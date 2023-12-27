20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası: Milli şaire dair bilinmeyenler
Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü olan 20 Aralık ve vefat günü 27 Aralık tarihlerini kapsayan hafta, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" olarak ilan edilmiştir. İşte, 2023 yılıyla beraber vefatının 87.yılı geride bırakılan Mehmet Akif Ersoy'a dair bazı detaylar...
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Milli şair Mehmet Akif Ersoy, tüm Türkiye tarafından bilinen İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Peki bunun dışında milli şair hakkında ne biliyorsunuz? Örneğin, ilahiyat eğitimi aldığını ve aynı zamanda öğretmenlik yapmış olduğunu biliyor muydunuz? İşte, Mehmet Akif Ersoy'a dair bilinmeyenler...
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MİLLİ MARŞIN KABULÜ
İstiklal Marşı yarışmasını kazanana 500 lira ödül verileceğinden katılmak istemeyen Ersoy, yakın çevresinin ısrarı üzerine yazdı ve şiiri sona kalan 6 eserden birisiydi. 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’nin seçimine sunulan İstiklal Marşı yarışmayı kazandı ancak Ersoy, ödülü hayır kurumuna bağışladı.
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MİLLİ MÜCADELE SÜRECİNDEKİ KATKILARI
Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele hareketine katılmak için oğlu Emin Akif Ersoy ile Anadolu'ya geçti. Damat Ferit hükumetinin şeyhülislama yayınlattığı fetvada Atatürk ve arkadaşlarının sultana isyan ettiği ilan edildiği için Anadolu'da Milli Mücadele'ye destek verenler tereddüte düştü. Bu noktada Ersoy, işgal edilmemiş şehirleri gezerek vaazları ile halkı aydınlattı ve onları Milli Mücadele etrafında birleşmeye çağırdı.
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MİLLETVEKİLİ OLMUŞTU
1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Burdur milletvekili olarak katıldı ve milletvekili olduktan sonra da Millî Mücadele'ye yardım etti. Ersoy'un, Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği vaaz ülkenin dört bir tarafında derin yankılar uyandırdı.
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ADINA ÜNİVERSİTE KURULDU
Burdur milletvekilliği yapmış olan şair Mehmet Akif Ersoy adına 2006 yılında üniversite kuruldu.
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ÖLÜMÜ
Ersoy, 1926'dan vefatına kadar geçen zamanda Mısır'da kalırken Kahire Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri verdi. Siroz hastalığına yakalanan Ersoy İstanbul'a geri döndü ve Nişantaşı'nda bir klinikte tedavi gördü fakat 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'ndaki dairede hayata gözlerini yumdu.
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HAKKINDAKİ DİĞER DETAYLAR
14 yaşında yağlı güreşe başladı, ayrıca gülle atmak, ata binmek gibi hobileri de vardı. Bunların yanı sıra İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği biliniyor.