İki çocuk annesiydi! 20 bıçak darbesi!

Erzincan'da, dün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1259 Sokak'taki evde bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu.

DHA'da yer alan habere göre bir ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen (31), iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Handan Özen (30) ile tartıştı.

Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.