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        Haberler Gündem Güncel 20 ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

        20 ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

        20 ilde FETÖ'ye yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 08:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:02
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        20 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 70 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirten Yerlikaya, 70 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

        Çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

        Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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        #FETÖ
        #operasyon
        #Ali Yerlikaya
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