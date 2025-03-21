BAHAR EKİNOKSU İLE NELER YAŞANIR?

Bu tarihte, Güneş ekvatora dik açıyla gelir ve Dünya’nın her yerinde yaklaşık olarak 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır.

Bahar ekinoksu, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın, Güney Yarımküre’de ise sonbaharın başlangıcıdır. Bu olaydan sonra Kuzey Yarımküre’de günler uzamaya, Güney Yarımküre’de ise kısalmaya başlar.

Ayrıca, birçok kültürde bahar ekinoksu yeniden doğuş, bereket ve yeni başlangıçların simgesi olarak görülür. Örneğin, Nevruz Bayramı bu dönemde kutlanan geleneksel festivallerden biridir.