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İnsanlık için her dönemde önemini koruyan astroloji burç yorumlarıyla kişinin geleceğini şekillendirmektedir. Kişi, nasıl bir hafta ya da ay geçireceğini burç yorumlardan öğrenmektedir. Peki, 20 Ekim hangi burç? 20 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin burcu ne? 20 Ekim burcun yorumu ve yükseleni nedir? 20 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 20 Ekim ile ilgili ayrıntılı burç detayı.

20 Ekim Hangi Burç?

20 Ekim tarihinde doğanların burcu terazidir. Terazi güzelliğin, zarafetin ve aşkın burcu Venüs tarafından yönetilir.

20 Ekim Burcu Ne?

20 Ekim tarihinde doğanlar terazi burcuna mensup olmaktadır. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. 4 elementten hava elementine dâhildir.

20 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcunun öne çıkan özellikleri vardır. Başlıca özellikleri adalet ve eşitlik duygusuna diğer burçlara oranla daha fazla bağlı olması gelmektedir. Terazi burcu herkesin eşit şartlarda hayat sürmesini ister. Bunun için de yardım eli uzatmaktan çekinmez. Herkesin derdine derman olmak ister. Tartışmaların, kavgaların ve çatışmaların bitmesi için elinden geleni yapar. Haksızlığa tahammül edemez. Haksızlık karşısında asla susmaz; doğrunun yanındadır. Aşk konusunda terazi için söyleyebileceğiz şey yoğun duygulara sahip olmasıdır. Teraziler aşka tam teslimiyet göstermez, zihinsel yetilerini de aşka katar. İyi bir arkadaş olmak iyi bir sevgili olmaktan daha önemlidir. Sosyal çevreleri oldukça geniştir. Eğlenceli kişilikleri sayesinde ortamların aranılan isimlerindendir. Kimi zaman kararsız tutum içerisine girebilirler. Bu onların dışarıdan soğuk gözükmesine sebebiyet verse de işin aslı çok farklıdır. Aslında terazi kendini ortaya koymaktan, ilgi odağı olmaktan çekinir. Bu çekimser yapısı kararsızlığına zemin hazırlar. İlişkilerinde dengeye ve bağımsızlığa önem verir.

20 Ekim Burcu Erkeği

Terazi erkeği kadın ruhundan iyi anlar. Genellikle mizahi yönden karşısındakini etkilemeyi iyi bilir. Kendinizi bir terazi erkeğiyle koyu sohbetin içinde bulabilirsiniz. Gülmeyi ve eğlenmeyi sever. Ancak terazi erkeği bir ilişki içerisine balıklama olarak dalmaz. Hali hazırda çevresi geniştir ve kendine uygun adayı belirlerken de iyi bir analiz içine girişir. Emin olduğu bir ilişki sonrası sadakatini size gösterecektir. Kimi zaman terazi erkeği çapkın sıfatıyla anılabilir. Aslında bu onların flörtçü yapısından dolayıdır. Flört oyunlarından hoşlanır. Venüs gezegeni tarafından yönetilen terazi erkeği hem kibar hem de uyumludur. Kararsızlık gösterdiği durumlarda partnerinin etkisi altında kalabilir. Terazi erkeği ilişkinin duygusal olduğu kadar zihinsel boyutunu da hesaba kadar. Bu terazi erkeği için değişmez bir kuraldır.

20 Ekim Burcu Kadını

Terazi kadını terazi erkeğine göre duygusal konularda daha hayalperesttir. Öyle ki kendini rahatça bir ilişki içerisine atabilir. Terazi erkeği bir ilişkide bulunmadan önce analiz yönünü hissettirir. Aşk sarhoşu olan terazi kadınında bu kural geçerli değildir. Terazi kadını günümüzün Polyanna’sıdır. Her kötü olaydan bir ders çıkarır. Her karanlıkta bir aydınlık bulur. Hayat onun için oldukça pozitiftir; yeter ki hayatın tadını çıkarmayı bilin. Terazi kadını bir yargıya varmadan önce herkesi dinler. Herkesin sorunlarına ve şikâyetlerine kulak verir. Bu onların güçlü ahlaki pusuyla sahip olmasından gelmektedir. Kendi karşılaştıkları zorluklar karşısında başkalarına oldukları kadar ehemmiyetli değillerdir. Kendi sorunlarını itelerler ancak başkalarının sorunlarına mutlaka çözüm ararlar. Herkesin memnun etme yolundan ilerledikleri için kimi zaman kararlarını erteleyebilir.

20 Ekim Burcu Yorumu

Adil ve hakkaniyetlidirler.

Tartışmalarda uzlaştırıcıdırlar.

Kimi zaman bencilliklerine yenik düşebilirler.

Ahlaki yönleri güçlüdür.

Herkese yardım eli uzatmaya çalışırlar.

Olayları pozitif yönleriyle değerlendirirler.

Bağımsızlıklarına düşkündürler.

Kimi zaman belli konularda kararsız kalabilirler.

Dengeli ve uyumludurlar.

20 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar her 2 saatte bir değişim göstermektedir. Dolayısıyla yükselen burcunuzu bulabilmek için doğum saatinizi dakikasına kadar bilmeniz gerekir. Dakikalar dahi yükselen burç üzerinde etkili olabilmektedir.

20 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Sevinç Erbulak

Oyuncu Kaan Yılmaz

Dansçı Hasan Yalnızoğlu

Senarist Ece Yörenç

Türk halk müziği sanatçısı Ruhi Su

İnternet fenomeni Ruhi Çenet

Yönetmen Hasan Karacadağ

Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek

Siyasetçi Hüseyin Aygün

Futbolcu Deniz Doğan

Futbolcu Ferhat Yazgan

20 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı rapçi Snoop Dogg

Şarkıcı Dannii Minogue

Şarkıcı Jessica Hannah Glynne

Şarkıcı Kathy Kirby

Amerikalı müzisyen Mitch Lucker

Oyuncu Sam Witwer

Oyuncu Viggo Mortensen

Yazar Kate Mosse

Yazar Elfriede Jelinek

Yazar Philipp Vandenberg

Şair Arthur Rimbaud

Besteci Eirik Glambek Bøe

Yönetmen Danny Boyle

Yönetmen John Krasinski

Akademisyen Laura Bassi

Alman biyolog Christiane Nüsslein-Volhard

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel

Amerikalı politikacı Kamala Harris

Çin Halk Cumhuriyeti'nin dördüncü Başbakanı Li Peng

Babilik inancının kurucusu ve din adamı Seyyid Ali Muhammed

Fransız futbolcu Florent Sinama-Pongolle

İtalyan futbolcu Nicola Legrottaglie

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk