Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 20 Mayıs 2024 yarın okul var mı, ders işlenecek mi?

        20 Mayıs yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs 2024 Pazartesi okullar var mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın bu sene pazar gününe denk gelmesiyle ertesi günün de tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bu kapsamda gözler "20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi?" sorularına çevrildi. İşte, 20 Mayıs 2024 yarın okulların var olup olmadığına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında neşeyle kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, yarın okul var mı? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          20 MAYIS TATİL Mİ?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü 20 Mayıs resmi tatiller arasında yer almıyor. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler eğitime devam ederken; işyerleri de tatil olmayacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

        • 4

          19 MAYIS'TA NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

        • 5

          Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

        • 6

          Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Habertürk Anasayfa