mayıs Cuma 18:00... Cesur Balina Katak
• 1 Haziran Cumartesi 11:00... Cesur İtfaiyeci
• 1 Haziran Cumartesi 13.00... Oyun Yazarı ve Senarist Derem Çıray’ın düzenleyeceği Yazarlık Atölyesi
• 1 Haziran Cumartesi 15:00... Süper Ajan Bernard: Görev Mars
• 1 Haziran Cumartesi 17:00... Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz’ın ORF-Ritim Atölyesi
• 1 Haziran Cumartesi 18:00... Kardeş Takımı
• 2 Haziran Pazar 11:00... Karlar Kraliçesi ve Prenses
• 2 Haziran Pazar 13:00... Yazar ve Yayıncı Gülşah Koryürek, Okuma Atölyesi
• 2 Haziran Pazar 15:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi
• 2 Haziran Pazar 17:00... Yönetmen Bora Talat Oyacı, Yönetmenlik Atölyesi
• 2 Haziran Pazar 18:00... Ejderham ve Ben