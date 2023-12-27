20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası: Milli şaire dair bilinmeyenler

MİLLİ MÜCADELE SÜRECİNDEKİ KATKILARI

Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele hareketine katılmak için oğlu Emin Akif Ersoy ile Anadolu'ya geçti. Damat Ferit hükumetinin şeyhülislama yayınlattığı fetvada Atatürk ve arkadaşlarının sultana isyan ettiği ilan edildiği için Anadolu'da Milli Mücadele'ye destek verenler tereddüte düştü. Bu noktada Ersoy, işgal edilmemiş şehirleri gezerek vaazları ile halkı aydınlattı ve onları Milli Mücadele etrafında birleşmeye çağırdı.