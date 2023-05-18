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Güneş’in aldığı pozisyonlara göre şekillenen burçlar Zodyak kuşağında 12 adettir. Her burcun başlangıç ve bitiş döngüsü yer almaktadır. Bitiş döngüsünden sonra yerini bir sonraki burca bırakmaktadır. Peki, 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 18 Ekim burcu kadının ve erkeğinin özellikleri nelerdir? 18 Ekim yükseleni nedir? 18 Ekim burcu yorumu nasıldır? 18 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

18 Ekim Hangi Burç?

18 Ekim’de doğanların burcu terazi burcudur. Terazi burcunun tarih aralığı 23 Eylül ile 22 Ekim arasıdır. Yönetici gezegeni Venüs’tür.

18 Ekim Burcu Ne?

18 Ekim tarihi terazi burçlarının tarihidir. Elementi hava olan terazi burcu dengeyi ve uyumluluğu sembolize etmektedir.

18 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcundan daha adil burç bulmak güçtür; öyle ki terazinin burç sembolü dahi kantardır. Bu kantar adaleti, uyumluğu ve dengeyi temsil etmektedir. Terazi bilinen aksine dengesiz bir burç değildir. Dengesiz burç niteliğinde olan ikizlerdir. Terazi denge ve simetrinin yegâne burcudur. Ömürleri yettiğince adalet ve eşitlik peşinde koşarlar. Çatışmalar ve tartışmalardan hoşlanmazlar. Ortamın barış içerisinde olmasına özen gösterirler. Bunun için de çaba sarf ederler. Bu sebebiyle barış elçileri lakabıyla bilinirler. Hava burcunun getirdiği keskin zekadan teraziler de nasibini almaktadır. Yaşamlarını sanat, müzik ve seyahatle şekillendirmeyi severler. Venüs gezegeninden aldığı güzelliği başkalarına göstermek konusunda çekince yaşamazlar. Romantik ilişkilerdeki ilk hedefleri barış ve uyumu canlı tutmaktır. Oldukça romantiktirler. Kimi zaman romantiklerini sözlerle kimi zaman da davranışlarla belli ederler. Genellikle arkadaşlarını ön plana çıkarırlar. Arkadaşlık ilişkileri onlar için önemlidir. Sosyal çevreleri de bu ölçüde oldukça geniştir. Tatlı dilleriyle karşısındakini etkilemeyi iyi bilirler.

18 Ekim Burcu Erkeği

Terazi erkekleri arkadaşlarını kendinden daha iyi tanır. Onların sevdiği yiyeceklere, dinledikleri müziklere ve ilgi alanlarına oldukça hakimdirler. Özellikle yakın arkadaşlıklarının ihtiyaçlarına kendinden daha fazla önem verir. Bu insanların ona olan güvenini sağlamlaştıracaktır. Oldukça alçak gönüllüdürler. Eleştirilere karşı oldukça duyarlıdır. Çok eleştiri aldığı konularda kendisini değiştirmek için elinden gelen çabayı sergileyecektir. Aşk konularında karşısındaki kişinin tüm ihtiyaçlarına yetişmek ister. Bazen küçük hediyelerle ilişkiyi canlı tutmak ister. Terazi erkekleri yardımsever ve uyumlu kişilerdir. İlişkilerde pürüz çıkaran değil, problem çözücü olarak bilinirler. Yardım etmekten zevk alırlar. Bu onların bir nevi asli görevidir. Sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapar. Kötü geçen bir günün ardından terazi erkeğinin yaptığı esprilerle keyfiniz yerine gelebilir.

18 Ekim Burcu Kadını

Güzelliğe ve heyecana kapılan terazi burcu kadınları romantik duygularıyla karşısındakini şaşırtabilir. Venüs’ün güzelliği ve zevkiyle yönetilen terazi kadını flört ve aşk çemberiyle çevrelenmiş ilişkilerin başkahramanıdır. İyi bir problem çözücüdürler. Hızlı düşünme yetenekleri sayesinde sorunlarınıza kolayca çözüm bulabilirler. Bu onları hem iyi bir dinleyici hem de iyi bir arkadaş yapmaktadır. Güçlü bir ahlaki pusulaya sahiptirler. Adalet ve hakkaniyet onlar için her şeyden önemlidir. Tartışmalardan olabildiğince kaçınmak isterler. Barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yaparlar. Dışa dönük yapıları gereği sosyal etkileşimlerden hoşlanırlar. Terazi kadının temel özelliklerinden biri de sosyalliktir.

18 Ekim Burcu Yorumu

Arkadaş canlısıdırlar. İnsanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutarlar.

Adalet ve hakkaniyet peşinde bir yaşam sürdürürler.

Romantizmin tüm yönlerini ilişkilerinde sergilerler.

Tartışma ve kavgalardan hoşlanmazlar.

Kimi zaman ayrıntılar içinde boğuşurlar.

Kararsız yapıları vardır.

Çalışmak terazi için ibadettir.

Pozitif bakış açısına sahiptirler.

18 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunuzu hesaplayabilmek ve öğrenebilmek için doğum tarihinizi saatine kadar detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

18 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Emre Karayel

Oyuncu Wilma Elles

Oyuncu Dağhan Külegeç

Oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı

Şovmen Yıldo

Müzisyen Neşet Ruacan

Diplomat Onur Öymen

TRT radyo ve TV sunucusu Aylin Özmenek

Türk atlet Birsen Bekgöz

18 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Müzisyen Chuck Beryy

Alman fizikçi Ernst Pascual Jordan

Oyuncu George C. Scott

Oyuncu Zac Efron

Oyuncu Tyler Posey

Oyuncu Kurt Caceres

Oyuncu Peter Boyle

Oyuncu Freida Pinto

Amerikalı şarkıcı Ne-Yo

Amerikalı güreşçi Simon Gotch

Kanadalı besteci Howard Shore

Aktör Jean Claude Van Damme

Brezilyalı futbolcu Dante

Kazak tenisçi Zarina Diyas

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk