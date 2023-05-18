HABERTURK.COM

19 Ekim Hangi Burç?

19 Ekim tarihinde doğanların burcu terazidir. Terazi burcu 23 Eylül ile 22 Ekim arasını kapsamaktadır. Yönetici gezegeni güzelliğin ve zevkin gezegeni Venüs’tür.

19 Ekim Burcu Ne?

19 Ekim tarihinde dünyaya gelenler terazi burcuna mensup olmaktadır. Terazi burcu değişken özellikler sergileyen hava elementinin hâkimiyetindedir.

19 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcu denge ve uyumun burcudur. Dengeli hareketleri düşünme tarzına da yansımaktadır. Bir konu üzerinde karara varmadan önce en ince detaylarına kadar araştırma yapar. Olumlu ve olumsuz yönlerini teraziden geçirir; öyle karar verir. Burcunun sembolünün terazi kefelerinden oluşması tesadüfi değildir. Hayatının her alanında dengeli ve adil ilerler. Adaletin başlıca temsilcisidir. Kavga ve tartışmalar terazi burcuna göre değildir. Ancak terazi burcu kavgadan kaçmak yerine kavgayı yatıştırmayı tercih eder. Orta yolu bularak ortamın dinginleşmesini sağlar. Terazi burcu aşkın ve romantizmin burcudur. Küçük aşk oyunlarına sıklıkla başvurur. Karşısındakini sohbetiyle ve esprileriyle etkilemeyi iyi bilir. Arkadaş seçimlerin de ise çıtayı biraz yükseltirler. Genellikle kendilerinin önemli olduğunu düşündürecek arkadaşlık ilişkilerini tercih ederler. Zaman zaman kararsızlık yaşayabilirler. Bu kararsızlıklarını da muhakeme yetenekleri sayesinde avantaja dönüştürürler.

19 Ekim Burcu Erkeği

Terazi erkekleri için dış görünüş ilham kaynağıdır. Güzel bukleler, bir çift göz ya da pileli etekler… Terazi burcu için bu ufak detaylar ilgi çekicidir. Ciddi bir ilişki için hem görsel uyaranlar hem de zihinsel uyaranlar terazi erkeği için belirleyicidir. Karşısındaki kişiyle hoş bir sohbet yaşayıp yaşamayacağını da hesap eder. Hemen yelkenleri suya indirmezler. Birine bağlandıkları zaman ayrılık olaylarını atlatmakta çok zorlanırlar. Bir süre kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ederler. Özünde gayet romantik ve sadık bir adamdır. Arkadaş ilişkileri de oldukça güçlüdür. Arkadaşlarını eğlendirmeyi iyi bilir. Sıkıcı ve boğucu sohbetler ona göre değildir. Hayatın her alanından tat almayı iyi bilir. Çevresindeki herkese yardımcı olmak ister. Onların dertlerini dinler; bir çıkar yol bulmaya çalışır.

19 Ekim Burcu Kadını

Terazi kadınının ilgilisini çekmek istiyorsanız iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmanız gerekir. Terazi kadını yeni arkadaşlıklardan, yeni aşklardan ve yeni şeyler öğrenmekten son derece hoşnut olur. Bir nevi yeniliğin burcu da diyebiliriz. Kişisel alanlarından çıkarak partnerinin dünyasında gezmeyi sever. Pozitif bakış açısına sahiptir, dolayısıyla her olaya iyi tarafından bakar. Bu olaylardan ders çıkarır. Kimi zaman heyecana kapılarak romantik ilişkilere hızlı bir atlayış sergileyebilirler. Bu onların düşünceli kararlar almasının önüne zaman zaman geçebilir. Hayatlarını adalete ve hakkaniyete adamışlardır.

19 Ekim Burcu Yorumu

Sosyal ve eğlencelidirler.

Sorunlara karşı problem çözme odaklı yaklaşırlar.

Olaylara karşı pozitif yaklaşırlar.

Güçlü bir ahlaki pusulaları vardır.

Herkesin eşit şartlarda bir yaşam sürmesini isterler.

Uzlaşmacı tavırlar sergilerler.

Eşitlik ve adalet temsilcileridir.

Liderlik onlara doğuştan gelen bir yetenektir.

Kimi zaman huysuz ve tembel olabilirler.

19 Ekim Yükseleni Nedir?

19 Ekim tarihinde doğanlar yükselen burcunu internet üzerinden araştırabilir. Bunun için doğum saatini dakikasına kadar bilmeniz gerekmektedir. Yükselen burçlar Güneş burçlarının aksine dakikalar üzerinde etkilidir.

19 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Orhan Kılıç

Oyuncu Yücel Erten

Şarkıcı Özgün Uğurlu

Türk radyocu Nihat Sırdar

Gitarist Burak Güven (Mor ve Ötesi Grup Üyesi)

Kick boksçu Gökhan Saki

Futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk

19 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Rebecca Ferguson

Oyuncu Chris Kattan

Oyuncu Gillian Jacobs

Oyuncu Michael Gambon

Oyuncu ve yazar John Lithgow

Komedyen ve oyuncu Jon Favreau

Senaryo yazarı ve film yönetmeni Trey Parker

Film yönetmeni Jason Reitman

Şarkıcı Janet Leon

Model Janine Tugonon

Yazar John le Carré

Formula 1 pilotu Heikki Kovalainen

Slovak futbolcu Miroslav Stoch

Senegalli eski futbolcu Habib Beye

İsveçli futbolcu Gunnar Nordahl

18 EKİM HANGİ BURÇ?

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk