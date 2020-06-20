Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün akşam açıkladığı tabloya göre, 19 Haziran'da yeni vaka sayısı 1214 olurken, toplam vaka sayısı 185 bin 245. Son Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs tablosu günlük olaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca açıklamalarını, aakşam saat 20.00 civarında resmi Twitter hesabı üzerinden yapıyor. Bakan Koca 20 Haziran koronavirüs tablosunu açıklar açıklamaz detaylar haberimzide yer alacak.

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU, VAKA SAYISI

19 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." dedi.

4 BİN 905 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 185 BİN 245

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 41 bin 316 testten 1214'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 185 bin 245 oldu. Toplamda 4 bin 905 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, entübe edilmiş hasta sayısı 310 oldu. 157 bin 516 hasta da iyileşti.

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