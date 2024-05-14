20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs 2024 okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurt genelinde çeşitli törenler düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda gözler "20 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorularına çevrildi. İşte, 20 Mayıs Pazartesi okulların durumuna dair detaylar...
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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Bu sene pazar gününe denk gelen 19 Mayıs'ın ertesi günü 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 20 Mayıs tatil mi? İşte, konuya dair detaylar...
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20 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü 20 Mayıs resmi tatiller arasında yer almıyor. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler eğitime devam ederken; işyerleri de tatil olmayacak.
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2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
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19 MAYIS'TA NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
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Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.
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Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
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