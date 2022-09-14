20 bıçak darbesiyle can vermişti! Öldüren karar!

Erzincan'da önceki gün kocası A.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Handan Ö.'nün ölümüyle ilgili Erzincan Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI
İHA'da yer alan haberde ve konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “12.09.2022 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak, maktule Handan Ö. (31) polis ekiplerimizce ilimiz Halitpaşa Mahallesindeki ikametinde kesici aletle yaralanmış olarak bulunmuş, 112 vasıtasıyla ilimiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
"UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMEDİ"
Konu ile ilgili olarak yapılan arşiv araştırmalarında maktule Handan Ö.’nün resmi nikahlı eşi A.Ö.'den (31), 03.02.2022 tarihinde kasten yaralama-tehdit-hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu ve 1 ay süre ile uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, şüphelinin ertesi gün mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest kaldığı, 04.03.2022 tarihinde uzaklaştırma kararının bitiminden sonra maktulenin uzaklaştırma kararı ile ilgili herhangi bir uzatma talebinde bulunmadığı ve devam eden günlerde şüpheli ile aynı evi kullandıkları tanık beyanlarından anlaşılmıştır.
"KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"
Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs 13.09.2022 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.”
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