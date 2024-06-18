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        Haberler Bilgi Yaşam 20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram ne zaman bitiyor? 20-21 Haziran banka, noter, kargo, hastaneler açık mı, kapalı mı?

        20-21 Haziran tatil mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram ne zaman bitiyor, banka, noter, kargo, hastaneler açık mı?

        Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona eriyor. Bayram tatilinde pek çok kurum kapalı olurken bayramdan sonraki günler 20-21 Haziran banka, noter, hastanenin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Bilindiği üzere bayram tatili uzatılmıştı. 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmişti. Peki 20-21 Haziran resmi tatil mi, banka, noter, kargo, hastaneler açık mı? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:07
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        • 1

          Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran’da başladı. Bankalar, noterler gibi yerler bayram tatili nedeniyle kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek. Peki 20-21 Haziran tatil mi? 20-21 Haziran resmi tatil mi, bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          20 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

          20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir.

          Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerine geri dönecekler. Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

          Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Acil servisler açık olacak.

        • 3

          2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

          15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

          16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

          17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

          18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

          19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

          30 Ağustos Zafer Bayramı

          28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

          31 Aralık Yılbaşı gecesi

        • 4

          KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Bayram tatili öncesinde arefe günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Detaylı takvim aşağıdadır;

          Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi

          Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

          Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı

          Kurban Bayramı 4. günü (son) 19 Haziran Çarşamba

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