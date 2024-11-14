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        Haberler Gündem Eğitim 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı - Haberler

        20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:11
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        20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı
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        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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