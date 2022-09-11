20 milyonluk vurgunda çanta oyunu!

DHA

İstanbul'da, dövizcide 20 milyon liralık vurgunda şüphelileri sırt çantası ele verdi. Çantaları değiştirerek parayı çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan birinin değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 11 Mayıs Çarşamba günü Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine iş yerine gelen polise durumu anlattı.

ÇALIŞANLARI SAHTE DOLARLARLA DÖNDÜ Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem'in (38), Dubai'den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşı'ya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİLER ÇANTALARI DEĞİŞTİRDİ Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem'in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi. Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem'in Kapalıçarşıdan çıktıktan sonra iş yeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti. Son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğunu belirleyen polis, zanlının adresini tespit etti.

GERÇEK PARALAR SIRT EVİNDEN ÇIKTI Fatih polisi, Mohamedali'nin Bayrampaşa'daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.