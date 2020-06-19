20 Haziran marketler açık mı? Hafta sonu yarın marketler açık olacak mı? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri

Yarın marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. LGS sınavı sebebiyle bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte BİM A101 ŞOK çalışma saatleri...

20 HAZİRAN (YARIN) MARKETLER AÇIK MI?

20 Haziran yani yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkması kıstılandırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖRE YARIN AÇIK OLACAK KURUMLAR VE İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

– İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

– Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

-Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı kararına göre maketlerin çalışma saatleri değiştirilmişti. İşte BİM, A101, ŞOK marketleri çalışma saatleri;

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri, müşterilerine sabah saat 09.00 saatinde kapılarını açıyor, akşam saat 21.00 itibariyle kapatıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri, müşterilerine sabah saat 09.00 saatinde kapılarını açıyor, akşam saat 21.00 itibariyle kapatıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketleri sabah saat 09.00 saatinde açılıyor ve akşam 21.00 saatlerinde kapanıyor.