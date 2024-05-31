20'nci Çocuk Filmleri Festivali Şanlıurfa'da yoğun ilgi gördü

EĞLENCELİ FİLMLER ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Küçük sinemaseverler festivalin ikinci gününde de filmlerle buluşmaya devam etti. Festivalin ikinci gününde 'Benim Tatlı Diş Perim', 'Kardeş Takımı' ve 'Altın Gaga ve Macera Çetesi' filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.

FESTİVAL PROGRAMI

• 30 Mayıs Perşembe 10:00... Benim Tatlı Diş Perim

• 30 Mayıs Perşembe 13:00... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi Drama Atölyesi

• 30 Mayıs Perşembe 14:00... Kardeş Takımı

• 30 Mayıs Perşembe 17:00... Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, Tiyatro Atölyesi

• 30 Mayıs Perşembe 18:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi

• 31 Mayıs Cuma 10:00... Harika Kanatlar: Maksimum Hız

• 31 Mayıs Cuma 13:00... Yönetmen Ecem Anay, Yönetmenlik Atölyesi

• 31 Mayıs Cuma 14:00... Küçük Don Kişot’un Maceraları

• 31 Mayıs Cuma 17:00... Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç, Yazarlık Atölyesi

• 31 Mayıs Cuma 18:00... Cesur Balina Katak

• 1 Haziran Cumartesi 11:00... Cesur İtfaiyeci

• 1 Haziran Cumartesi 13.00... Oyun Yazarı ve Senarist Derem Çıray’ın düzenleyeceği Yazarlık Atölyesi

• 1 Haziran Cumartesi 15:00... Süper Ajan Bernard: Görev Mars

• 1 Haziran Cumartesi 17:00... Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz’ın ORF-Ritim Atölyesi

• 1 Haziran Cumartesi 18:00... Kardeş Takımı

• 2 Haziran Pazar 11:00... Karlar Kraliçesi ve Prenses

• 2 Haziran Pazar 13:00... Yazar ve Yayıncı Gülşah Koryürek, Okuma Atölyesi

• 2 Haziran Pazar 15:00... Altın Gaga ve Macera Çetesi

• 2 Haziran Pazar 17:00... Yönetmen Bora Talat Oyacı, Yönetmenlik Atölyesi

• 2 Haziran Pazar 18:00... Ejderham ve Ben